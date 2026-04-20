マイプロテイン、全国のファミリーマートでマイプロテインバー イチゴ風味を販売開始

THG NUTRITION LIMITED

英国発スポーツ栄養ブランド「マイプロテイン」(会社名：THG Nutrition Limited、本社：Manchester, United Kingdom、CEO：Neil Mistry)は、良質なプロテインを手軽に生活に取り入れていただくことを目指すべく、株式会社ファミリーマート(本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷 建夫)が運営する全国のファミリーマート約16,500店舗(店舗によって取り扱いがない場合がございます。）にてマイプロテインバー イチゴ風味を2026年4月21日(火)より、販売開始いたします。

【マイプロテインバー イチゴ風味について】

大豆パフを使用することで、軽やかでサクサクとした食感を実現し、満足感のある食べ応えに仕上げました。さらに、甘酸っぱいイチゴ風味が爽やかな後味を演出し、チョコレート味のプロテインバーが苦手な方にもおすすめです。1本あたりタンパク質15.9gを含有、日常のたんぱく質補給やトレーニング後のリカバリーにおすすめなプロテインバーです。

【商品概要】

商品名 ：マイプロテインバー イチゴ風味

内容量 ：42g

価格 ：218円(税込)

発売日 ：2026年4月21日(火)より全国順次発売

販売場所：全国のファミリーマート※店舗によって取り扱いがない場合がございます。

【マイプロテインについて】

マイプロテインは、「Demand More. もっと先を望む、あなたに力を与えるために。」を信念に、ヨーロッパを中心に世界70カ国で展開する英国発のスポーツ栄養ブランドです(母体：THG Nutrition Limited)。

プロテインやトレーニング、健康・美容維持に欠かせないサプリメント他、スポーツウェア等2,000点以上の低価格でこだわりの品質を誇る豊富な商品を展開しています。

また今春、ブランド誕生20周年の節目に相応しいブランドリニューアルを実施。パフォーマンスとウェルネスの2つの要素が一体となった新しいロゴ「マイコン」や新しいブランドカラーを導入し、今後はフィットネス業界の壁を越えて、多様なニーズを持つ人へ力を与えるブランドへの更なる発展と成長を目指します。

・マイプロテイン公式サイト： https://www.myprotein.jp/

・Instagram ： https://www.instagram.com/myproteinjp/

・X(旧 Twitter) ： https://twitter.com/MyproteinJP

・Facebook ： https://ja-jp.facebook.com/MyproteinJP/

【THG Nutrition Limited会社概要】

会社名 ： THG Nutrition Limited

代表者 ： Neil Mistry

本社所在地： Icon17-9 Sunbank Lane, Ringway, Altrincham,

United Kingdom, WA15 0AF

設立年月日： 2021年5月16日

事業内容 ： プロテインやサプリメント、トレーニングウェアを

はじめとしたスポーツ栄養商品の製造と販売

URL ： https://www.thg.com/