TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』第４話、バーチャルカメラ「ジャンヌ・ダルク」で臨場感のある歌唱シーンを実現

株式会社カヤック

株式会社カヤック（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：柳澤大輔）は、2026年4月5日（日）より放送開始のTVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』において、自社開発のバーチャルカメラ技術「ジャンヌ・ダルク」が活用されたことをお知らせいたします。

「ジャンヌ・ダルク」は、VRデバイスを用いて仮想空間内に入り込み、実写撮影のようにカメラを操作しながら構図やアングルを決定できるバーチャルカメラ技術です。本作では、モーションキャプチャーにより収録した生の演技をCG化し、そのデータをバーチャル空間上に配置。監督や演出担当が自らが空間内で撮影を行うことで、キャラクターの細かな表情やダイナミックなステップを、実写撮影のような直感的なアングルで切り出す新たな制作フローを実現しました。

本技術は、毎話放送されるエンディングの歌唱シーンのほか、4月26日（日）放送予定の第4話をはじめとする劇中のライブシーンでも導入されています。

『魔法の天使クリィミーマミ』から続く「ぴえろ魔法少女シリーズ」の伝統的な作画表現と、カヤックの先端技術が融合した、新時代の映像体験にぜひご注目ください。

バーチャルカメラ「ジャンヌ・ダルク」導入の３つのメリット

『魔法の姉妹ルルットリリィ』の歌唱シーン制作において、「ジャンヌ・ダルク」を導入した背景には、表現の追求と制作環境の最適化という2つの側面があります。本技術の活用により、従来のアニメ制作では困難だった以下のメリットを実現しました。

１.絵コンテ不要で、演出意図を逃さないダイレクトな構図決定

監督や演出担当自身がVRデバイスやスマートフォンを手に取り、カメラマンとして仮想空間内の「撮影現場」でアングルを決定。モーションキャプチャーとバーチャルカメラ撮影により絵コンテや指示書を介したイメージ伝達のロスを排除し、演出意図を100%映像に反映させることが可能となりました。

２.「ライブの呼吸」を再現するカメラワーク

バーチャル空間でリアルタイムに動くキャラクターを見ながらカメラを回すため、パフォーマンスの「見せ場」とカメラの動きが完璧にシンクロ。絵コンテでは想像できなかった状況を体験することで、キャラクターがその場にいるかのような一体感のあるシーンを構築しています。

３.作画の魅力を引き立てる「実写的なリアリティ」

モーションキャプチャーによる精密な演技と、現実の物理法則に基づいたカメラワークをベースにすることで、最終的な「作画」の芝居に圧倒的な説得力と実在感を付与。デジタルと手書きの魅力を融合させました。

キャラクターの“息遣い”を写し出す。歌唱シーンの新たな制作フロー

『魔法の姉妹ルルットリリィ』の歌唱シーンでは、実写撮影のような「生っぽさ」をアニメに宿すため、モーションキャプチャーと作画を高度に融合させた4つのステップで制作を進行しています。

１.モーションキャプチャーによる「生きた演技」の収録

モーションキャプチャーで、ダンスおよび歌唱シーンを実演。パフォーマーによる細かな指先の動きや、重心の移動、呼吸感をモーションキャプチャーで精密に収録し、CGとして再現します。

モーションキャプチャーでダンスと歌唱シーンを演じるパフォーマーたちリアルタイムで演技データをバーチャル空間上にアップ２.バーチャル空間上での「実写撮影」（ビデオコンテの制作）

収録した演技データをバーチャル空間上に配置し、背景データを組み合わせ「ジャンヌ・ダルク」を使用した撮影を行います。監督や演出担当が自らカメラを操作しながらカメラワークや構図を決定し、映像の骨子となるVコンテ（プリビズ）を制作します。この工程により、従来のような絵コンテを作成する必要がなく、演技とカメラワークを同時に設計することが可能となりました。さらに、背景、キャラクターはもちろん、質感やラインティングなど細部までをブラッシュアップしていくことで、演出担当のイメージを膨らませ、より創造性の高い演出をつくりあげることができます。

VRゴーグルをつけ、カメラワークや構図を決定するライブパート演出担当の錦織氏「ジャンヌ・ダルク」を使用してバーチャル空間で歌唱シーンを撮影している様子３. アニメーション用のテンポへ再構成

実際の人間の動きに基づくモーションキャプチャーは、アニメ特有のテンポに対して動きがゆるく見えてしまうという課題があります。そこで、Vコンテ上でカットの尺や間を調整し、必要に応じて動きを間引き、アニメーションとして自然に成立するよう再構成します。この際、単純にフレームを削るのではなく、演技のニュアンスや見せ場を損なわないよう緩急をつけて調整する必要があり、制作側の演出判断やセンスが重要な役割を担います。

連番画像から間引いてアニメーションとして成立するように再構成していく４. 作画への置き換えと仕上げ

確定したカメラワークと構成をもとに、キャラクター部分を手書きの作画へと置き換えます。最新テックによるカメラワークと、伝統のアニメーション技術が融合したアニメーション映像として仕上げていきます。

監督・ライブパート演出 コメント

監督 道解慎太郎氏のコメント

今作品の第4話以降の歌唱パートにおいて、バーチャルカメラ技術「ジャンヌ・ダルク」を使用させていただきました。

これまでの制作フローにおけるCGパートとは異なる角度からアプローチできる技術があると、ライブパート演出の錦織さんに教えていただき、今回使用することになりました。

はじめの内は勝手が分からず戸惑うこともありましたが、実際にカメラを覗き、被写体を写す、編集でカットを繋ぐという工程を経て、アニメーション表現のまた新しい可能性に触れることができたとワクワクしました。

