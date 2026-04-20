後藤みどりさんが教える、初めてでも安心のバラ栽培。『NHK趣味の園芸　鉢でも、小さなスペースでも 夢をかなえるバラづくり』4月20日発売

株式会社ＮＨＫ出版

「バラを育ててみたいけど、自信がない」「もっと楽しみたいけれど、広い庭もないし…」--そんな思いを持つ方へ。意外にもバラはたくましい植物で、コツさえ覚えてしまえば初心者でも育てるのは難しくなく、小さなスペースでも美しい花を咲かせることができます。

2026年4月20日発売の『NHK趣味の園芸 鉢でも、小さなスペースでも 夢をかなえるバラづくり』ではバラのスペシャリスト・後藤みどりさんが、「鉢植え」「庭植え」別に、バラ栽培のコツや、バラと相性のよい草花などを紹介。1年を通して変化するバラの姿を定点観察で解説しながら、比較観察写真でお手入れの意味や大切さがすっきり理解できます。折込付録「バラ栽培カレンダー」付き。

内容紹介

「鉢植え」「庭植え」ごとに特化したお手入れ方法を紹介

鉢植えと庭植えの違いをもとに、それぞれに特化した管理のコツを紹介します。1年間のお手入れの流れがよくわかります。

栽培条件を変えて比べてみると…

「日なたVS日陰」「肥料ありVS肥料なし」など、条件を変えて栽培してみると、どうなるでしょう。その結果は一目瞭然！！

初めての方でも安心！の育て方の基本を解説

これだけ知っておけば失敗しない基本をていねいにまとめました。難しいと思われがちな剪定も、手順を追った写真を見れば、迷わず行えます。

猛暑時代の夏越し対策もしっかりフォロー

近年の厳しい暑さから大切なバラを守るための夏越し対策はもちろん、夏に起こりやすい異変やトラブルへの対処法についても紹介しています。

お気に入りのバラが見つかる図鑑も！

最近人気の品種を、花色別に紹介。きっとお気に入りが見つかります。バラ選びの参考にしてください。

後藤みどりさんからのメッセージ

私はバラを楽しむのに、必ずしも広い庭でなくてもよいと思っています。たとえ1鉢でも、バラの存在を身近に感じられると、楽しい気持ちになるからです。

草花は気軽に植えられても、花木のバラは育てるのが難しくてハードルが高いと思われがちです。しかし、バラ苗生産をしている私は、バラが弱いとは思わず、むしろたくましいと感じています。特に近年は品種改良が進み、勢いのよい丈夫な性質をもったバラが多数あります。もっと気軽に育ててほしいと思います。「育てたい」という気持ちが芽生えたら、この本をあなたのバラ栽培に役立ててください。

（――本書より）

目次

初めてバラを育てる、あなたに

バラを愛でる麗しい暮らし

本書の使い方／バラづくりの主な用語

Chapter1 バラづくりで知っておきたいこと

・バラに合った環境、バラ選びのポイント、基本の管理作業など

・比べてみました！／日なたVS日陰／肥料ありVS肥料なし／消毒ありVS消毒なし／剪定ありVS剪定なし

・バラ図鑑

Chapter2 鉢植えのバラづくり

・鉢植えの定点観察

・鉢植えに向くバラ、引き立てる植物たち、植え替え、夏越し対策、夏剪定、冬剪定など

Chapter3 庭植えのバラづくり

・庭植えの定点観察

・庭植えに向くバラ、引き立てる植物たち、植えつけ前の土壌改良、夏剪定、冬剪定・誘引など

Chapter4 バラのある暮らしを楽しむ

・二番花のアレンジメント、クリスマス・リースなど

折込付録

バラ栽培カレンダー

バラと一緒に植えたい草花と低木

著者紹介

撮影／大泉省吾

後藤みどり（ごとう・みどり）

バラ栽培家

山梨県でバラ専門ナーセリーを経営し、販売も手がける。新しい品種を次々に発表し、受賞歴も多数。初心者でもわかりやすいバラの育て方や、草花との寄せ植え、リースの制作など、バラの楽しみ方をトータルで提案している。著書に『NHK趣味の園芸 12か月栽培ナビ（8）つるバラ』（NHK出版）など多数。

商品情報

書名：NHK趣味の園芸 鉢でも、小さなスペースでも 夢をかなえるバラづくり

発売日：2026年4月20日

定価：1,925円（税込）

仕様：AB判／128ページ

ISBNコード：978-4-14-199378-0

NHK出版商品ページ▼

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