85社の選べる株主優待品が今年も決定！特産品・宿泊レジャー・商品券…新たに26社が参画

株式会社PR TIMES

プレスリリース配信サービス「PR TIMES」等を運営する株式会社PR TIMES（東京都港区、代表取締役：山口拓己、東証プライム・名証プレミア：3922）は2026年4月20日（月）、株主優待制度を活用した“顧客と株主がつながる”プログラム2026年版において、対象株主(*1)へ進呈する商品・サービスを決定いたしました。対象株主には申し込み方法を記載した「株主優待通知書」を5月上旬から順次郵送でお送りいたします。優待の申込締切は6月12日(金)です。

(*1)2025年8月末日、2026年2月末日時点で共に当社の株主名簿における保有株式数が1単元（100株）以上のPR TIMES株主

商品・サービス一覧を見る :https://tayori.com/q/2026/

85社が参画、顧客と株主の出会いを創出するプログラム

株主優待制度を活用した本取り組みは、当社の株主の皆様に“お客様のお客様”となっていただく機会を創出する、株主優待制度を活用した施策として2021年に開始しました。

当社サービス（PR TIMES、Jooto、Tayori）のご利用企業から提供された自社商品やサービスを、株主の皆様が選択し、優待品として受け取れる取り組みです。当社から、株主の皆様へご案内する商品選択ページ上では、各商品・サービスを提供している企業のプレスリリースを掲載しています。ぜひ株主の皆様には、掲載するプレスリリースを通じて、企業の想いに触れていただきながら、その地域ならではの特産品や、これまで出会うことがなかったサービス・施設との出会いをお楽しみいただけますと幸いです。

今年は、85社の企業の皆様にご参画いただくことが決定いたしました。レストランやレジャー施設など特別な時間を過ごせるチケットや、普段の生活を彩る食品や日用品、お買い物にご利用いただける金券など幅広くご提供いただいています（一部詳細を後述）。今年も参画企業と株主の皆様に、多くの新たな出会いが生まれることを楽しみにしております。

株主と企業の新たな出会いをつなぐ、2026年版の取り組み

当社の株主優待プログラムは、2021年から開始し今年で6年目を迎えます。本プログラムは、顧客と株主の皆様へ新たな出会いや利用体験を創出することを目指し、その時々の状況に応じてアップデートをおこなってまいりました。

これまでも、コロナ禍に休業要請の対象となった企業の商品・サービスから参画を募る取り組みや、激甚災害の指定自治体への寄付を優待の選択肢に加える試みなど、変化と改善を重ねながら、参画企業と株主の皆様の体験価値の向上に努めています。

そして2026年版では、「PR TIMES株主だからこそ出会える体験」という目的に立ち返り、以下の2点をアップデートいたしました。

1、PR TIMESの事業理解が深まる機会に

当社複数サービス（PR TIMES、Jooto、Tayori）利用企業の商品・サービスを優先的に選出

当社は、ミッション「行動者発の情報が、人の心を揺さぶる時代へ」を実現するために存在します。事業を通じてニュースの主役を変えたい、行動者のポジティブなニュースを伝え、働く人を前向きにしたいと考えています。タスク管理ツール「Jooto(https://www.jooto.com/)」でプロジェクトを前進させ、その成果や秘話を「PR TIMES(https://prtimes.jp/)」と関連PR事業で伝えて広め、社内外から入るお問合せにカスタマーサポートツール「Tayori(https://tayori.com/)」で円滑な対応を提供します。これらの事業運営を通して行動者を立体的に支えています。

2026年版の株主優待プログラムでは、当社株主の皆様に、こうした当社サービスへの理解を深めていただく機会にできればと思い、PR TIMESをはじめ、Jooto、Tayoriの複数サービスを利用いただいている企業を優先的に進呈商品・サービス対象としています。株主の皆様には、当社のサービスを積極的に活用してくださる企業との出会いをお楽しみいただきながら、当社のご利用企業がどんな商品やサービスを提供しているのかを知っていただくきっかけとなることに期待しています。

2、PR TIMES株主ならではの出会いを創出

自社において株主優待制度を導入していない企業を優待品の対象に

2026年版より本プログラムは、自社において株主優待制度を導入していない企業(*2)を対象としています。

これまでは、すでに株主優待制度をお持ちの企業の商品・サービスも進呈対象としてきました。しかし、株主制度を持つ企業であれば、直接その企業の株主になることも可能であるなかで、当社を介して優待品を進呈することに葛藤がありました。本年の取り組みでは、まだ株主優待を実施していないスタートアップ企業や、地域で親しまれる老舗企業など、PR TIMESの株主だからこそ出会える優待品をお楽しみいただきたいと考えています。

