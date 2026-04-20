日本情報クリエイト株式会社

不動産テックを推進する日本情報クリエイト株式会社（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長：辻村 都雄、証券コード：4054、以下「日本情報クリエイト」）が提供する賃貸管理業務支援ソフト「賃貸革命」が、経済産業省（中小企業庁）所管「デジタル化・AI導入補助金2026」の対象ツールとして認定されました。「賃貸革命」については、インボイス制度に対応したソフトの申請が可能な「インボイス枠（インボイス対応類型）」の補助金対象にもなっており、不動産管理会社様の制度対応および不動産DX推進を後押しいたします。

ぜひ、この機会に弊社製品の導入をご検討くださいますようお願い申し上げます。

お問い合わせはこちら :https://www.n-create.co.jp/contact/inquiry/it-hojo.php?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=digital_ai_hojo

■デジタル化・AI導入補助金2026 概要

デジタル化・AIを活用した中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けたITツール（ソフトウェア、サービス等）の導入を支援する補助金です。

制度やスケジュールの詳細については、デジタル化・AI導入補助金サイトをご確認ください。

デジタル化・AI導入補助金サイト： https://it-shien.smrj.go.jp/

※補助金は申請審査の結果「交付決定」を受け、事業実施の実績報告審査が完了して、交付されます。審査の結果「不採択」となり交付を受けられない場合もございます。

■実施スケジュール

【通常枠】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15053/table/229_1_aeecc1700da49474df57c59b5aa444c9.jpg?v=202604200851 ]

【インボイス枠（インボイス対応類型）】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15053/table/229_2_c83b53f2057b730f41a9ab5c121187c8.jpg?v=202604200851 ]

※2026年4月15日時点 ※スケジュールは変更となる場合があります。記載以降のスケジュールについては補助金事務局より情報が公開され次第ご案内いたします。

■補助金詳細

【通常枠】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/15053/table/229_3_dee19f3e61f2f57e6b0c6cec338c86d8.jpg?v=202604200851 ]

※1 令和6年10月から令和7年9月までの間で3か月以上、令和7年度改定の地域別最低賃金未満で雇用している従業員が全従業員の30%以上であることを示した場合の補助率は、2/3以内

※申請するツールによって補助額が変動しますので詳しくは営業担当にお問い合わせください。

【インボイス枠（インボイス対応類型）】

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/15053/table/229_4_f60cfac178f92fdeff329deeebea62df.jpg?v=202604200851 ]

※1 中小企業は3/4、小規模事業者は4/5

※2 会計・受発注・決済のうち1機能以上を有することが機能要件

※3 補助額50万円超の際の補助率は、補助額のうち50万円以下については3/4（小規模事業者は4/5）、50万円超については2/3

※4 会計・受発注・決済のうち2機能以上を有することが機能要件

※申請するツールによって補助額が変動しますので詳しくは営業担当にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら :https://www.n-create.co.jp/contact/inquiry/it-hojo.php?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=digital_ai_hojo

■弊社製品について

「賃貸革命」「賃貸革命クラウド版」は、日本情報クリエイト株式会社が31年以上にわたり不動産管理会社向けに提供してきた賃貸管理業務支援ソフトです。入退去管理・家賃管理・契約管理などの業務を一元化し、情報処理のミス・ロスを大幅に削減します。最新版「賃貸革命11」では操作速度の改善や業務自動化機能を多数強化し、全国の不動産管理会社に幅広くご利用いただいています。

「賃貸革命」についての詳細はこちら :https://www.n-create.co.jp/pr/product/kakumei-chintai/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=digital_ai_hojo

■日本情報クリエイトについて

日本情報クリエイトは、31年以上にわたる不動産業界向けのITソリューション提供を通じて、不動産業界の課題解決を支援している企業です。これからも、業界の発展を支えるIT技術の提供を続けてまいります。

会社名：日本情報クリエイト株式会社 | 東証グロース（証券コード：4054）

代表者：代表取締役社長 辻村 都雄

設立 ：1994年8月1日

資本金：731,248,200円（2025年11月30日現在）

所在地：宮崎県都城市上町13街区18号

コーポレートサイト：https://www.n-create.co.jp/