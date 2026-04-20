新茶シーズン到来！年に一度のお茶の祭典「茶フェス」開催

KADODE OOIGAWA株式会社

緑茶・農業・観光の体験型フードパーク「KADODE OOIGAWA（かどでおおいがわ）」（静岡県島田市・代表取締役 福本作治）では、毎年恒例となるお茶の祭典「茶フェス」を開催いたします。新茶の販売をはじめ、お茶を使用した限定グルメやスイーツ、さらにはお茶の魅力を体験できる多彩なイベントをご用意し、子どもから大人まで楽しめる“お茶づくし”のひとときをお届けします。

開催概要

イベント名：茶フェス

期間：2026年4月25日（土）～5月25日（月）

場所：KADODE OOIGAWA 館内各所

イベントの詳細

つくっ茶お！かわいいカフェドリンク作り体験

タピオカドリンクやフルーツティー、抹茶ラテなど、見た目もかわいいドリンクを自分で作れる体験イベントです。お茶の新しい楽しみ方を、ぜひ体験してください。

■開催概要

日 時：2026年4月25日（土）

10:00～16:00

参加費：各1,000円（税込・お土産茶付き）

予約方法：お申込みフォームより受付

https://kadode-ooigawa.jp/topics/7451/

プラモデル展

お茶をイメージした「緑」をテーマに、プラモデルが大集合！個性あふれる作品をぜひご覧ください。



■開催概要

日 時：2026年4月26日（日）～5月23日（土）

9：00～17：00

※初日のみ12：00から

料 金：無料

島田市のご当地練きりを作ってみよう！

島田市の魅力がいっぱいつまったご当地練りきりをつくってみよう！作るのは、島田市のゆるキャラ「おしまちゃん」と、市の花である「バラ」の２種類。上手に作ることよりも「楽しむこと」を大切にしています。初めての方がほとんどなので、安心してご参加ください。

■開催概要

日 時：2026年5月9日（土）

10:00～10:45／13:00～13:45

料 金：1,000円

予約方法：お申込みフォームより受付

https://forms.gle/8yQRu6QToBjbVbAF7

牧之原大茶園ができるまで～中條景昭と大茶園誕生物語～

旧徳川家臣で刺客の中條景昭が、開墾団のリーダーとして牧之原大地を開墾し、現在の牧之原大茶園の礎を築くまでのお話。講演終了後には、牧之原大地のお茶を試飲していただきながら、お茶の種類や特徴について説明します。歴史のお話のあとに、実際のお茶の味わいもぜひお楽しみください。

■開催概要

日 時：2026年5月9日（土）

11:00～11:45／14:00～14:45

料金：無料

参加方法：予約不要

くらべて発見！お茶の審査体験

川根・金谷の2産地を飲み比べ、味や香りの違いを五感で体験。さらに、お茶の品質を見極める審査体験もお楽しみいただけます。参加者には、川根浅蒸し茶と金谷深蒸し茶の一煎茶をそれぞれ1つずつプレゼント。



■開催概要

日 時：2026年5月16日（土）、17日（日）

10:00～／11:00～／13:00～／14:00～

体験料：1,000円

予約方法：お電話にて受付

TEL：0547-39-4073

期間中はお茶グルメも充実

お茶グルメ一例

茶フェス期間中は、緑茶を使ったお食事メニューやスイーツなど、限定メニューが多数登場。KADODE

OOIGAWAでしか味わえない“お茶グルメ”をお楽しみいただけます。

新茶の香り、味わい、文化、そして楽しみ方まで。KADODE OOIGAWAならではの多彩なコンテ

ンツを通して、お茶の魅力を再発見できる1か月となっています。

KADODE OOIGAWA株式会社

〒428-0008 静岡県島田市竹下62

TEL：0547-39-4073

開館時間：9:00～18:00

休館日：毎月第2火曜日、1月1日、その他臨時休館あり※一部エリアは営業時間が異なります。

公式HP ：https://kadode-ooigawa.jp/

公式Instagram： @kadode_ooigawa

緑茶・農業・観光の体験型フードパーク。今までにない緑茶体験や大井川流域の新鮮な農産物が並ぶマルシェ、その食材を使用したレストラン、お茶とフルーツを楽しめるカフェ、キッズパーク、観光案内所を構えます。大井川流域の魅力を見て・食べて・飲んで・買って・体験して、たっぷり満喫していただける施設です。