(*2)自社で株主優待を既に導入している企業は対象外とします。

商品・サービス一部ご紹介（※五十音順）

レジャー・宿泊

株式会社東京ドーム

東京ドームグループ利用券5,000円分

「東京ドームグループ利用券」は、東京ドームシティをはじめとする東京ドームグループ各施設でご利用いただけます。自分使いはもちろん、贈り物などにご活用ください。

株式会社ニュー・オータニ

ニューオータニホテルズ ご利用券 ホテルニューオータニグループホテルのご宿泊とお食事、東京・幕張・大阪のホテル内ニューオータニショップ各店舗にて5000円分ご利用いただけます。

食品・飲食店

カイザーキッチン株式会社

Schmatz（シュマッツ）デジタルお食事券5,000円分

Schmatz（シュマッツ）レストランでご利用いただける、5,000円分のデジタルお食事券です。本物のドイツビールとビールに合わせたお料理を、シュマッツ全店（羽田空港店を除く）でお楽しみいただけます。スマートフォンで受け取り、来店時にそのままご利用いただける手軽なお食事券です。

ガイアフロー株式会社

ブレンデッドＭ 700ml（蒸溜所見学ツアーご招待チケット付）

静岡蒸溜所のモルト原酒に、海外産のモルトとグレーン原酒をブレンドしたウイスキー「M」。その名には、静岡と世界のウイスキーが出会い、新たな価値を生み出す「MEET」の想いが込められています。異なる個性が響き合うことで、やわらかな口当たりと奥行きのある味わいを両立。ウイスキーに親しみのない方にも手に取りやすく、それでいて飲み進めるほどに魅力が広がる一本に仕上げました。

冷却濾過を行わず、着色料も使用しないことで、原酒本来の香りやコク、自然な色合いをそのままボトルへ。穏やかな甘みと豊かな香りが広がり、心地よい余韻が続きます。ストレートはもちろん、ハイボールでもバランスの良い味わいをお楽しみいただけます。

さらに、最大4名様までご参加いただける蒸溜所見学ツアーをプレゼント。伝説的な蒸留所から受け継いだ設備や地元産のスギの発酵槽、希少な薪直火蒸留のポットスチルなど、静岡蒸溜所ならではのものづくりを間近で体感できます。見学後には試飲の時間もご用意し、ここでしか味わえない特別なひとときをお届けします。

【ご利用にあたっての注意事項】二十歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。本商品は二十歳以上の方のご応募に限ります。

チョーヤ梅酒株式会社

本格梅酒『The CHOYA』2本セット

チョーヤ梅酒を代表するブランド『The CHOYA』は熟度が高く香り豊かな紀州産南高梅を100%使用、梅の質、梅の量、熟成環境を大切にした本格梅酒です。今回、そのThe CHOYAシリーズから華やかな香りとキレの良い酸味が食中にもぴったりな『熟成一年』と3年間静かに熟成させることでブランデーのような重厚な香りとまろやかで複雑な余韻が特長の『熟成三年』をセットにしてお届けします。

【ご利用にあたっての注意事項】二十歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。本商品は二十歳以上の方のご応募に限ります。

株式会社プロントコーポレーション

全国の「PRONTO」「È PRONTO」でご利用いただけるプロントマネーギフト5,000円分

スマートフォンのブラウザ画面に表示されるバーコードを提示することでご利用いただけます。カフェ、サカバ、バーの営業形態を問わず、対象店舗にて終日ご利用いただけます。



株式会社毎日新聞首都圏センター（東日印刷グループ）

彩のきくらげ

「新聞印刷工場できくらげ栽培」というユニークな発想から始まった取り組みは、これまで多くのテレビや新聞で紹介され、大きな話題を集めています。新聞印刷で培った技術を活かし、徹底した温度・湿度管理のもとで一年を通じて安定的に栽培される「彩のきくらげ」は、肉厚で大ぶり、プリプリとした弾力のある食感が特長です。高級中華料理店や有名ホテルでも採用が進み、その品質には高い評価をいただいています。今回は、乾燥きくらげに加え、人気の加工品 「佃煮」「めんたい」「梅しそ」「辛味噌」 の食べ比べセットをご用意しました。ご自宅で楽しんでいただくのはもちろん、日頃お世話になっている大切な方への贈り物としても喜んでいただける内容です。彩のきくらげならではの豊かな風味と食感を是非お楽しみください。

株式会社MY HONEY

ナッツの蜂蜜漬け200g＆からだに優しいアカシアはちみつ300g 自然のやさしさを、ひと箱に。上品な甘さのアカシアはちみつと、香ばしいナッツの蜂蜜漬けが織りなす贅沢なハーモニー。毎日のひとさじが、からだと心に穏やかなご褒美を届けます。大切な人へ、健やかさと美味しさを贈る特別なギフト。

