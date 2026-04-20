コムチュア 2026 SAS Partner Award 受賞

コムチュア株式会社

コムチュア株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員：澤田千尋、以下コムチュア）は、米国SAS Institute Inc.（以下SAS）創立50周年という節目の年に開催された表彰イベントにおいて、「2026 SAS(https://www.sas.com/sas/partners.html) Partner Award」を受賞したことをお知らせいたします。

「2026 SAS Japan Solution Provider Partner of the Year」として表彰されたコムチュアは、SASの先進的なデータおよびAIテクノロジーを活用し、お客様に対して高い付加価値と成果を継続的に提供し続けてきた取り組みが評価され、今回の受賞に至りました。

コムチュアの取り組み

コムチュアは、金融機関向けに培ってきた豊富な業務知見やSAS導入実績を活かし、地方銀行様をはじめとするさまざまな金融機関向けに、SAS(R) Viya(R)の導入を積極的に推進してまいりました。要件定義からアーキテクチャ設計、実装、データ移行、運用設計に至るまでを一貫して支援するとともに、導入後の定着化支援にも注力しています。

こうした取り組みをSAS Institute Japanと連携することで、両社の強みを活かした高品質なサービスをお客様にご提供してきた点が高く評価され、このたび、米国SAS Institute Inc.の「2026 SAS Partner Award」（2026年4月16日開催）において「2026 SAS Japan Solution Provider Partner of the Year」を受賞しました。

コムチュア 内藤剛 常務執行役員 データ＆ＡＩテクノロジー事業部長 コメント

『この度、2026 SAS Partner Awardを頂戴し、大変光栄に感じております。本受賞は、SASが長年培ってきた業界特化型のデータ・プロセスモデルと最新AI技術を統合したSAS(R) Viya(R)の価値をお客様に的確にお伝えし、意思決定の高度化や事業変革をご支援してきた当社の取り組みが評価されたものと受け止めております。今後はSASとのパートナーシップをさらに深化させ、生成AIやアドバンスト・アナリティクスを活用した新たな価値提供領域へと事業を拡大してまいります。お客様一社一社の経営課題に寄り添い、確かな成果に結びつけるソリューションパートナーであり続けることを、改めてお約束いたします。』

「2026 SAS Partner Award」は、SAS とのパートナーシップにおいて著しい成長と高いコミットメントを示したパートナー企業を称えるものです。

受賞企業は、クラウドネイティブなデータおよび AI プラットフォームである SAS(R) Viya(R)(https://www.sas.com/en_us/software/viya.html) などのテクノロジーを活用し、さまざまな業界でビジネスの成長と成果創出を実現してきました。

S5AS グローバルチャネル担当 シニア・バイス・プレジデント John Carey氏 コメント

『SAS はパートナーの皆さまと緊密に連携し、より迅速で信頼性の高い成果をお客様に提供しています。私たちは、共に取り組むことで、共に成功できると確信しています。「2026 Global Partner Award」の受賞企業は、双方の強みを結集し、共通の成功に向けて連携することで得られる可能性を体現しています。2026年の受賞企業の皆様に、心よりお祝い申し上げます。』

コムチュア株式会社 [COMTURE CORPORATION]について

コムチュア株式会社 [COMTURE CORPORATION] は、企業向けITサービスを提供する独立系システムインテグレーターです。「デジタルソリューションパートナー」として、提案力と技術力を活かした高付加価値サービスの提供を通じて、お客様の経営課題の解決および持続的な成長の実現をご支援いたします。

＜本件に関するお問い合わせ＞

コムチュア株式会社

データ＆ＡＩテクノロジー事業部 データ＆ＡＩインテグレーション本部

営業担当 丸田

E-mail : maruta_yukio@comture.com

＜本件に関する取材のお問い合わせ＞

コムチュア株式会社 経営統括 ＩＲ部

E-mail : press@comture.com

コーポレートサイト：https://www.comture.com

コムチュアグループ

設立：1985年1月18日

所在地：東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー9F・15F

代表者：代表取締役 社長執行役員 澤田 千尋

資本金：10億2,200万円

上場市場：東証プライム（証券コード3844）