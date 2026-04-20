HYTが、ハイドロメカニカル・スポーツウォッチのS1コレクションより、新色3色を発表

オフィス麦野

2025年に3つのモデルでS1の礎を築いたHYTは、ハイドロメカニカル・スポーツラインの新たな色彩の章を開きます。

T1シリーズで幕を開けた「ミレジメ・エディション」の哲学に則り、S1 チタン オレンジとS1 チタン DLC レッドは、2026年の「ウォッチズ＆ワンダーズ」から2027年4月までの限定期間のみ生産され、S1 ビードブラスト チタン ブルーはパーマネントモデルとして展開されます。

ここでの色は単なる感情ではなく、時間の一瞬そのものです。501-CMキャリバーの革新的な構造や、人間工学に基づいたチタンケースの設計には手を加えずに、S1は感情のギアを切り替えます。

＜進化し続けるコレクション＞

S1は当初から、進化し続けるプラットフォームとして構想されました。スポーティなシャーシ、特許取得済みの流体機械式エンジン、パフォーマンスを追求したケース形状――この3つの要素を核に、無限の「カラーバリエーション」が展開されます。2025年、DLCブルー、HYTの伝統的な流体グリーン、そしてビーズブラスト加工を施したチタンに施されたレッドが、そのスタイルを定義します。それは、強烈なコントラスト、抜群の視認性、そして妥協なきスポーティさです。

2026年、HYTが目指すのはスタイルの革命ではなく、洗練された進化です。それは、シーズンを重ねるごとにエアロパッケージを最適化しつつも、そのDNAを裏切ることのないレーシングカーのようなものです。S1の構造はそのままに、カラーリングはムーブメントに近づき、ケースインサート、文字盤のディテール、針、そしてストラップにまで広がっています。その結果、3つの鮮明に異なる個性が生まれました。それらは同じハイドロメカニカルな特徴で結ばれながらも、それぞれ全く異なる気質を物語っています。

＜物語の軸：光から流れへ＞

HYTにおいて、色は決して後付けの装飾的な要素ではなく、「流れ」という概念の延長線上にあるものです。時刻を示す液体、チタンの表面処理、暗闇で発光するSLN――これらすべてが、循環するエネルギーという同じ言語を語っています。

したがって、青、赤、オレンジは、既存の製品に単に施された3つの色合いではなく、時間を捉える3つの方法なのです：

・ 青は深みと連続性を表し、ゆったりとした時間の地平線

・ 赤は強烈さを表し、意図的に留まりたくなるタコメーターのレッドゾーン

・ オレンジは衝撃と即時性を表し、すべてが加速する一瞬

ケースインサート、デカール、SLN、トーン・オン・トーンのストラップを巧みに組み合わせることで、HYTはS1を真の「カラー・ストリーム」へと変貌させます。一つの構造の中に、3つの意図的な色彩の流れが貫かれているのです。





＜S1 ビーズブラスト チタン ブルー、コントロールされた深み - S1 パーマネント・コレクション＞

S1 ビーズブラスト チタン ブルーは、全速力で走っても落ち着きを保ち、アクションの中心で確かなコントロールを実現します。ビーズブラストを施したシルバーとブラックのチタンケースは、視覚的に重厚感を和らげ、デザインのエッジを柔らかく見せると同時に、光を柔らかく、まるでベルベットのような質感で拡散させます。このミネラルガラスの背景に対し、ホウケイ酸ガラス製の毛細管を流れる青い液体は、まるで無重力空間に浮かんでいるかのように見え、グレーの濃淡で仕上げられた透かし彫りのムーブメントの上に、ネオンのようなラインを描き出しています。

ブルーのラバーストラップは、まるで液体がチューブから漏れ出し、ラグに沿って流れていくかのように、この連続性の印象をさらに引き立てています。青い液体、ロジウムメッキのインデックス、そして針の白いSLNコーティングとのコントラストが、昼夜を問わず抜群の視認性を確保しつつ、時計を誇示的ではなく控えめな存在に保っています。これは、ハイドロメカニカルな時間を毎日身にまといつつも、それを大々的にアピールすることなく過ごしたいと願うコレクターのためのS1です。

＜S1 チタン DLC レッド、レッドゾーンに生きる - S1 ミレジメ・エディション（2027年4月まで生産予定）＞

S1 チタン DLC レッドは、S1のスポーティな気質を最高潮へと引き上げます。ケースはテクニカルアーマーのように深みのあるブラックDLCで覆われ、その中に赤いDLCインサートが配され、時を刻む赤い液体を彷彿とさせます。

