株式会社NIコンサルティング

経営コンサルティングおよび経営支援システムの開発を行う株式会社NIコンサルティング（本社：東京都港区港南、代表取締役・長尾一洋）は、経理部門のAI活用を支援する新サービス「AI経理コンサルティング」を2026年5月1日（金）より提供開始します。

人手不足と業務複雑化が進む経理部門、AIによる省人化が急務に

リクルートワークス研究所『未来予測2040』によると、2030年に約341万人、2040年には約1,100万人の労働供給不足が発生すると試算されており、限られた人員で成果を上げるためのAI活用は、事業者共通の経営課題となっています。

中でも経理部門では、数字の集計・照合や月次資料の作成・確認など正確さが求められる一方で、担当者に属人化したり手作業に頼る業務が少なくありません。加えて、インボイス制度・電子帳簿保存法など法改正への対応により業務は複雑化しています。そのため生成AIへの関心は高いものの、自社固有の業務ルールや社内データを学習させる必要があるため、具体化に踏み切れない企業も多く見られます。

そこでNIコンサルティングは、自社の経理部門がAI活用を進める中で得た知見をもとに、業務整理からAI活用の具体化、業務ツール構築支援までを行う「AI経理コンサルティング」の提供を開始します。

自社実戦で蓄積した実践知をもとに、経理部門のAI活用を具体化

「AI経理コンサルティング」では、まず現状の業務フローや使用資料、判断ルールを整理し、どの業務にAIを適用するべきかを見極めます。そのうえで、AIが得意な処理と人が最終確認すべき領域を切り分け、既存環境を生かせる形で改善策を設計します。

NIコンサルティングでは、自社の経理・管理部門でAIを実際に活用し、複数資料の集計・照合や月次チェック、業務ナレッジの整備などに取り組んできました。その実戦で得られた「何がうまくいき、何に注意が必要か」という実践的な知見をもとに、各社の課題に合ったAI活用法を提案します。

また、こうした自社の取り組みは、情報システム部門ではなく、管理部門の担当者が進めてきたものであり、本サービスでも顧客企業に専門的なAI開発知識がなくても取り組みやすい形で支援を行います。

「AI経理コンサルティング」とは

AI経理コンサルティングは、経理・財務を中心とする管理部門の業務を対象に、AI活用が有効な領域を見極め、企業ごとの課題に応じた改善策の具体化と実現支援を行うコンサルティングサービスです。

AI導入コンサルティングは数百万円規模・数ヵ月にわたることが一般的ですが、本サービスは2回の面談（計5時間）と基本料金50万円で完結する設計としており、面談を通じて、ヒアリング、業務診断、提案・設計、経理部門によるAI活用の自走化支援まで行います。

「AI経理コンサルティング」サービス提供情報

提供開始日：2026年5月1日（金）

提供価格：基本料金50万円（税別）＋個別見積

※別途、お客様にてChatGPTやClaudeなどの生成AIサービスをご契約いただきます。

会社概要「株式会社NIコンサルティング」

NIコンサルティングは、コンサルティングノウハウをソフトウェア化（コンサルティング・パッケージ）して提供する「コンサルティングの新しいカタチ」で、高品質のDXを低価格で支援しています。『NI Collabo 360』をはじめとするコンサルティング・パッケージ「可視化経営システム」は、業種・業態や企業規模を問わず全国16,000社超の企業様にご導入いただいています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1447/table/108_1_271953c5d62f141e7360f1089c0ae325.jpg?v=202604201051 ]

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