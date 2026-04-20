【チヨダ】雨にも強く、ムレずに快適！手を使わずに立ったままスパッと履ける CEDAR CREST 透湿防水ユーティリティスニーカーが新登場！

株式会社チヨダ

株式会社チヨダ（東京都杉並区 代表取締役社長 町野 雅俊）は、プライベートブランド「CEDAR CREST（セダークレスト）」の高い防水性能と透湿性を持つ「透湿防水ユーティリティスニーカー」シリーズから、手を使わずに立ったままスパッと履ける「スパット機能」を搭載した新商品を発売いたしました。

CEDAR CRESTの透湿防水ユーティリティスニーカーは、アッパーから足裏部分にかけて袋状に覆ったC2ブレスシールド（防水膜）が、外部からの水の侵入を防ぎ（※）、かつ靴内部の湿気や熱を放出して、雨にも強くムレにくい快適な靴内環境を保つシリーズです。防水性能に関しては、接地面から４cm、５時間防水（※）を実現し、急な雨にも安心してお使いいただけます。

この度発売されたCC-9860M/Wは、その透湿防水性能に、手を使わずに立ったままスパッと履ける「スパットシューズ」の機能を搭載した待望の新モデルです。クッション性・反発性に優れたミッドソールを採用し、着地時の衝撃を吸収して長時間の歩行でも疲労を軽減します。また抗菌消臭素材や、夜間の車両からの視認性を高める反射材など、うれしい機能が満載です。

これからの雨の多い季節の外出、行楽やアウトドアにも大活躍するCC-9860M/Wは、全国のシュープラザ、東京靴流通センター他各店舗、公式オンラインショップ「kutsu.com」などで発売しております。この機会にその履き心地をどうぞお試しください。スタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

※完全防水ではありません。

スパット機能搭載 CEDAR CREST 透湿防水ユーティリティスニーカーの詳細はこちら ＞(https://kutsu.com/item_list.html?q=CC-9860&sort=Score)

■商品詳細

CEDAR CREST 透湿防水ユーティリティスニーカー（スパット機能搭載モデル）ブラックネイビーグレー

品 番：CC-9860M

価 格：\6,490（税込）

カラー：ブラック、ネイビー、グレー

サイズ：25.0～28.0/29.0cm

ブラックピンクパープル

品 番：CC-9860W

価 格：\6,490（税込）

カラー：ブラック、ピンク、パープル

サイズ：23.0～25.0cm

■取り扱い業態

シュープラザ、東京靴流通センター、公式オンラインショップ「kutsu.com」他

※一部取り扱いのない店舗がございます。

■スパットシューズのご紹介

「スパットシューズ」は、『手を使わずに立ったままスパッと履ける』をコンセプトに、ハンズフリーシューズの先駆けとなる商品として株式会社チヨダが2022年３月に発売いたしました。特許を取得した、靴ベラ状のかかと構造により、手を使わずに「スパッと！」履くことができます。その新感覚の履き心地と便利さで消費者のニーズを捉えて大ヒット。シリーズ累計販売足数500万足（※）を達成しました。

靴ベラ状のかかと構造で、手を使わずに立ったまま履けます。

スパットシューズはメンズ・レディース・ジュニア向けにスニーカーやカジュアルシューズ、ビジネスシューズなど幅広いラインナップを展開しております。またセーフティーシューズ（軽作業靴）や、厨房シューズなどの業務用をはじめ、ご高齢者やお身体の不自由な方に向けたサポートシューズなど、お客様のニーズに合わせて、さまざまなタイプのスパットシューズを展開しております。

※2022年３月～2026年２月 販売実績

＜Chiyoda 会社概要＞

■社名：株式会社チヨダ（東証プライム 証券コード：8185）

■本社：東京都杉並区荻窪４丁目30番16号 藤澤ビルディング５階

■代表者：代表取締役社長 町野 雅俊

■設立：1948年（創業1936年）

■決算期：２月末

■従業員数：1,065名（単体）

■資本金：68億9,321万円

■売上：800億円（単体）

■子会社：チヨダ物産株式会社、トモエ商事株式会社

■店舗数：873店舗（単体）

（2025年２月末現在）

https://www.chiyodagrp.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d13170-486-c1f230ee4c64974896a66c76612a68cf.pdf