この絶対的な黒と鮮烈な赤の対話は文字盤にも続き、白と赤のデカール、そして針に施された同色のSLNコーティングが、あらゆる表示が自然と際立つ、真のコントラストの劇場を創り出しています。赤いラバーストラップは、この時計を純粋なアドレナリンの道具へと変貌させ、単なる時間表示器であると同時に「心拍カウンター」としての役割も果たします。

その裏側では、手巻きキャリバー501-CMが、従来のS1シリーズと同様、352個の部品からなるパワープラントとして機能している。ベローズの壁厚は人間の髪の毛の4分の1に過ぎず、72時間のパワーリザーブと、毎時28,800振動の振動数を誇る。この黒と赤のカラーリングの下では、レッドゾーンで生きることを選んだ人々の加速に、これまで以上に備えているように見えます。

＜S1 チタン オレンジ、鮮やかなオレンジ色の時間 ― S1 ミレジメ・エディション（2027年4月まで生産予定）＞

オレンジは、スタートの合図となるライト、レーシングスーツ、そして突然夜へと移り変わる夕焼けの色です。HYTは、この色を新作「S1 チタン オレンジ」の輝きを放つ糸として表現しました。サテン仕上げのチタン製ケースは、銀色の金属と、文字盤の周囲を光るベルトのように囲むオレンジ色のDLCインサートとの間で、緊密な対話を繰り広げています。

この舞台において、毛細管を滑る黒い液体は、オレンジ色の縁石を背景にしたサーキットのラインのように際立っています。文字盤のインデックスと針にはオレンジのアクセントが施され、暗闇では同色のSLNコーティングが輝きを放ち、S1を腕に装着したビーコンへと変貌させます。インサートと完璧に色を合わせたオレンジ色のラバーストラップが、この時計を確固たるレーシングスタイルへと導きます。

S1 チタン オレンジは、控えめな存在になるようには設計されていません。ピットレーンのタイマーのような鮮烈な輝きを放ちつつも、S1の入念に磨き上げられた人間工学、軽量なケース、下方に傾斜したケースサイド、そして堅牢なクイックチェンジストラップシステムといった特徴を忠実に受け継いでいます。これは、自分が入室するほんのわずかな瞬間の前に、時計が先にその場に存在感を放つことを望む人々のためのモデルです。

＜目に見えない共通点：人間工学、動き、快適性＞

これら3つの色彩表現の下に、HYTはS1を市場で最もユニークなスポーツウォッチの一つたらしめるすべての要素を継承しています。人間工学に基づいて傾斜した側面を持つ45.30×17.20mmのチタン製ケースは、手首に自然にフィットします。ストラップの取り付け角度を急勾配にすることで、流れるようなラインと、実生活での活動のために設計された時計にとって不可欠な、安定感と確実な装着感を実現しています。



＜ハイドロメカニカル・コア＞

50m防水ケースに収められた501-CMムーブメントは、今なおHYTのハイドロメカニカル技術の象徴であり続けています。内径0.8mmのホウケイ酸ガラス製キャピラリー、そのメニスカスが逆行式時針として機能する2種類の非混和性液体、航空宇宙グレードのベローズ、そして温度変化下でも表示の精度を維持するための温度補償装置を備えています。文字盤を省くことで軽量化を図り、ムーブメントを視覚的な主役としています。ビーズブラスト加工とサテン仕上げを施したコンポーネントが、新たな2026カラーと調和しています。

＜エンジニアリングとしてのストラップ＞

S1では、ストラップさえもアクセサリーではなく、ハードウェアのように設計されています。各モデルには、ケースの色と完璧に調和した鮮やかなカラーの交換用ラバーストラップに加え、よりニュートラルなカラーのオプションも用意されており、これらはすべてHYT独自のクイックチェンジシステムに基づいて作られています。

ケースミドルに直接統合されたこのメカニズムは、T1での1年にわたる研究開発を経て、さらに洗練されてS1に採用されました。裏面の目立たないプッシュボタンをクリックするだけでストラップが外れ、堅牢なチタン製（多くはDLCコーティング）のピンバックルが手首にしっかりと固定します。ストラップの直線的で先細りの形状は手首の自然なカーブに沿っており、快適性や安定性を損なうことなく、数秒で控えめな色から鮮やかな色へと切り替えが可能です。これは、人間工学を純粋なエンジニアリングとして捉えるHYTならではの考え方です。



