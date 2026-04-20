売れるネット広告社グループ（9235）株式会社ペイクルとの業務提携に関するお知らせ～暗号資産「復旧×決済×ブロックチェーン技術」を融合しWeb3事業を加速～

売れるネット広告社グループ株式会社

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長 CEO：植木原宗平、東証グロース市場：証券コード9235、以下 当社）は、連結子会社であるビットコイン・セイヴァー株式会社（以下 ビットコイン・セイヴァー）が、ブロックチェーン・フィンテック分野において高度な技術力を有する株式会社ペイクル（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：村上昌史、以下 ペイクル社）と、暗号資産領域における業務提携契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

１．本提携の背景および目的

当社グループは、暗号資産復旧事業「ビットコイン・セイヴァー」を通じて、アクセス不能となった暗号資産の回復支援を行っており、これまで多くの案件に対応してまいりました。

一方、ペイクル社は、ブロックチェーン、フィンテック、IoT、さらには量子耐性暗号といった先端領域における研究開発を強みとするテクノロジー企業であり、決済・金融インフラ領域における高度な技術基盤を有しております。

同社は独自のブロックチェーン開発やスマートコントラクト技術を活用し、高速処理・高セキュリティ・低コストを両立する決済基盤の構築を推進しており、分散型ネットワークによるデータ改ざん耐性や業務自動化など、次世代の金融インフラを支える技術を提供しております。

（参考：ペイクル社公式サイト）https://www.paycle.com/

このたびの提携により、当社グループが有する暗号資産復旧ノウハウと、ペイクル社が有する高度なブロックチェーンおよび決済技術を融合し、暗号資産における「復旧」「保全」「活用」に関する一連の顧客ニーズに対応し得る事業連携を推進してまいります。

２．本提携の内容

本提携においては、ビットコイン・セイヴァーの暗号資産復旧技術と、ペイクル社のブロックチェーン技術を組み合わせることで、復旧プロセスの高度化および成功率の向上を図るとともに、復旧後の資産の保全・利活用に関する顧客ニーズへの対応について、両社で連携を進めてまいります。

また、復旧された暗号資産については、決済や送金、さらには資産運用などの多様な利活用ニーズを見据え、復旧後の資産活用に関する連携可能性について両社で検討を進めてまいります。

さらに、両社の技術および顧客基盤を活用し、Web3領域における新たな付加価値の創出に向けた協議を進めるとともに、暗号資産市場のグローバル性を踏まえた海外案件への対応および国際展開についても連携可能性を検討してまいります。

３．本提携の意義

本提携は、暗号資産の復旧にとどまらず、その後の保全および活用に関するニーズも視野に入れた事業連携であり、当社グループのWeb3戦略を大きく前進させるものです。

これにより、当社グループは、「失われた資産を取り戻す」という単一機能から、「資産を守り、使い、循環させる」という包括的な価値提供へと進化いたします。

今後は、当社グループが推進する暗号資産関連事業との連携も視野に入れながら、「回収」「決済」等の関連領域における連携可能性を広げ、収益機会の拡大および競争優位性の強化を図ってまいります。

４．今後の見通し

本件による当期連結業績への影響は軽微でありますが、中長期的には当社グループの業績および企業価値の向上に資するものと考えております。

５．ペイクル社の概要

株式会社ペイクルは、2018年設立のテクノロジー企業であり、ブロックチェーン、フィンテック、IoT、量子耐性暗号などの先端分野における研究開発を行っております。

同社は、分散型技術を活用した安全性の高いシステム構築や、金融・決済領域における革新的なソリューションの提供を通じて、グローバル規模での社会課題解決を目指しております。

以 上

社名 ：売れるネット広告社グループ株式会社（東証グロース市場：証券コード9235）

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TEL：092-834-5520 FAX：092-834-5540

代表者：代表取締役社長CEO 植木原宗平

設立日：2010年1月20日

URL ：https://group.ureru.co.jp

Facebook ：https://www.facebook.com/ureru

＜リリースに関するお問い合わせ＞

売れるネット広告社グループ株式会社 執行役員 後藤祐弥

E-MAIL ：goto@ureru.co.jp

TEL ：092-834-5520