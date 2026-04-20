春日井市に初出店！0円から不要品を譲り合う官民連携のリユース拠点「ジモティースポット春日井」5/4オープン

株式会社ジモティー

株式会社ジモティー（以下、ジモティー）は、愛知県春日井市（以下、春日井市）と2025年1月に締結したリユースに関する協定に基づき、「ジモティースポット春日井」を2026年5月4日 にオープンします。ジモティースポット春日井は、当社の運営する官民連携型のリユース拠点において春日井市に初の出店となります。2025年度には全国の拠点で年間約4,300トンのごみ減量を達成しており、春日井市においても資源循環の加速と廃棄物処理コストの削減を目指します。また、「ジモティースポット春日井」は、「ジモティースポット小牧」の運営に続き、今回が2店舗目の出店協力となる株式会社メイプル名古屋のもと運営します。

■ジモティースポットについて

ジモティースポットは、「まだ使えるけれど不要になったモノ」を地域内で譲り合うことが出来るサービスです。不要品を譲りたい方は予約なしで持ち込むだけで、次の必要とする人へつなぐことができます。譲り受けたい方は、地域の情報サイト「ジモティー」で商品情報を確認し、店舗で実物を見て購入・引き取りが可能です。リサイクルショップでは買取されないモノ、配送コストがかさむ家具まで、再販価値が低く捨てられがちな「まだ使えるモノ」を幅広くリユースしています。

【市民・自治体にとっての3つのメリット】

＜不要品を譲りたい方＞

・予約不要、手数料ゼロで、粗大ごみとして処分する手間とコストを削減できます。

＜譲り受けたい方＞

・手に取りやすい価格、または“無料”でリユース品を手に入れることができます。

(例. 炊飯器が300円、椅子が0円など)

＜自治体＞

・ごみの排出を抑制し、ごみ減量と地域内での資源循環を効果的に促進します。

■「ジモティースポット春日井」の詳細

ジモティースポットの様子(写真は他店舗の様子)

「ジモティースポット春日井」を施設内に構える「エコメッセ春日井」は、ごみの減量やリサイクル、環境学習を推進する拠点施設です。環境に関する講座・展示やおもちゃの病院などを展開する同施設に、新たにジモティースポットが加わることで、地域内での資源循環をより一層加速させ、「捨てずに譲る」というリユースの文化がより身近に根付く環境づくりを推進していきます。

【ジモティースポット春日井】

・住所：愛知県春日井市神屋町1-2

・オープン：2026年5月4日（月曜日）

・営業時間：10時～16時半

・定休日：月曜日(月曜日が休日に当たるときは、その直後の休日でない日)、年末年始

・持ち込み対象品：

・家具、生活家電、子ども用品、スポーツ・レジャー用品、楽器

・食器、本・CD、衣類、ペット用品 など

※持ち込みできるのは、春日井市民のみです(身分証要持参)

・店舗HP：https://jmty.jp/about/jmtyspot_kasugai

※サービス内容等は予告なく変更する可能性がございます。

■店舗オープンにあたってのご挨拶

【春日井市】市長 石黒 直樹 氏

この度、春日井市において「ジモティースポット」が開設されましたことを、大変うれしく思います。

本市では、循環型社会の実現を目指し、ごみの減量や資源の有効活用を推進しています。株式会社ジモティー様とは令和７年にリユースに関する協定を締結しており、「ジモティースポット」の設置によって連携が大きく前進することとなりました。

「ジモティースポット春日井」は本市のクリーンセンターに隣接していますので、これからは「捨てる」だけの場所ではなく、「リユース」の拠点にもなります。本施設のオープンによって、市民の皆様にとってリユースがより身近な選択肢となり、官民連携によるごみの減量と地域循環の輪が広がることを願っております。

【運営：株式会社メイプル名古屋】

『弊社では『もったいない』をなくしたい！この想いに共感し、1店舗目の『小牧店』を運営し1年が経ちました。

この一年、日本が非常に豊かな国で、モノがあるところにはたくさんある事を、店舗の運営を通して体感しました。その経験から2店舗目の出店を決意しました。

新たにオープンする当店は、ある人にとって使わなくなったものを、必要としている人へ繋ぐ架け橋として、多くの方に喜びを届けたいと思っております。お客様にも環境にも優しく、温かみのある場所を目指し、気軽に立ち寄れて、また来たいと思っていただける空間づくりを大切にしております。地域の皆さまの暮らしの一部として親しまれ、一人ひとりに寄り添い続ける存在となれるよう努めてまいります。』

■全国でのごみ減量実績と今後の展望

ジモティーでは全国296自治体とリユースに関する協定を結び、うち35自治体でジモティースポットを運営しています。2025年には、全国の拠点で累計約140万点のモノがリユースされ、約4,300トンのごみ減量効果(*1)を生み出しました。今後2030年までにジモティースポットを329店舗へ拡大することを計画しています。これにより、年間約8.4万トン（店舗あたり年間254トン）(*2)のごみ削減を見込んでおり、これは日本全国で排出される粗大ごみ・衣類ごみの合計(*3)の約6％に相当します。

ジモティースポットは、今後も自治体や地域の事業者との連携を強化し、誰でも気軽にリユースができる拠点を設けることで、「譲る」という行動を「捨てる」のと同じくらい簡単な選択肢にしていきたいと考えています。リユースが当たり前の社会インフラを整備し、地域での暮らしをより豊かで持続可能なものにしてまいります。

▼自治体と連携したリユース促進の取組詳細

https://jmty.co.jp/ir/community/

*1 持ち込まれた不要品の平均重量、リユースされた件数から算出

*2 2025年ジモティースポット店舗平均実績（オープン翌月分から集計、営業日が限定的または一部小規模人口エリア除外）

*3生活系粗大ごみの収集量年間約86万トン(環境省 「一般廃棄物処理実態調査 令和５年度調査結果」)＋衣類の可燃・不燃ごみ量年間約48万トン(環境省「令和6年度循環型ファッションの推進方策に関する調査業務」報告書概要版（マテリアルフロー）より)

【連携を希望される自治体様】

地域内での資源循環の促進やごみの削減を検討されている、全国の地方自治体や企業からのお問い合わせをお待ちしております。

〈自治体様限定〉問い合わせフォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepC3XJpQA5cTRAaTuK-kOw4oZiZ7NmgYmzbsIldhRzKsKZww/viewform

【ジモティースポットFC加盟店募集中！】

我々の理念や取り組みに深く共感いただき、ジモティースポットFC加盟店として

共に地域貢献性の高いサービスを創っていただける企業様を【全国で募集中】です。

地域のもったいないを活かし、新たな価値を生み出しませんか？

〈FC加盟店〉お問い合わせはこちらより :https://jmty.jp/info/jmtyspot_fc?srsltid=AfmBOooH2_Qkk-Ye2vnxd-q_zSt6vEHGJdg3DXCmw_GcGduFAJl7A4_h