＜「フルイディック・タイム」の仕組み＞

鮮やかな色彩の演出の裏側で、S1は依然としてHYTが誇る「クレイジー・サイエンス」の結晶、すなわち特許取得済みの「フルイディック・タイム」表示機構によって駆動されています。HYTの時計は、科学、技術、そして高級時計製造の技術を融合させ、6時位置に配置された2つの柔軟なベローズを中核とする機構を採用しています。これらのベローズは、ガラス製の毛細管の両端に接続されています。

一方のベローズは着色液を、もう一方は透明な液体を押し出します。2つの液体は混ざり合わないため、分子間の反発力によって鮮明なメニスカス（液面）が形成されます。この動く境界線は、文字盤の周縁を滑るように移動し、文字通り時針の役割を果たすのです。機械式キャリバー501-CMによって駆動され、一方の液壺が収縮すると他方が膨張し、液体を毛細管内を行き来させます。12時間にわたり色付きの液柱が前進し、6時位置でレトログラード（逆行）動作により一気に戻り、新たなサイクルを開始します。

7つの特許で保護され、2012年のジュネーブ時計グランプリでイノベーション賞を受賞したこの流体エンジンは、今なお実に実験的な趣を帯びている――ただし、10年以上にわたる改良を経て、その挙動は徹底的に過度に設計された機械のような予測可能性を備えているのです。

S1 カラー・エディション モデル詳細

１. S1 ビーズブラスト チタン ブルー２. S1 チタン オレンジ ミレジメエディション３. S1 チタン DLC レッド ミレジメエディション

S1 チタン オレンジとS1 チタン DLC レッドは、2026年の「ウォッチズ＆ワンダーズ」から2027年4月までの限定期間のみ生産されるミレジメエディションです。



１. S1 ビーズブラスト チタン ブルー（H03519-A）：1408万円（税込／予価）

２. S1 チタン オレンジ ミレジメエディション（H03554-A）：1551万円（税込／予価）

３. S1 チタン DLC レッド ミレジメエディション（H03555-A）：1551万円（税込／予価）

１. S1 ビーズブラスト チタン ブルー



サイズ詳細: ケース径：45.30 mm、長さ：46.30 mm、厚さ：17.20 mm



ムーブメント:

- 型番： 501-CM (352部品)

- タイプ： 機械式- 振動数： 28,800振動/時 (4 Hz)

- 宝石数： 41

- 巻き上げ方式：手巻き

- パワーリザーブ：72時間

- 仕上げ：微細サンドブラスト仕上げおよびサテン仕上げ

- コーティング：ブラックコーティング



ケース:

- シルバー＆ブラックコーティングを施したビーズブラスト加工チタン

- チタン製リューズ

- 反射防止コーティングを施したサファイアクリスタル



防水性: 防水機能50m



クラスプ :

- チタン製ピンバックルおよびループバックル（シンプルタイプ）

- サテン仕上げおよびサンドブラスト仕上げ



機能:

- レトログラード式流体時間表示

- センター分針

- パワーリザーブ表示針

- スモールセコンド針



文字盤:

- ロジウム＆ブラックコーティングを施した真鍮

- ブラックまたはメッキ加工のインデックス、白と赤のデカール、

SLNホワイトC1 / WL

- ホウケイ酸ガラス製キャピラリーチューブ内の青い液体



針:

- ブラックまたはサテン仕上げの分針、ホワイトSLN

- ブラックまたはサテン仕上げの秒針、ホワイトSLN

- ブラックまたはサテン仕上げのパワーリザーブ針、ホワイトSLN



ストラップ:

- ブルーラバーストラップ

- ライトグレーラバーストラップ

２. S1 チタン オレンジ ミレジメエディション



サイズ詳細: ケース径：45.30 mm、長さ：46.30 mm、厚さ：17.20 mm



ムーブメント:

- 型番： 501-CM (352部品)

- タイプ： 機械式- 振動数： 28,800振動/時 (4 Hz)

- 宝石数： 41

- 巻き上げ方式：手巻き

- パワーリザーブ：72時間

- 仕上げ：微細サンドブラスト仕上げおよびサテン仕上げ

- コーティング：ブラックコーティング



ケース:

- シルバーチタン、オレンジ色のセラミックコーティングを施したトリム

- チタン製リューズ

- 反射防止コーティングを施したサファイアクリスタル



防水性: 防水機能50m



クラスプ :

- ピンバックルおよびループバックル（シンプルタイプ）

- チタン製、ブラックDLCコーティング

- サテン仕上げおよびサンドブラスト仕上げ

機能:

- レトログラード式流体時間表示

- センター分針

- パワーリザーブ表示針

- スモールセコンド針



文字盤:

