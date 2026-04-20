ＢＯＳＳから「ＢＯＳＳ ＳＩＭＰＬＥ ＳＴＹＬＥ ブラック」「同 カフェラテ」が全国のイオングループ限定で新発売

サントリー食品インターナショナル株式会社

サントリービバレッジ＆フード（株）は、「ＢＯＳＳ ＳＩＭＰＬＥ ＳＴＹＬＥ ブラック」「同 カフェラテ」を４月２１日（火）よりイオングループ限定で発売します。また、「ＧＲＥＥＮ ＤＡ・ＫＡ・ＲＡ 香ばしっ！麦茶（６５０ml、２Ｌ）」「伊右衛門 濃いジャスミン茶」を５月２６日（火）よりパッケージリニューアルします。

〈「ＢＯＳＳ ＳＩＭＰＬＥ ＳＴＹＬＥ ブラック」「同 カフェラテ」について〉

本シリーズは、お客様がご自身の生活スタイルに合わせて、どんなシーンでもご愛飲いただけるように「ＳＩＭＰＬＥ ＳＴＹＬＥ」と名付けました。

●パッケージのこだわり

ブランド名とロゴを堂々と配するとともに、液色のクリアさが際立つようなデザインを採用し、軽やかな飲み心地を表現しました。また、ラベル側面にトップバリュ独自の「環境配慮３Ｒマーク（Recycle）」※を配しています。

※環境に配慮した活動を推進するイオンのブランド「トップバリュ」の方針に賛同し、トップバリュが独自で推進している「環境配慮３Rマーク」をパッケージに表示して展開します。

●中味のこだわり

「ＢＯＳＳ ＳＩＭＰＬＥ ＳＴＹＬＥ ブラック」

当社コーヒーロースタリーと協働し、雑味を抑えつつも、甘みや華やかな香りを引き出す焙煎方法を採用しました。クリーンな甘みとコクが特長的なブラジル産と華やかな香りとキレが際立つコロンビア産の２種の豆をブレンドし、軽やかさと満足感を両立した味わいを実現しました。

「ＢＯＳＳ ＳＩＭＰＬＥ ＳＴＹＬＥ カフェラテ」

当社独自のエスプレッソ抽出技術を採用し、深煎りの香りとキレのある苦味を実現しました。また、オリジナルの乳ブレンドにより、満足感がありながらも後残りしないミルク感に仕上げました。

〈イオングループ限定３商品パッケージリニューアルについて〉

イオングループ限定商品の「ＧＲＥＥＮ ＤＡ・ＫＡ・ＲＡ 香ばしっ！麦茶（６５０ml、２Ｌ）」「伊右衛門 濃いジャスミン茶」のパッケージをリニューアルします。「ＢＯＳＳ ＳＩＭＰＬＥ ＳＴＹＬＥ」を含めたこれらのイオングループ限定商品は１００％リサイクルペットボトルを使用しています。両社は「ボトルｔｏボトル」水平リサイクルに取り組んでいます。

〈イオン株式会社化１００年について〉

イオンは、２０２６年９月に株式会社化１００年を迎えます。これからも革新し続けるという思いを込めた「ＣＨＡＮＧＥ ｆｏｒ ＧＯＯＤ，Ｔｏｇｅｔｈｅｒ.」をスローガンとして掲げ、日頃ご愛顧いただいているお客さまへの感謝を込めて、１年を通してさまざまな企画・商品・キャンペーンを展開します。その一環として、「ＧＲＥＥＮ ＤＡ・ＫＡ・ＲＡ 香ばしっ！麦茶（６５０ml、２Ｌ）」「伊右衛門 濃いジャスミン茶」「ＢＯＳＳ ＳＩＭＰＬＥ ＳＴＹＬＥ ブラック」「同 ラテ」のラベルに「イオン株式会社化１００年」のロゴを新たに配します。

「イオン株式会社化１００年」のロゴ

― 記 ―

▼商品概要

商品名・容量・希望小売価格（税別）・梱包・発売期日

ＢＯＳＳ ＳＩＭＰＬＥ ＳＴＹＬＥ ブラック

４５０mlペットボトル・１７０円・２４本・４月２１日（火）

ＢＯＳＳ ＳＩＭＰＬＥ ＳＴＹＬＥ カフェラテ

４５０mlペットボトル・１８０円・２４本・４月２１日（火）

ＧＲＥＥＮ ＤＡ・ＫＡ・ＲＡ 香ばしっ！麦茶

６５０mlペットボトル・１９０円・２４本・５月２６日（火）

２Ｌペットボトル・４６０円・６本・５月２６日（火）

伊右衛門 濃いジャスミン茶

６００mlペットボトル・２００円・２４本・５月２６日（火）

▼発売店舗 全国の「イオン」「イオンスタイル」「マックスバリュ」など

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上