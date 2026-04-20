【不動産AI】“生活感”をワンクリックで消去。反響につながる物件写真を最短30秒で生成、1枚83円から。

A-LEADS HOLDINGS PTE.LTD.

A-LEADS HOLDINGS PTE.LTD（本社：10 Anson Road #31-10 International Plaza, Singapore／営業拠点：A-LEADS Japan株式会社／開発拠点：A-LEADS IT Cambodia Co.,Ltd.／代表取締役：橋本元秀、以下エイリーズ）は、不動産業界向けAI物件写真加工サービス「AI-prop（AIプロップ）」において、新たにAIによる不要物の除去サービスサイトをリリースいたしました。除去レベルも３段階用意し、１.すべて除去（完全な空室状態）２.家具のみ残す（生活感のみ削除）３.整理整頓（自然に整えた状態）をお選びいただけます。＊AIによる物件写真加工は特許出願中

本機能は、以下のURLよりご利用いただけます。

https://item-removal.ai-prop.com/

＊現在リリース記念として18枚分の無料クレジットをプレゼントしております。

■ 物件写真の“生活感”をAIで解決

不動産物件広告において、写真の印象は反響に直結します。

一方で現場では、

・居住中のため生活感が強い

・家具や私物の写り込みがある

・雑多な状態で掲載しづらい

といった問題点が多く存在します。

AI-propの不要物の除去サービスは、AIが写真内の家具・家電・小物などを自動認識し、違和感なく自然に除去することで、広告に適した写真へと仕上げます。

AI-prop 家具の除去サンプル ビフォー（左）アフター（右）

■ 売上拡大を目指す攻めの不動産会社で活用が拡大

AI-propは、掲載スピードと写真品質も武器に売上を伸ばしている不動産会社で導入が進んでいます。「掲載の遅れ＝機会損失」と捉えている、写真1枚のクオリティで反響が変わると理解している、物件公開までのリードタイム短縮を徹底しているといった、“攻めの運用”を行う企業様の現場で、AI-propが活用されています。

■ ワンクリック・最短30秒の高速処理

写真画像をアップロードし、ワンクリックするだけで編集加工が完了。1枚あたり約30秒～というスピードで、これまで手作業で行っていた写真編集加工作業を大幅に効率化します。

また、1回のアップロードで最大100枚まで同時処理が可能。

大量の物件写真にも対応し、広告掲載までのリードタイムを大幅に短縮します。

■ 他社サービスとの違い

AIによる画像加工サービスの多くは、汎用的な画像編集や人物写真の加工を前提としており、不動産広告における「自然な室内表現」や「掲載後の反響」を考慮した設計にはなっていません。

AI-propは、不動産業界に特化して開発されたAIモデルを採用し、300万枚以上の物件写真加工を行った経験やデータを基に学習されています。

そのため単なる不要物の削除ではなく、不動産広告として違和感のない空間補正や、掲載時に見やすい構図バランスの最適化、そして居住・空室・整理整頓など用途別の最適化といった「広告として成立する写真品質」を前提に設計されています。

また、成果報酬型の料金体系により、ダウンロードされた写真画像のみ費用が発生するため、仕上がりにご満足いただけない場合には費用が発生せず、無駄なコストを抑えた運用が可能です。

■ 用途に応じて選べる3つの除去レベル

物件の状況や用途に応じて、以下の3パターンから仕上がりを選択できます。

・すべて除去（完全な空室状態）

・家具のみ残す（生活感のみ削除）

・整理整頓（自然に整えた状態）

■ 写真そのものも美しく補正

不要物の除去に加え、AI-propでは以下のような補正も同時に行われます。

・明るさ／コントラスト調整

・ホワイトバランス補正

・水平垂直補正

これにより、より魅力的で訴求力の高い物件写真を実現します。

AI-prop 不要物の除去サンプル ビフォー（左）アフター（右）

■ 成果報酬型で無駄のない料金体系

AIによる加工は成果報酬型を採用しており、ダウンロードした写真画像のみ費用が発生します。

気に入った写真画像のみをご購入いただけます。

また、仕上がりに満足いただけない場合は、リトライボタンにより最大3回まで再生成が可能です。

AI-prop 不要物の除去トップページ

■ 料金

【単発】

1枚 250円＊税別

【月額プラン】

ベーシック：月60枚 7,500円（約125円／枚）

スタンダード：月120枚 12,500円（約104円／枚）

プレミアム：月240枚 20,000円（約83円／枚）

＊税別

■ AI-propについて

「AI-prop（AIプロップ）」は、不動産業界に特化したAI物件写真加工プラットフォームです。

300万枚以上の物件写真加工実績をもとに開発されたAIにより、

・青空加工や、解像度のアップ、明るさの調整など各種写真画像補正

・AIバーチャルホームステージング

・AIによる不要物除去

を、1枚あたり数秒～30秒で実現します。

また、オプションとして専門スタッフによる最終仕上げにも対応予定（現在準備中）。

広告用として高品質な仕上がりを求めるニーズにも対応してまいります。

■ 対象ユーザー

不動産会社様（売買・賃貸・管理）

■ 対応エリア

グローバル（日本語・英語対応）

■ 今後の展開

エイリーズでは、AIによる物件写真加工のさらなる高度化を進め、

・広告反響の最大化

・業務効率の改善

・写真品質の標準化

を実現するサービスの提供を拡大して参ります。

■ サービスURL

AI-prop（AIプロップ）

AIによる不要物の除去

https://item-removal.ai-prop.com/

■ 関連サービス

AI-prop（AIプロップ）

AIによる物件写真加工

https://ai-prop.com

AI-prop（AIプロップ）

AIバーチャルホームステージング

https://virtual-staging.ai-prop.com/

■ 注意事項

※本サービスはベータ版のため、仕様変更の可能性がございます。

※ご利用の際は必ず写真画像内容をご確認の上、自社責任にてご利用ください。