- シルバーコーティングを施した真鍮

- ロジウムメッキのアップリケ、オレンジと白のデカール、オレンジ色のSLN - ホウケイ酸ガラス製の毛細管内に黒い液体



針:

- サテン仕上げのロジウムメッキ分針、オレンジSLN

- サテン仕上げのロジウムメッキ秒針、オレンジSLN

- サテン仕上げのロジウムメッキパワーリザーブ針、オレンジSLN



ストラップ:

- オレンジラバーストラップ

- シルバーグレーラバーストラップ





３. S1 チタン DLC レッド ミレジメエディション



サイズ詳細: ケース径：45.30 mm、長さ：46.30 mm、厚さ：17.20 mm



ムーブメント:

- 型番： 501-CM (352部品)

- タイプ： 機械式

- 振動数： 28,800振動/時 (4 Hz)

- 宝石数： 41 - 巻き上げ方式：手巻き

- パワーリザーブ：72時間

- 仕上げ：微細サンドブラスト仕上げおよびサテン仕上げ

- コーティング：ブラックコーティング



ケース:

- ブラックDLCコーティングを施したチタン製、赤色セラミックコーティングのトリム

- ブラックコーティングを施したチタン製リューズ

- 反射防止コーティングを施したサファイアクリスタル



防水性: 防水機能50m



クラスプ :

- ピンバックルおよびループバックル（シンプルタイプ）

- チタン製、ブラックDLCコーティング- サテン仕上げおよびサンドブラスト仕上げ



機能:

- レトログラード式流体時間表示

- センター分針

- パワーリザーブ表示針

- スモールセコンド針



文字盤:

- ブラックコーティングを施した真鍮

- ロジウムメッキのインデックス、白と赤のデカール、 SLNホワイトC1 / WL

- ホウケイ酸ガラス製キャピラリーチューブ内の赤い液体



針:

- サテン仕上げのロジウムメッキ分針、赤色SLN

- サテン仕上げのロジウムメッキ秒針、赤色SLN

- サテン仕上げのロジウムメッキパワーリザーブ針、 赤色SLN



ストラップ:

- レッドラバーストラップ

- ピュアブラックラバーストラップ

『HYT』について

『HYT』は2012年に時計産業の中心地として有名なスイス・ヌーシャテルにて創業されました。

「絶えず流れる時間、それを流動性ある液体で表現できないか」というアイデアを具現化するため、20年以上にわたりラグジュアリー業界のマーケティングを担当し、時計業界でマーケティングとマネジメントの要職を歴任した、ヴィンセント・ペリアード氏を筆頭に、計６名の時計・医療・化学・物理学・宇宙工学等のスペシャリストが結集し、立ち上げられました。最高峰の時計技術と最先端医療技術、NASAが開発した宇宙工学の部品などとも組み合わせ、わずか0.4mmのプレキシガラス製のキャピラリー(毛管)の中で2つの異なる液体により時間を表示することに世界で初めて成功しました。10年もの歳月を経て、流体式ムーブメントと機械式ムーブメントを組み合わせた、宇宙をテーマにした壮大なる時計ブランドが完成しました。

2020年後半に大幅な組織改編が行われ、2021年3月に新株主の元、創業者のヴィンセント・ペリアード氏が会長として復帰し、経営陣を刷新。新生に取り組んだ『HYT』は、これまで流体機械式の弱点であった温度と気圧の影響を見事に克服し、数々の世界特許を取得。さらに、今世紀最高の時計師と呼ばれるエリック・クードレイ氏と組み、「腕時計の宇宙船」をコンセプトに流体機械式コンプリケーションコレクションの開発に取り組んでいます。

『オフィス麦野』について

代表の麦野豪が数々のラグジュアリー・ブランドのリポジショニングを手掛けた後に独立・設立し、様々な業界で企業やブランドのブランド・マーケティングやリポジショニング業務を請け負うコンサルティング・ファーム。それまでのラグジュアリー・ブランドの経験から、富裕層関連ビジネスにおいては、媒体・流通・顧客・オピニオンリーダーとの人脈を豊富に有している。北米、台湾、マレーシア、グアム、スイスにそれぞれ現地法人を設立し、海外ブランドのアジア進出や日本企業の海外進出支援の足掛かりを固めている。

https://www.officemugino.com/

Contact:

HYTジャパン（オフィス麦野）

〒141-0021

東京都 品川区 上大崎 2-2-6

Tel : 03-5422-8087

Fax : 03-5422-8756

E-mail:

info@officemugino.com

Website:

https://hytwatches.jp/

画像・動画データ:

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