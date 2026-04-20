【美ST】「UVケア」の最新事情を281名に調査！「うっかり日焼け」するパーツは!?

株式会社光文社『美ST』2026年6月号より 撮影／高橋 智英

株式会社光文社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：巴 一寿）発行の女性誌『美ST』では、美ST世代の「UVケア意識」についての調査を行いました。

― 一年のうち、UVケアをしている期間は？―

『美ST』読者の美容への意識の高さはUVケアにも表れており、54.8％が「一年中（天気にかかわらず毎日）」と回答。「一年中（外出する日のみ）」も合わせると、実に79.4％が一年中、UVケアをしています。

実際に「UVケアへの関心度・熱量」を5段階で聞いたところ、「非常に重視している・徹底している」との回答が48.3％でした。5段階のうちの5と4を合わせると実に8割以上がUVケアに非常に高い関心、熱量を持っていることがうかがえます。

― 日常生活での「うっかり日焼け」、そのパーツとは？―

UVケアに余念がない『美ST』読者でも、日常生活でボディの「うっかり日焼け」をしてしまうことも。

「うっかり日焼け」のパーツは、「首の後ろ・うなじ」が61.9％、「手の甲・指先」が50.9％、「足の甲（サンダル焼け）」が40.9％と続きます。

― UVケアの、"正解が分からない"、"迷う"ポイントは!?―

徹底したUVケアのため、『美ST』読者からは、大人が本当に知るべき"老けないUVケア"の正解を求める声が多数ありました。

特に多く挙げられていたのは、「メークの上からの塗り直し方」が61.6％、「適量（塗る量）が分からない」が42.0％と続きます。

― 『美ST』6月号で「UVケア」大特集―

発売中の『美ST』6月号では、大特集で「焼けない＝老けない!!進化した美肌UVケア」を掲載。強い紫外線、長引く暑さ…今年も大人の肌には過酷な季節がやってきます。だからUVケアは"焼けないため"では不十分。潤いやハリ感まで叶える高機能UVをどう選ぶかが分かれ道です。各ブランドから進化した高機能UVが揃った今年、自分にとっての"最高の一本"を見つけるための情報を、アンケートからの読者の声も参考に、総力取材でお届けしています。

『美ST』2026年6月号

https://books.kokode.jp/products/detail.php?product_id=4311821

【調査概要】

調査方法：WEBアンケート

回答数：281

調査時期：2026年2月

調査主体：美ST編集部

2025年10月、光文社初のマーケティング機関『光文社ドクチョー総研』が開設！

2025年10月、創業80周年の節目で新設された光文社初のマーケティング機関です。光文社の編集者が長年積み重ねてきた高感度層への定性的な読者調査が、機関名にも入っている「ドクチョー」（読者と直接お会いして、じっくり話を聞く調査）です。定性であぶり出されたインサイトに、会員やSNSを通じたアンケート等から得られる定量的なデータを掛け合わせることで、より解像度の高い「顔が見えるデータ」へと昇華させ、企業のマーケティング活動に活用できる新しいデータソリューションを提供してまいります。

■サービス詳細・事例のご紹介は公式サイトからご覧いただけます

光文社ドクチョー総研 ：https://dokucho.kobunsha.com

■光文社ドクチョー総研への取材等は以下からお問い合わせください

お問い合わせ：https://forms.gle/wbSiJRdnQDad1yoQ6

※本リリース内容の掲載をご希望の際は、光文社ドクチョー総研までご連絡ください

【美ST】

『美ST』 2026年6月号

キャッチコピー「40歳からはじまる美と私の再発見！」

40代・50代のエイジング悩みに向き合う"超・エイジングケア特化型"美容専門メディア

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【株式会社 光文社】

1945年創業、2025年で創立80周年を迎えた総合出版社。『JJ』、『CLASSY.』、『VERY』、『STORY』、『美ST』、『VERY NaVY』など、紙、デジタル、SNSの垣根を越えて、あらゆるライフステージの女性に寄り添うメディアを運営しています。雑誌づくりでは「読調（ドクチョー）」と呼ばれる読者やファンに対するインサイト調査を基に生み出される、深いコンテンツづくりが特徴です。また、このインサイト調査は自社コンテンツづくりだけではなく、クライアント様の課題解決でもご定評をいただいています。

https://www.kobunsha.com/

～明日のあなたへ、ときめきを～