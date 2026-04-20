株式会社NEXER

■駐車場運営、経験者はどれくらいいる？

土地を持っているけれど、どう活用すればいいかわからない。

そんな悩みを抱えている方は少なくないのではないでしょうか。

土地活用の選択肢のひとつとして「駐車場運営」が注目されていますが、実際に経験した人はどれくらいいるのでしょうか。また、始めたきっかけや運営中に感じた苦労にはどんなものがあるのでしょうか。

ということで今回は「不動産工房」と共同で、全国の男女500名を対象に「駐車場運営」についてのアンケートをおこないました。



※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと不動産工房による調査」である旨の記載

・該当記事（【土地活用に関する調査】駐車場運営の経験者の半数が「安定収入目的」でスタート！始めたきっかけと運営中の悩みとは？(https://parking-m.com/column/%e3%80%90%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%80%91%e9%a7%90%e8%bb%8a%e5%a0%b4%e9%81%8b%e5%96%b6%e3%81%ae%e7%b5%8c%e9%a8%93%e8%80%85%e3%81%ae/)）へのリンク設置

「駐車場運営に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年3月31日 ～ 4月8日

調査対象者：全国の男女

有効回答：500サンプル

質問内容：

質問1：駐車場運営をやったことはありますか？

質問2：駐車場運営を始めたきっかけは何ですか？

質問3：駐車場運営で困ったことはありますか？

質問4：駐車場運営で困ったことを具体的に教えてください。

質問5：駐車場運営をやってみたいと思った事はありますか？

質問6：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。





■98.4％が、駐車場運営を「やったことがない」と回答

まず、駐車場運営をやったことがあるかどうかについて聞いてみました。

その結果「ある」と回答した方がわずか1.6％で、「ない」が98.4％と圧倒的多数を占めました。駐車場運営は土地活用の手段として知られているものの、実際に経験している人はごくわずかであることがわかります。



■駐車場運営経験者の50.0％が「安定収入を得たいと思ったから」始めたと回答

続いて、駐車場運営をやったことが「ある」と回答した方に、始めたきっかけについて聞いてみました。



最も多かった回答は「安定収入を得たいと思ったから」で50.0％でした。

半数の方が安定した収入源の確保を目的に駐車場運営をスタートしていました。

次いで「遊休地を活用したかったから」「初期費用を比較的抑えられそうだったから」「管理の手間が少なそうだったから」「相続した土地の活用を考えたから」がそれぞれ12.5％で並びました。

駐車場運営は、アパートやマンション経営のように大きな建物を建てる必要がなく、土地さえあれば比較的手軽に始められる点が魅力となっているようです。



■駐車場運営経験者の62.5％が「困ったことがある」と回答

さらに、駐車場運営をやったことがある方に、駐車場運営で困ったことはあるか聞いてみました。

その結果「ある」と回答した方は62.5％、「ない」は37.5％でした。

経験者の半数以上が何らかの困ったことを抱えていたことがわかります。

あわせて、具体的にどのようなことで困ったかを聞いてみました。



駐車場運営で困ったことを具体的に教えてください。

・違法駐車。（40代・女性）

・空き。（60代・男性）

駐車場運営では、契約者以外の無断駐車や長時間の不正利用といった違法トラブルが起こりうることが、経験者の声からもうかがえます。手軽に始められる印象のある駐車場運営ですが、実際に運営してみると予期せぬトラブルに直面する場面もあるようです。

■駐車場運営未経験者の86.2％が「やってみたいと思ったことはない」と回答

続いて、駐車場運営をやったことが「ない」と回答した方に、駐車場運営をやってみたいと思ったことがあるかどうかを聞いてみました。

その結果「ある」と回答した方は13.8％、「ない」は86.2％という結果でした。

大多数が駐車場運営に興味を持ったことがないとわかります。

しかし裏を返せば、約7人に1人は駐車場運営を「やってみたい」と感じたことがあるということです。決して少なくない数字ではないでしょうか。

「やってみたい」と感じたことがある理由も聞いてみたので、一部を紹介します。



「やってみたい」と感じたことがある理由

・不労所得になると思うから。（30代・女性）

・仕事とは別に安定した収入があると心の余裕が違うから。（30代・女性）

・不労所得になるから。（30代・男性）

・初期投資だけで比較的やりやすいから。（40代・男性）

・副業にぴったりそうだからです。（40代・男性）

・無理に働かなくても、毎月収入が見込めるから。（40代・女性）



「不労所得」「安定収入」というキーワードが目立ちます。

本業とは別にもうひとつの収入の柱を持ちたいという思いが、駐車場運営への関心につながっているようです。

また「初期投資だけで始めやすい」「副業にぴったり」といった声もあり、手間の少なさやハードルの低さが駐車場運営に期待される大きなポイントであることが見えてきます。

■まとめ

今回の調査では、経験者の半数が「安定収入」を目的に始めていることがわかりました。一方で、経験者の62.5％が運営中に困ったことを経験しており、「手軽に始められるが、課題もある」ということが見えてきます。

未経験者のうち約14％は駐車場運営に興味を持ったことがあり、不労所得や手間の少なさに魅力を感じている方も一定数いました。

土地活用を考える際には、メリットだけでなくリスクや管理面の課題も事前にしっかり調べ、必要に応じて専門家に相談するなど、十分な準備をしたうえで判断することが大切ではないでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと不動産工房による調査」である旨の記載

・該当記事（【土地活用に関する調査】駐車場運営の経験者の半数が「安定収入目的」でスタート！始めたきっかけと運営中の悩みとは？(https://parking-m.com/column/%e3%80%90%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%80%91%e9%a7%90%e8%bb%8a%e5%a0%b4%e9%81%8b%e5%96%b6%e3%81%ae%e7%b5%8c%e9%a8%93%e8%80%85%e3%81%ae/)）へのリンク設置





【不動産工房について】

本社：〒451-0045 愛知県名古屋市西区名駅二丁目27番8号 名古屋プライムセントラルタワー18F

代表取締役：伊藤 維雄

Tel：052-571-1191

URL：https://parking-m.com/

業務内容：駐車場管理・募集・借上げ・土地活用コンサルティング・駐車場経営





【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作