女性の約68%がストレスを感じると回答。ストレス解消法と「ココロとカラダを整える」ピラティスへの関心とは？

株式会社NEXER

■女性の約68%が日常生活で「ストレスを感じる」と回答

「最近ちょっと疲れが取れない」「なんとなく気持ちが沈む」

そんな漠然とした不調を感じている女性は、決して少なくないのではないでしょうか。

仕事や家事、育児、人間関係など、日常のなかでストレスを受ける場面は多く、心身のバランスを崩しやすい環境に置かれている方も多いはずです。

近年では「呼吸を整える」「自分のカラダに集中する」といったセルフケアへの注目が高まり、ピラティスをはじめとするボディワークへの関心も広がりつつあります。

ということで今回は女性専用マシンピラティススタジオ『the SILK（ザ シルク）』と共同で、全国の女性231名を対象に「ストレス・メンタルヘルスとピラティスへの関心」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと女性専用マシンピラティススタジオのthe SILK（ザ シルク）による調査」である旨の記載

・女性専用マシンピラティススタジオのthe SILK（ザ シルク）（https://the-silk.co.jp/）へのリンク設置

・該当記事（https://the-silk.co.jp/welness-column/stress-kaishou）へのリンク設置

「女性の『ストレス・メンタルヘルス』とピラティスへの関心に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年3月31日 ～ 4月6日

調査対象者：全国の女性

有効回答：231サンプル

質問内容：

質問1：日常生活でストレスを感じることはありますか？

質問2：どのようなときにストレスを感じますか？（複数回答可）

質問3：ストレス解消や気分転換のために、何かしていることはありますか？

質問4：ストレス解消や気分転換のために、何をしていますか？（複数回答可）

質問5：「呼吸を整える」「自分のカラダに集中する時間を持つ」ことに興味はありますか？

質問6：ピラティスが「ココロとカラダを整える」効果があると聞いたら、やってみたいと思いますか？

質問7：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■67.9％が、日常生活で「ストレスを感じることがある」と回答

まず、日常生活でストレスを感じることがあるかを聞いてみました。

その結果「よくある」が35.9%、「ときどきある」が32.0%と、合わせて67.9%の女性が日常的にストレスを感じていることがわかりました。一方で「あまりない」は19.9%、「まったくない」は12.1%にとどまっています。

約7割の女性がストレスを抱えているという結果から、日々の暮らしのなかで心身に負担を感じている方が多いことがうかがえます。

■52.9％が、「体調不良や疲れが続いているとき」にストレスを感じると回答

では、具体的にどのような場面でストレスを感じているのでしょうか。

続いて、日常生活でストレスを感じることがあると回答した方に、どのようなときにストレスを感じるかを聞いてみました。

最も多かったのは「体調不良や疲れが続いているとき」で52.9%でした。

次いで「人間関係で悩んだとき」と「気持ちに余裕がないとき」がともに51.0%、「将来への不安を感じたとき」が48.4%と続きます。

心や気持ちの問題だけでなく、体調や疲れの積み重ねも、ストレスを強く感じる要因になっていることがうかがえます。

■64.3％が、ストレス解消のために「何かしていることがある」と回答

続いて、日常生活でストレスを感じることがあると回答した方に、ストレス解消や気分転換のために何かしていることがあるかを聞いてみました。

その結果「ある」が64.3%、「ない」は35.7%でした。

さらに、ストレス解消のために何かしていることがあると回答した方に、具体的に何をしているかを聞いてみました。

最も多かったのは「睡眠・休息をとる」で62.4%でした。

次いで「趣味の時間を持つ」が47.5%、「散歩・ウォーキング」と「買い物・外食」がともに42.6%と続いています。

無理に特別なことをするのではなく、しっかり休むことや、自分が心地よいと感じる時間を持つことが、日常のストレス対策として取り入れられているようです。

また「ヨガ、ストレッチ」は8.9％、「ピラティス」は2.0％となっており、体を動かすことで気分転換を行っている方も一定数いることがわかりました。

■43.3％が「呼吸を整える」「自分のカラダに集中する時間を持つ」ことに「興味がある」と回答

続いて、全員に「呼吸を整える」「自分のカラダに集中する時間を持つ」ことへの興味を聞いてみました。

「とてもある」が13.0%、「ややある」が30.3%で、合わせて43.3%の方が興味を示しています。「あまりない」は34.2%、「まったくない」は22.5%でした。

約4割強の女性が、呼吸を整えたり、自分のカラダに意識を向けたりする時間に関心を持っていることから、忙しい毎日のなかでも、自分をいたわる時間の必要性を感じている方が少なくないことがうかがえます。

■42.9％が、ピラティスを「やってみたいと思う」と回答

続いて、全員にピラティスが「ココロとカラダを整える」効果があると聞いたらやってみたいと思うかを聞いてみました。

「とても思う」が10.4%、「やや思う」が32.5%で、合わせて42.9%の方がピラティスに前向きな姿勢を見せています。一方で「あまり思わない」が32.5%、「まったく思わない」が24.7%でした。

ピラティスを「やってみたい」と回答した方に、その理由を聞いてみたので一部を紹介します。

ピラティスを「やってみたい」と思う理由

・呼吸の仕方で、脳を休めることもできるなら、とても手軽だし、気になったときにすぐできそう。（40代・女性）

・ストレスが解消されて、健康維持につながるならいいと思うから。（50代・女性）

・年齢的にも無理のない範囲で、カラダを鍛えたいし、同時に精神統一もできたら嬉しいから。（60代・女性）

・もともと興味があるし、カラダだけではなく心も整えられるというところに魅力を感じたから。（30代・女性）

・心を整えて強くしたいと思うから。（30代・女性）

「手軽にできそう」「心とカラダの両方を整えたい」という声が多く見られました。

ピラティスに対して身体的な効果だけでなく、メンタル面でのケアも期待していることがうかがえます。

■まとめ

今回の調査では、約7割の女性が日常的にストレスを感じていることがわかりました。ストレスを感じる場面としては、体調不良や疲れが続くとき、人間関係で悩んだとき、将来に不安を感じたときなどが多く、心とカラダの両方に負担を抱えている様子がうかがえます。

また、「呼吸を整えること」や「自分のカラダに集中する時間を持つこと」に43.3％が興味を示しました。さらに、ピラティスに「ココロとカラダを整える効果がある」と聞いて、やってみたいと答えた方も42.9％にのぼっています。

毎日を慌ただしく過ごすなかで、自分を整える時間を持ちたいと感じている方は少なくないようです。無理なく続けられる方法を探しているなら、ピラティスを取り入れてみるのもよいかもしれません。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと女性専用マシンピラティススタジオのthe SILK（ザ シルク）による調査」である旨の記載

・女性専用マシンピラティススタジオのthe SILK（ザ シルク）（https://the-silk.co.jp/）へのリンク設置

・該当記事（https://the-silk.co.jp/welness-column/stress-kaishou）へのリンク設置

【the SILK（ザ シルク）について】

会社名：株式会社 HYV（ハイヴ）

所在地：〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1 ARCO TOWER 17F

代表者：小関 友一

電話番号：03-6432-5980

事業内容：女性専用マシンピラティススタジオを運営。「しなやかに生きる」をコンセプトに、最新のピラティス機器を備えたスタジオで、ダイエット・姿勢改善・むくみ改善・冷え性改善などに効果的なプログラムを展開しています。

東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪の駅チカ店舗で展開しており、並行してスポーツ用品販売、サプリメント等販売、トレーナー養成・指導も実施しています。

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作