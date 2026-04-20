【SNS動画再生900万回超の話題グルメ！“体験型パスタ”「炎のカニボナーラボルケーノパスタ」が2026年も新宿で登場】

NKGダイニングワークス株式会社

東京都新宿にあるイタリアンレストラン「Meat ＆ Cheese Ark2nd（アークセカンド）」では、2026年4月1日～6月30日まで、限定メニューとして体験型グルメ「カニボナーラボルケーノパスタ」を提供いたします。

SNS上では料理のインパクトや食べる過程の面白さから動画投稿が広がり、Instagram、TikTok、YouTube、Facebookなどで確認できる動画の再生回数は合計900万回を突破しています。さらに海外アカウントによる転載動画も多数確認されており、実際の視聴数はそれ以上に広がっていると見られています。

大ぶりのズワイガニを大胆に盛り付けたインパクトある見た目、そしてチーズとカルボナーラソースが絡み合う迫力あるパスタの演出はSNSや動画メディアとの相性が非常に高く、いま“撮りたくなる料理”として注目を集めています。

炎のカニボナーラ 2900円 ブラックタイガートッピング＋2000円

パスタを持ち上げた瞬間広がるカニの香りと濃厚チーズ

料理がテーブルに運ばれた瞬間、湯気とともに広がる濃厚なカニの香りが食欲をそそり、さらに専用トングでパスタをすくい上げるとチーズとカルボナーラソースがパスタに絡みながらとろりとした質感が現れます。

そしてパスタを持ち上げた瞬間のチーズの伸びや湯気の立ち上がりはまさに動画映えする瞬間であり、思わずカメラを構えたくなるシーンが続きます。

そこにカニの旨味とクリーミーなカルボナーラ、さらに濃厚なチーズのコクが重なり合い、満足感ある味わいが口いっぱいに広がります。

持ち上げた瞬間、撮らずにはいられない

食べるだけでは終わらない「体験するパスタ」という新しい楽しみ方

アークセカンドが提案するのは「料理を体験として楽しむ」という新しい食のスタイルです。

ハーフカットしたチーズの上で炎によりチーズを溶かし、その上でパスタとチーズを贅沢に絡めて仕上げる一皿です。

最後の一口まで、カニとチーズの濃厚な味わいを存分にお楽しみいただけます。

パスタを持ち上げるとチーズとソースがとろりと絡みながら立ち上る湯気が広がり、その瞬間の香りと迫力あるビジュアルが食事の時間をより盛り上げます。

ただ食べるだけではなく、料理を囲む時間そのものを楽しめる“ストーリーのある一皿”として多くの来店客に楽しまれています。

重なる旨み、ほどける贅沢、記念日に人気です

写真を撮らずにはいられない【圧倒的ビジュアル】

この料理の象徴ともいえるのが中央に大胆に盛り付けられた大ぶりのズワイガニのカニ爪です。

丁寧に蒸し上げたズワイガニを豪快にトッピングすることで、見た瞬間にインパクトを与えるビジュアルに仕上げており、中央にそびえるカニ爪はまるでオブジェのような存在感を放ちます。

テーブルに運ばれた瞬間に「え、何これ？」という声が自然と生まれるほどのインパクトがあり、パスタという定番料理に特別感を加えながら記憶に残る一皿へと仕上げています。

SNS・YouTubeでも話題“動画映えする料理”

この「カニボナーラボルケーノパスタ」は写真映えだけでなく動画との相性も非常に高く、トングでパスタを持ち上げる瞬間やチーズが絡む様子、湯気が立ち上がる迫力あるシーンなど料理の中に自然と“撮りたくなるポイント”が詰まっています。

そのためTikTokやYouTube、Instagramなどのショート動画やグルメ動画でも紹介されることが多く、「食べているだけなのに面白い」「一度食べてみたい」といったコメントが寄せられるなどSNSでも注目されています。

【総フォロワー数1300人超】ゆうとグルメ（＠yuuuuto38）さん

巨大チーズの上で作る炎の蟹カルボナーラパスタ！

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新宿にあるArk2ndさん(@ark.2nd)の

「炎のカニボナーラ 2～3人前」2900円

「ブラックタイガー海老トッピング」2000円



新宿駅から徒歩4分ほどのところにあるArk2ndは、チーズ料理とシカゴピザが名物のイタリアンバル！

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今回は新メニューの炎のカニボナーラを注文！



これは重さ18キロもある巨大なグラナパダーノチーズの上に熱々のカルボナーラを乗せ、チーズを絡めて仕上げてくれるボリュームも迫力も満点のカルボナーラパスタ！



カニ出汁を使って作るカニの旨みたっぷりの特製カルボナーラの上には蟹の身と爪が贅沢にトッピングされていて濃厚チーズとの相性もよくめちゃくちゃおいしい！



注文したお客さんの目の前にチーズを持ってきて目の前で仕上げるところを見せてくれるのも嬉しいポイント！



+2000円でお皿の周りにエビをたっぷりトッピングしてもらえるのでエビ好きの人はぜひ追加してみるといいかも！

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ちなみにお店は1人1オーダー制なので、名物のシカゴピザやスフレオムレツ、サラダ、デザートなどと組み合わせて注文するお客さんが多いみたいです！



どの料理も間違いなくおいしいからチーズ料理が好きな人はぜひ一度ここに行ってみてほしい！！

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おすすめ！！

instagram :https://www.instagram.com/p/DXJeKz_v1qz/tiktok :https://www.tiktok.com/@yuuuuto38/video/7628912158482369810

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WMLmccMCCqA ]

極上グルメさん @gourmetroad5

東京都新宿駅近くにある「ARK2nd」の、熱々のカニカルボナーラを、12kgの巨大グラナパダーノチーズに乗せて絡める話題の一品「炎のカニボナーラパスタ」 ブラックタイガー海老をトッピングすると、ビジュアルも味も最高になります！

X :https://x.com/gourmetroad5/status/2045855995633795084?s=53

料理を“映える”から“体験する”へ

アークセカンドでは料理の味だけでなく、食事の時間そのものを楽しんでもらえる料理づくりを大切にしています。

湯気、立体感、香り、味わいといった五感で楽しめる要素を取り入れることで、その場でしか体験できない食事の時間を生み出し、料理を囲んだ瞬間に自然と会話が生まれ、思わず写真や動画を撮りたくなるような体験を提供しています。

商品概要

店舗名

Meat ＆ Cheese Ark2nd（アークセカンド）

商品名

カニボナーラボルケーノパスタ（予約限定）

販売価格

2900円 ブラックタイガートッピング＋2000円

販売期間

2026年4月1日～6月30日

所在地

東京都新宿区歌舞伎町1-6-6 橋本ビル2F

営業時間

11:30～15:00 / 17:00～23:00

土日祝 11:30～23:00

アクセス

JR新宿駅東口 徒歩3分

新宿で体験する“話題の一皿”

見た目のインパクト、SNSで拡散される体験、そして濃厚な味わい。

すべてを楽しめる「カニボナーラボルケーノパスタ」を、この夏ぜひ新宿のアークセカンドで体験してみてください。