キャラクターが目の前にいるような感覚や、魔法を使う様子を、見ている方にも同じように体験していただけたらおもしろいのではないかと思っています。

ライブパート演出 錦織博氏のコメント

今作にはライブシーン演出として参加させていただいています。ヴァーチャルカメラ撮影の魅力は、アクターさんやダンサーさんと一緒に作っていったキャラクターの心情や場面内での立ち振る舞いをダイレクトに収録出来るということです。直感とフィジカルを使って収録したカメラデータはそのまま本番データとして使用することでアニメーターやエフェクトとの連携もスムーズです。

ライブシーンでは観客とキャラクターとの繋がりや呼応が豊かに感じられることを意識して撮影しています。

バーチャルカメラ技術「ジャンヌ・ダルク」とは：仮想空間に「撮影現場」を作り出し、実写感覚でアニメを撮る技術

「ジャンヌ・ダルク」は、VRデバイスやスマートフォンを「カメラ」に見立て、仮想空間内で実写撮影のように撮影ができるバーチャルカメラ技術です。撮影したカメラの動きはデジタルデータとして保存され、そのままアニメ制作ソフトへ引き継げます。これにより、監督のこだわりを妥協なく、かつ効率的に映像へと反映できます。

劇場ライブ『劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD』では、本技術の導入により絵コンテ作業の省略や、監督の直感的なカメラアングル設計で、アニメーターとの伝達や確認の手間などの大幅削減を実現しました。その結果、単なる効率化にとどまらず、演出意図が正確に反映された映像を短期間で仕上げることが可能となり、制作コストの最適化とクオリティ向上の両立にもつながっています。

WEBサイト：https://www.kayac.com/service/metaverse

『魔法の姉妹ルルットリリィ』作品概要

【放送情報】

4月5日(日)よりTOKYO MXほかにてTVアニメ放送中！

【放送情報】

4月5日(日)よりTOKYO MXほかにてTVアニメ放送中！

TOKYO MX：4月5日より毎週日曜22時30分～

ABCテレビ：4月5日より毎週日曜24時40分～

テレビ愛知：4月5日より毎週日曜25時20分～

ＢＳ日テレ：4月6日より毎週月曜24時30分～

AT-X：4月9日より毎週木曜20時30分～

※放送時間は変更になる可能性がございます。

【配信情報】

2026年4月5日(日) 23:00より各配信サービスにて順次配信中

【スタッフ】

原作：スタジオぴえろ・バンダイナムコフィルムワークス／監督・キャラクター原案：道解慎太郎／副監督：増原光幸／シリーズ構成・脚本：柿原優子／キャラクターデザイン：鳥井なみこ・錦 寛乃・袖山麻美／魔法キャラクターデザイン：山田起生／プロップデザイン：富田美文／アートディレクション：越阪部ワタル／メインアニメーター：福地和浩／美術監督：前田有紀／美術設定：伊藤 瞳／色彩設計：合田沙織／CGディレクター：神谷貴浩／撮影監督：今泉秀樹／編集：重村建吾／音響監督：大寺文彦／音響効果：古谷友二／音響制作：神南スタジオ／音楽：ha-j／音楽制作：バンダイナムコミュージックライブ／オープニング主題歌：「Bubee」ILLIT／エンディング主題歌：「Calling」ルルットリリィ［こんぺとリリィ（CV.橘 めい）、ましゅールル（CV.小鹿なお）］／アニメーション制作：スタジオぴえろ／製作：ルルットリリィ製作委員会

【キャスト】

野々山 風＆こんぺとリリィ：橘 めい／野々山 流＆ましゅールル：小鹿なお／うぐいす：七海ひろき／あずき：茅野愛衣／神立塔子：和泉風花／青園せな：廣原ふう／ミーター：八乙女 光／瀬尾翔太：天崎滉平／角谷久士：橘 龍丸／神立矢須王：杉田智和／野々山桂一：笠間 淳／野々山 汐：大原めぐみ／日の浦茉莉：遠藤 綾

【イントロダクション】

野々山(ののやま) 風(ふう)は夏休みが待ち遠しい無邪気な小学生。

野々山(ののやま) 流(るい)は控えめだけど頑張り屋さんの中学生。

むかしは仲良し姉妹だったふたりも、最近、心の距離がなんだか遠くて……。

ある日、風は不思議な宇宙船に出会い、魔法の力を授かる。

そして一方で流もまた、素敵な魔法の力を手にしていた。

あこがれていた大人の姿に変身する風と流。

ただし、ルールがふたつ。

「期限は1年間」、「魔法のことを誰にも 知られてはいけない」。

やがてふたりはお互いの秘密を知らぬまま、

それぞれアイドルとして活躍することに――！

公式サイト：https://luluttolilly.com

公式X：@luluttolilly

公式Instagram：@luluttolilly

公式TikTok：@luluttolilly

(C)ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会

株式会社カヤック（面白法人カヤック）について

既成概念にとらわれない発想力・企画力、形にしていく技術力を強みに、ゲームアプリや広告・Webサイト制作を始め、コミュニティ通貨、移住・関係人口促進など最新テクノロジーとアイデアを掛け合わせた新しい体験をユーザーに提供しています。社員の9割がデザイナーやプログラマーなどのクリエイター人材で、「つくる人を増やす」を経営理念に多様性を生かしたユニークな人事制度や経営を行なっています。

面白法人カヤック公式サイト https://www.kayac.com/

設立 ：2005年1月21日

代表者 ：代表取締役 柳澤大輔 貝畑政徳 久場智喜

所在地 ：神奈川県鎌倉市御成町11-8

事業内容 ：日本的面白コンテンツ事業