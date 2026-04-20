“世界の甘さが、まちになる。”伊勢丹新宿店が本館地下1階の洋菓子エリアをリフレッシュオープン！「洋菓子サンク　プロジェクト」始動

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

伊勢丹新宿店は、三越伊勢丹グループの企業理念である「お客さまの暮らしを豊かにする、“特別な”百貨店を中核とした小売グループ」を具現化すべく、本館地下1階 洋菓子エリアの再編集プロジェクトを始動いたします。19年ぶりの刷新となる本プロジェクトでは、世界中のお客さまとつながり、多様な価値を提供する「グローバルアミューズメントストア」の創出を目指し、品質・感性・独自性において世界基準で評価される国内外のトップブランドが集結。さらに、日本初・百貨店初のブランドやコラボレーション商品を展開するほか、「見せる厨房」の増設など、五感で楽しめるライブ感あふれる空間へと生まれ変わります。

「La Grande Cite 洋菓子サンク プロジェクト」 とは

詳細を見る（随時更新） :https://www.mistore.jp/store/shinjuku/feature/foods/sweets_renewal.html

「La Grande Cite 洋菓子サンク プロジェクト」は、伊勢丹新宿店の洋菓子エリアを“甘いまち”として再編集するプロジェクトです。世界各国から選び抜かれた洋菓子と職人の技、日本ならではの繊細な感性が交差し、カフェ エ シュクレ、グランアルチザン、マ・パティスリーの3つの区画が集まります。歩くたびに、新しい甘さと出会える、洋菓子のまちを育てていきます。

■対象フロア：伊勢丹新宿店 本館地下1階 洋菓子エリア

本プロジェクトでは、2026年5月20日(水)を幕開けとし、2027年3月(予定)までに順次新たな区画をオープン予定です。

■各区画の特徴

【カフェ エ シュクレ】

丁寧なものづくりや細部へのこだわり、繊細な感性が息づく日本の老舗ブランドやパティスリーを展開。自分の好きな菓子を発見する楽しさ、誰かにギフトとして共感したくなるような美味しさにあふれたゾーン。

【グランアルチザン】

新たに「見せる厨房」を設け、目の前で作り手の手仕事やライブ感を味わえる体験ゾーンへ。「ここだけ」の美味しさをご提案します。

【マ・パティスリー】

業界を牽引するパティシエや、新進気鋭のパティスリー・ショコラトリー、さらに国内外で人気を集めるブランドが週替わりで登場。季節のお菓子や、目の前で仕上げる実演販売をお楽しみいただけます。

5月20日(水)、カフェ エ シュクレに新たに6つのショップがオープン

＜MILLI MILLI/ミリ ミリ＞【伊勢丹新宿店限定ブランド】【新ブランド】

フランスの伝統菓子ミルフィユを軸に、日本ならではの素材と美意識を掛け合わせる新たなスイーツブランドが登場。パイ生地を重ねた軽やかな食感と複層的な味わいの調和をめざしたミルフィユは、贈り手のセンスが光るギフトにもぴったりのスイーツです。

＜ミリ ミリ＞ミルフィユ(9個入) 2,430円＜ミリ ミリ＞トゥルネ(6個入) 1,728円＜Mielurire/メルリエル＞【伊勢丹新宿店限定ブランド】【新ブランド】

はちみつの持つ、自然な甘さと豊かな香り、味わいに着目して生まれた新しいスイーツブランド。「忙しい日常の中で、ほっと心がほどけるようなスイーツを」がコンセプト。伊勢丹新宿店と新宿区障害者福祉事業所等ネットワーク「しんじゅQuality」が協業して採蜜した「MIEL はちみつ」を使用したスイーツも登場します。

＜メルリエル＞デボンシャーハニーケーキ(1個) 648 円＜メルリエル＞ヴィクトリアケーキ（ハニーレモン）(1個) 648円

＜seiste/セイスト＞【初常設店舗】

ショコラティエの瀧島誠士氏が手がけるブランド。これまで常設店舗を持たず、オンラインや百貨店の催事などでしか出合えなかったブランドが、待望の常設店舗をオープン。

＜セイスト＞伊勢丹新宿店 タルトタタン(1個) 1,080円

＜青山デカーボ＞【初常設店舗】

まるで宝石箱のような缶やおまけと、グルテンフリーやプラントベーススイーツが人気のブランドが初の常設出店。

＜青山デカーボ＞伊勢丹新宿店限定 ネコのトランプ缶【グルテンフリー】(ジャンドゥーヤショコラ５個 宝石ネコフィギア１個) 2,420円＜CUSTA/カスタ＞

人気のカスタードプリン誕生から約60年の〈モロゾフ〉がこだわり続けてきた「カスタード」の奥深い魅力をお届けする、新体験カスタードスイーツ専門店。伊勢丹新宿店限定のほろ苦いカラメルソースを合わせたカスタードプリンが登場。

＜カスタ＞伊勢丹新宿店限定 カスタードプリン(1個) 432 円＜ヒトツブカンロ＞

ギフトとして楽しめるキャンディや次世代食感グミ「グミッツェル」が看板商品。洋菓子フロアでのギフトニーズにお応えし、伊勢丹新宿店限定の特別な詰合せギフトが登場します。

その他のブランドからも伊勢丹新宿店限定商品が多数登場

＜ヒトツブカンロ＞伊勢丹新宿店限定 ギフトBOXネイビー詰め合わせ(ギフトBOXネイビー(350円)、グミッツェルBOX、mofuwaBOX、アリガトウの小さな缶、小さなおくりものフルーティボール) 3,601円

新たに登場する6ショップを加えた全17ショップが5月20日(水)にリフレッシュオープン。各ブランドからも魅力的な伊勢丹新宿店限定商品が多数登場いたします。

対象ブランド：＜エシレ・パティスリー オ ブール＞＜銀座ウエスト＞＜資生堂パーラー＞＜ショウダイ ビオ ナチュール＞＜トップス＞＜パレスホテル東京スイーツブティック＞＜ベルアメール＞＜ポモロジー＞＜ヨックモック＞＜ラ・メゾン白金グラン＞

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