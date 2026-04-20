「ペテモの公式アプリ」が累計50万ダウンロード突破！

イオン株式会社

イオンペット株式会社（代表取締役社長：米津一郎、以下イオンペット）は、2025年11月18日（火）に配信を開始した「ペテモの公式アプリ」が累計ダウンロード数50万人を突破したことを記念し、

4月29日（水・祝）より最大で2,000ポイントが当たる特別キャンペーンを行います。

本アプリは、ペット情報を登録することで“世界に一つだけの電子会員証”になる機能や、ペット1頭1頭に合わせたパーソナライズされたお知らせ、お得なクーポンの配信など、デジタル基盤を通じた新たなペットライフの体験価値を提供してまいりました 。お客さまからは、「ポイントカードやクーポンがアプリでひとつになり、便利になった」「ペットの写真が会員証として表示されて可愛い」といったお声を多数いただいています。

この度、配信開始から約5ヶ月という短期間で50万ダウンロードという大きな節目を迎え、お客さまへの感謝を形にするため、4月29日（水・祝）より大型連休に合わせて、「50万ダウンロード突破記念キャンペーン」を実施いたします 。

ペテモの公式アプリは、今後もお客さまからいただくご意見を機能拡充やサービス向上に反映し、お客さま一人ひとりの 「本当に欲しい情報」をお届けすることで、今後もお客さまとペットの健やかで幸せなペットライフへ貢献してまいります。

■「50万ダウンロード突破記念キャンペーン」

１．ペテモくじで最大2,000ポイント当選キャンペーン

期間：4月29日（水・祝）～5月15日（金）

アプリ内の「ペテモくじ」に挑戦で、はずれ無しで１～2,000イオンペットポイントが当たる！

２．アプリ会員さま限定！GWのお買い得クーポン配信

期間：4月29日（水・祝）～5月11日（月）、または5月15日（金）※終了期間は商品によって異なります

対象のペットフード、おやつ、用品をお買い得価格にてご提供！

■ペテモの公式アプリ概要

公式サイト：https://www.aeonpet.com/lp/petemo-app-guide.html

ダウンロードはこちら：https://link.petemoapp.jp?utm_source=pr260420&ct=pr260420(https://link.petemoapp.jp?utm_source=pr260420&ct=pr260420)

ダウウンロードはこちら