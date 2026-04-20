創刊52周年記念！オールスターヒーローが表紙で大集合！ふろくには「ハクヨナアクリルスタンド」がついてくる！『花とゆめ』10・11合併号 4月20日（月）発売！

株式会社白泉社

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『花とゆめ』10・11合併号を4月20日（月）に発売しました。

ふろくは「『暁のヨナ』ハクヨナアクリルスタンド by草凪みずほ」つき！

みどころ満載の『花とゆめ』をお見逃しなく！

【少女まんが誌『花とゆめ』】https://www.hanayume.com/(https://www.hanayume.com/)

【ふろく】「『暁のヨナ』ハクヨナアクリルスタンド by草凪みずほ」

『花とゆめ』26年10・11合併号ふろく「『暁のヨナ』ハクヨナアクリルスタンド by草凪みずほ」

描きおろし！

超豪華！ 草凪先生描きおろしのハクヨナのアクスタが登場♪

新・高華国、始動ー！「暁のヨナ 外伝2」（草凪みずほ）が巻頭カラーで登場！

巻頭カラー「暁のヨナ 外伝2」（草凪みずほ）

大ヒット大河ロマンス 復活番外編!!

大好評！その後の高華国を描いた外伝の2話が登場♪

花とゆめ52周年♪ごっつ(52)い豪華なオールスター直筆色紙29名様プレゼント！

カラー記事「花とゆめ52周年♪ごっつ(52)い豪華なオールスター直筆色紙29名様プレゼント！」

花とゆめいとの皆様の応援のおかげで『花とゆめ』は52周年♪

日々応援してくださる皆様への感謝の気持ちを込めて大人気企画を今年も開催！

新しい顔ぶれも揃った豪華作家陣の直筆色紙をぜひゲットしてください！

応募の締め切りや詳細は、必ず本誌をご確認ください。

【応募締切】2026年5月20日（水） ※当日消印有効

※紙版限定企画です。

Travis Japan・七五三掛龍也さんグラビア＆インタビュー！

Travis Japanしめちゃんこと七五三掛龍也さんが『花とゆめ』に初登場！

気になる子への告白方法や理想のデートについて語ってくれました！

4月27日（月）発売『ザ花とゆめ神さま』にも七五三掛龍也さんが登場します。

まばゆさ溢れるグラビア＆神さまに纏わるインタビューをお届けします。

両面ピンナップもお楽しみに！

HC5巻が同日発売！「人の余命で青春するな」（福山リョウコ）がカラーつきで登場！

カラーつき「人の余命で青春するな」（福山リョウコ）

之依がいつか死ぬことに対する実感を得始めた音士。2人の恋の更なる行先は？

三澤・目黒・神谷の恋が動く!?

HC最新5巻は好評発売中！ 紙版初版帯では超豪華プレゼント開催中！

HC「人の余命で青春するな」（福山リョウコ）5巻

「人の余命で青春するな」 5巻

■著者名： 福山リョウコ

■ISBNコード：9784592225775

■シリーズ名：花とゆめコミックス

■定価：594円（本体540円＋税10%）

過去に因縁がある音士と人気俳優・南雲有斗。かつて同じアイドルグループだった２人は、あるきっかけですれ違い…。

文化祭準備もスタート！問題児登場で音士と之依の恋にも一波乱!?

全力疾走駆け抜ける、芸能青春グラフィティ！

大人気御礼!! 「まひると薔薇の魔法論」（もといも）がカラーつきで登場！

カラーつき「まひると薔薇の魔法論」（もといも）

魔法學園はふしぎだらけで…!?

【花とゆめ26年10・11合併号】

●発売日：2026年4月20日発売（毎月５日・20日発売）

●判型：B5判

●定価：620円（税込）

【会社概要】

会社名：株式会社白泉社

所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2

代表者：代表取締役社長 高木靖文

設立：1973年12月1日

URL：https://www.hakusensha.co.jp/

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・絵本・アプリ・電子書籍など