次世代共創リーダー育成合宿「MIRA-GE next」が日本財団の助成金事業に採択

株式会社リンクアンドモチベーション

株式会社リンクアンドモチベーション（本社：東京都中央区、代表：小笹芳央、証券コード：2170、以下当社）が設立した一般社団法人エッジソン・マネジメント協会（以下当協会）は、全国の公立高校生を対象とした、次世代共創リーダー育成合宿プログラム「MIRA-GE next」が、公益財団法人日本財団における2026年度の助成金事業として採択されたことをお知らせいたします。

概要

当協会は、「日本を、世界で最も若者が育つ社会」にすることを目的に、産官学の連携によって自ら「目的・志に尖る」ことのできる人財=「エッジソン」の育成に取り組んでいます。

その取り組みの一環として、「次世代共創リーダー育成」を目的とした多世代型ワークショップ「MIRA-GE（ミラッジ）」を実施しています。

「MIRA-GE（ミラッジ）」は、“未来と現実をつなぐ”をコンセプトに、「MIRAI（未来）」と「BRIDGE（橋）」を組み合わせて名付けられたワークショップです。

今回採択されたプログラム「MIRA-GE next」は、「MIRA-GE」の参加者からの「もっと多様な人と、深く語り合いたい」との声を受けて開始した合宿型プログラムです。高校生と大学生、社会人が同じテーブルで「ありたい未来」について議論する機会を提供しています。

本プログラムは、世代間や地域間での分断が進む現代社会において、異なる立場や価値観を超えて協働し、新たな価値を創出する「次世代共創リーダー」の育成を目的としています。特に、地方の公立高校においてはこうした越境的な学びの機会が十分とは言えない現状があり、本取り組みはその機会の提供を目指すものです。

評価された点

本プログラムは、以下の観点において評価されました。

・社会課題に対する明確な問題意識と高い社会的インパクト

・産官学連携による新たな教育モデルの構築可能性

・全国展開を見据えた波及性・継続性

本助成により、参加生徒の交通費・宿泊費・施設利用費などを補助し、地域格差に左右されない参加機会の提供が可能となります。

事業内容

本プログラムでは、長崎県を舞台に4日間の合宿を実施し、以下の活動を行います。

・多世代、産官学の分野横断による対話型プログラム

・「平和」「多文化共生」「SDGs」「テクノロジー」をテーマとしたワークショップ、フィールドワーク

・社会課題に対する共創アクションの企画・発表

全国の各都道府県から1校（生徒2名・教員1名）が参加し、産官学の多様な人材とともに学び合うことで、次世代の教育を牽引する人材の育成を目指します。具体的には、日本を代表する企業のビジネスパーソンや大学関係者、官公庁関係者などが参加します。

期待される成果

本プログラムでは、合宿の実施にとどまらず、以下のような波及効果を創出します。

・各地で生徒、教員、企業による「共創アクション」（探究活動に関する地域間での連携など）の実現

・生徒、教員、企業の継続的なコミュニティ形成

・公教育における産官学連携モデルの確立

実際に、過年度参加者によって複数の共創活動が生まれています。

例として、地域を超えたオンラインディスカッションの実施や、大阪・関西万博で平和や教育機会の平等などをテーマにした4つの提言が行われたことなどが挙げられます。

今後の展望

当協会では、本事業を通じて産官学連携による「次世代共創リーダー育成」という新たな教育モデルを確立し、全国への展開を図ります。

また、企業が教育分野に参画する意義を社会に示すことで、次世代人材の育成に対する企業の役割を再定義し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

一般社団法人 エッジソン・マネジメント協会について

「日本を、世界で最も若者が育つ社会」にすることを目的に、2022年に株式会社リンクアンドモチベーションが設立。短期的な狩猟型の「青田買い」ではなく長期的な農耕型の「青田創り」を進めるべく、日本を代表する企業のビジネスパーソンや大学関係者、官公庁関係者が企業・組織の垣根を越えて参画し、自ら「目的・志に尖る」ことのできる人財=「エッジソン」の育成に取り組んでいる。大阪・関西万博「TEAM EXPO 2025」における「次世代共創リーダー育成プロジェクト」を中心に、さまざまな産官学連携プロジェクトが進行中。直近、NIKKEIリスキリングや人事向け媒体などメディア掲載多数。

※一般社団法人エッジソン・マネジメント協会 HPはこちら

https://www.edgeson-management.jp/

代表者プロフィール

株式会社リンクアンドモチベーション 特任執行役員

一般社団法人エッジソン・マネジメント協会 代表理事

樫原 洋平

1980年香川県生まれ。一橋大学経済学部卒。2003年に新卒でリンクアンドモチベーション入社。入社以来、メガバンク、総合商社、グローバルメーカー、インフラ、ITなど多様な業界の採用・育成コンサルティングに、100社以上従事。また、大阪大学、大阪公立大学などで非常勤講師も務めるなど、産官学連携での教育プログラムを開発・実行。中高生から大学生まで、年間6,000人以上にキャリア教育やリーダーシップ開発の機会を提供している。著書に『エッジソン・マネジメント 尖った優秀な若者をどう採用し、いかに育てるか』『エッジソン・マネジメント2.0 次代を担う若者を産官学連携で育み、活かす方法』(ともにPHP研究所)。

当社の地域社会貢献活動について

当社グループは、「意味のあふれる社会を実現する」というミッションのもと、企業、地域社会、行政、教育機関など多様なステークホルダーとの連携を図りながら、持続可能な社会創りへの貢献を目指しています。一般社団法人エッジソン・マネジメント協会をはじめ、ライフデザインのサポート等の活動を通じて、様々な社会課題を解決してまいります。

地域社会に関する詳細な取り組みはこちら

https://www.lmi.ne.jp/sustainability/social/community.html

リンクアンドモチベーションの概要

・代表取締役会長：小笹 芳央

・資本金：13億8,061万円

・証券コード：2170（東証プライム）

・本社：東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー15階

・創業：2000年4月

・事業内容

組織開発Division（コンサル・クラウド事業、IR支援事業）

個人開発Division（キャリアスクール事業、学習塾事業）

マッチングDivision（ALT配置事業、人材紹介事業）

ベンチャー・インキュベーション