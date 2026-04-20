パーソル、不要品の循環インフラを創るECOMMITに出資

パーソルホールディングス株式会社

「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに掲げるパーソルホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：和田 孝雄）は、循環型社会に向けた不要品の回収・選別・再流通のインフラを構築する株式会社ECOMMIT（本社：鹿児島県薩摩川内市、代表取締役CEO：川野 輝之、以下「ECOMMIT」）に対して出資を行いましたのでお知らせします。

なお、本出資は、パーソルベンチャーパートナーズ合同会社（本社：東京都港区、代表パートナー：加藤 丈幸）より実施いたしました。

■ECOMMITの概要

ECOMMITは「捨てない社会をかなえる」ために、ものが循環するインフラをビジネスで実現する循環商社です。全国7箇所に自社のサーキュラーセンターを持ち、不要になったものを回収・選別・再流通しています。さらに、「ものの流れ」をデータ化する自社開発のトレーサビリティシステムにより、リユース・リサイクル率の算出や、CO2削減量のレポーティングまで行うことで、企業や自治体のサステナビリティ推進に向けたサービスを包括的に提供しています。

*詳細はこちら https://www.ecommit.jp/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16451/table/1101_1_46bf4800781ffad792dd8bd43dc96bc8.jpg?v=202604200851 ]

パーソルグループは、サーキュラーエコノミーの実現および循環型ものづくりの基盤構築を目指した、「捨てない社会をかなえる」というECOMMITのビジョンに共感し、本出資を決定いたしました。同社は、不要品の回収・選別・再流通を一体で担う循環インフラとして、資源循環サービス「PASSTO」およびサーキュラーセンターを展開しており、生活者に身近な場所から資源循環を実現するとともに、その中で新たな雇用を創出しています。

パーソルグループは雇用創造ファンドの投資を通して、循環型社会の次世代産業を担うスタートアップとの共創を進めてまいります。こうした取り組みを通して、はたらく環境や産業構造の変革を後押しし、サーキュラーエコノミーと「はたらく」をつなぐ架け橋となることを目指してまいります。

■雇用創造ファンドについて

パーソルベンチャーパートナーズが創設したファンドで、メガベンチャーを早期に目指すスタートアップ出資に特化しています。環境・エネルギー・医療・モビリティなどSDGsに関連した領域で、10～20年後の雇用を牽引すると見込まれる成長領域のスタートアップを対象に投資を行います。また、資金の支援だけでなく、組織拡大に必要なノウハウ提供や採用支援など、メガベンチャーを早期に目指すために必要なパーソルグループならではの支援も実施していきます。

■パーソルホールディングス株式会社について

1973年の創業以来、人材派遣、人材紹介、アウトソーシング、設計開発など人と組織にかかわる多様な事業を展開。2008年10月に共同持株会社テンプホールディングス株式会社を設立。2017年7月よりパーソルホールディングス株式会社へ社名を変更。

東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：2181）。2025年3月期売上収益1兆4,512億円（IFRS）。

■「PERSOL（パーソル）」について＜ https://www.persol-group.co.jp/ ＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス「テンプスタッフ」、転職サービス「doda」、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム「ミイダス」や、スキマバイトアプリ「シェアフル」などのサービスも提供しています。

はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。