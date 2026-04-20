＜〆切間近＞西部ガスのインターネット回線「SAIBU NET 光」、抽選で10万円相当のマイルが当たるキャンペーンを実施

西部ガスホールディングス株式会社

本キャンペーンは、キャンペーン期間中に「SAIBU NET 光 powered by USEN NETWORKS」をお申し込みいただき、所定の条件を満たしたSAIBU LAND会員の方が対象です。

対象者の中から抽選で10名さまに、西部ガスグループの無料会員サービス「SAIBU LAND」（運営：西部ガスホールディングス株式会社）で利用できる10万マイルを進呈します。

キャンペーン概要

●期間：2026年4月1日(水)～2026年4月30日(木)

●キャンペーン内容

条件をすべて満たした方の中から抽選で10名さまに10万マイル（10万円分相当）を進呈いたします。

※マイルとは、西部ガスグループの無料会員サービス「SAIBU LAND」でご利用いただけるポイントです。

●対象：本キャンペーンは、以下の条件をすべて満たすお客さまが対象となります。

１.キャンペーン期間内に本サービスにお申し込みいただき、2026年6月30日（火）までに回線の開通工事が完了すること

２.SAIBU LANDの会員であること

３.本サービスご利用開始後2週間以内を目途に届く「契約コード」を、2026年7月31日（金）までにSAIBU LAND内の所定のフォームに入力し登録いただくこと

４.本サービスご利用開始月から2026年8月31日（月）までご契約を継続いただくこと

●ホームページ

https://www.saibugas.co.jp/home/saibunet-hikari/index.html

※キャンペーンの詳細条件・注意事項は特設ページをご確認ください。

インターネット回線の新規導入や見直しを検討されている方におすすめのキャンペーンです。

この機会にぜひお申し込みください。

◆SAIBU LAND

SAIBU LANDは、西部ガスグループが提供する無料の会員サービスです。

LINEのアカウントがあれば、どなたでも利用でき、日々の暮らしに役立つ情報の発信や、サイト内で楽しめるチャレンジ企画を通じて、お客さまに親しまれるサービスを目指しています。

SAIBU LANDホームページ：https://www.saibugas.co.jp/home/saibuland/