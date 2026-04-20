【横浜市】【中小企業】「中小企業新技術・新製品開発促進助成金」と「販路開拓支援事業」の募集を開始！
横浜市では、中小企業の競争力強化に向けた成長を後押しするため新技術・新製品開発を支援する「中小企業新技術・新製品開発促進助成金」と販促活動や新事業分野への進出を支援する「販路開拓支援事業」を活用する事業者の募集を開始しました。
制度の活用をご検討の市内中小企業の方は、是非お申し込みください。
※横浜市内に事業計画を実施する拠点を有する必要があります。
■申請について
【中小企業新技術・新製品開発助成金】
事前相談（必須）４月15日（水）～５月29日（金） 17時まで（※予約制）
申請書提出 事前相談後～６月４日（木）17時まで
※事前相談を受けた方のみご申請いただけます。
詳細URL：https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/keieishien/kaihatsu/gijutsu/kaihatsu.html
【販路開拓支援事業】
事前相談（必須）４月15日（水）～５月22日（金） 17時まで（※予約制）
申請書提出 事前相談後～５月28日（木）17時まで
※事前相談を受けた方のみご申請いただけます。
詳細URL：https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/keieishien/kaihatsu/hanro/hanro.html
■助成金交付事業の製品化事例のご紹介
令和６年度、令和７年度に中小企業新技術・新製品開発促進助成金を交付し、成果（製品化）に繋がった事例をご紹介いたします。
＊企業名50音順、 （ ）内＝研究・開発拠点所在地
令和６年度 助成金交付事業のうち製品化した事例
１.有限会社中村塗装工業所（青葉区）
製品名 ：RENO OIL
製品概要：RENO OIL (リノオイル)は身近な素材と混ぜ合わせて自
分だけの塗料が作れる調合亜麻仁油です。
製品インスタグラム：https://www.instagram.com/renooil_wsc/
RENO OIL
２.ビーサイズ株式会社（港北区）
製品名 ：BoTトーク
（シリーズ第５世代 あんしんディスプレイ搭載モデル）
製品概要：ディスプレイを搭載した子ども見守りGPSです。声や文
字が送ることができ、子どもの足取りもスマホで確認で
きます。
会社ホームページ：https://www.bsize.com/
BoTトーク
３.ピンポイントフォトニクス株式会社（中区）
製品名 ：Pixel illuminator-Twin
製品概要：２つのレーザ光を独立に任意の位置に照射する装置で
す。光遺伝学研究の実験等に活用できます。
製品サイト：https://www.pinpointphotonics.co.jp/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E/%E8%A3%BD%E5%93%81%E7%B4%B9%E4%BB%8B3-pixel-illuminator-twin/
Pixel illuminator-Twin
４.マックス建材株式会社（港北区）
製品名 ：普及版金属屋根と超軽量太陽光パネルアタッチメント
製品概要：ガルバリウム鋼板を用いた新たな形状の金属屋根材と扱
いやすい太陽光パネルアタッチメントです。
会社ホームページ：https://www.maxkenzai.co.jp/
普及版金属屋根と超軽量太陽光パネルアタッチメント
５.株式会社室伏製作所（金沢区）
製品名 ：環境対応型 低鉛ベアリング保持器「ECO RAIL」
製品概要：鉛含有量を大きく減らしたベアリング保持器です。ベア
リング保持器とは、ベアリングを構成する部品の１つで
す。
会社ホームページ：http://www.murofushi-ss.com/
環境対応型 低鉛ベアリング保持器「ECO RAIL」
令和７年度 助成金交付事業のうち製品化した事例
１.アントム株式会社（都筑区）
製品名 ：次世代半導体用・小型・SEMI準拠リフロー炉
UNI-6131
製品概要：SEMI準拠で全長2m以内、従来比約2倍の処理能力を実
現した半導体対応小型リフロー炉を開発しました。
製品サイト：https://antom.co.jp/reflow/uni-6131/
UNI-6131
２.株式会社ＶＥＴＳ ＴＥＣＨ（港北区）
製品名 ：AI音声カルテ「VETS NOTE」
製品概要：動物病院の業務効率化や記録の抜け漏れを防止するカル
テ自動作成システムです。
製品サイト：https://service.vets-note.jp/
7AI音声カルテ「VETS NOTE」ロゴ
■お問い合わせ先
横浜市経済局ものづくり支援課
TEL：045-671-2567 E-mail：ke-sbir@city.yokohama.lg.jp