日用品

株式会社エムール

エムール公式オンラインショップでご利用いただける電子クーポン券5,000円分

毎日の眠りと暮らしを、もっと心地よく、もっと健やかに。エムール公式オンラインショップで使える5000円分の電子クーポンをお届けします。寝具・家具・インテリアを通じて、限られた空間でも快適に、自分らしく過ごせる暮らしを提案するエムール。東京発の健康家具ブランドとして、寝心地、使い心地、そして美しい暮らしの調和を追求してきました。気になっていたマットレスや布団、まくら、座椅子、折りたたみ家具まで、上質な毎日への一歩をこの機会に。お得に始めるなら今。エムールで、あなたの部屋を、心と体がよろこぶ場所へ。

株式会社ヤマサキ

ラサーナ プレミオール 21日間スターターセット

うねりのない、しなやかな髪へ導くラサーナのプレミアムライン「La Sana Premior(ラサーナ プレミオール)」。

頭皮菌バランスに着目したアミノ酸系シャンプーが美髪の土台となる頭皮環境を整えます。トリートメントは、うねりの原因となる毛髪内部のダメージホールに浸透し、補修することでうねりを抑制。また、うねりを加速させるのはキューティクルの立ち上がり。ヘアエッセンスが、髪の表面に柔らかな被膜を形成し、キューティクルを補修。3STEPでうねりのない、しなやかで優雅な髪へ仕上げます。太陽のエネルギーを受けて、真っ赤に色づいた果実や花々をイメージした甘くエレガントかつフレッシュな「アロマティックフローラルの香り」。

【株主向け】お申込概要（5月上旬受付開始）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/112/table/1649_1_4e2d173dd384aafed2361dcfd549f674.jpg?v=202604200851 ]

“顧客と株主がつながる”プログラム2026年版 担当者より

Tayori事業部 営業チーム 外間海渡

本制度には、「PR TIMES」に加え、日頃から「Tayori」や「Jooto」をご活用いただいている企業様を優先的に、今年も多くの皆様にご参画いただいております。

私も日々のTayoriの営業活動の中で「このサービスの魅力をより多くの方に知ってほしい」と感じる場面が多々ありました。そのため、株主優待を通じて「Tayori」のご利用企業が提供する商品・サービスの良さに触れていただける機会を作れることを、心から嬉しく思っています。また今回初めて参画される企業様も多く、株主の皆様には「どれにしようか」とワクワクしながら選んでいただけるはずです。株主様と企業様の双方にとって素晴らしい出会いとなるよう、引き続き心を込めて準備を進めてまいります。

第一営業部 サクセスチーム 川原菜々子

2026年版のプログラムでは、弊社複数サービスをご利用いただいている企業様を優先的に優待品の対象とさせていただきました。ご利用企業の皆様の事業への貢献とともに、株主の皆様にはまだ自社で株主優待を導入していない企業様との出会いをお楽しみいただきたく、本取り組みへの参画条件のアップデートをおこないました。

PR TIMES、Jooto、Tayoriをご活用いただいている皆様と、株主の皆様。この両者が出会うきっかけとなり、企業の皆様が試行錯誤して作り上げたプレスリリースを株主様が読みながら、企業の商品やサービスを応援したくなったり、使ってみたくなったり、行ってみたくなる――。そんな景色を共に作っていけることが、今から楽しみでなりません。企業の皆様の大切な商品やサービスが株主様のもとへ届くその日まで、チーム一同、誠心誠意準備に励んでまいります。

株式会社PR TIMESについて

PR TIMES（読み：ピーアールタイムズ）は、「行動者発の情報が、人の心を揺さぶる時代へ」をミッションに掲げ、「行動者」のポジティブな情報がニュースの中心となり、個人を勇気づけ前向きにする社会の実現に挑んでいます。私たちは人の行動や頑張りの結晶を、その想いを紡いで発表するのがプレスリリースだと考え、企業規模を問わず「行動者」が自ら発信できる、PRの民主化を目指して事業を展開しています。プレスリリース配信サービス「PR TIMES」の利用企業数は12万4000社を超え、国内上場企業の65％超に利用いただいています。情報収集のため会員登録いただくメディア記者2万9000人超、サイトアクセス数は月間約9000万PV、プレスリリース件数は月間4万6000件超、累計で200万件を超えています。全国紙WEBサイト等含むパートナーメディア260媒体以上にコンテンツを掲載しています（2026年2月時点）。

他にも、ストーリーで伝える「PR TIMES STORY」、動画で伝える「PR TIMES TV」、PR活動の設計から実行まで伴走するPRパートナー事業、アート特化型のPRプラットフォーム「MARPH」、「STRAIGHT PRESS」等のニュースメディア事業で、情報発表とその伝播を支援する他、生まれた企画が発表に至るまで前進できるよう支えるタスク・プロジェクト管理ツール「Jooto」、さらに発表後のお客様対応や情報整理を円滑に行えるカスタマーサポートツール「Tayori」など、「行動者」を立体的に支える事業を運営しています。

また子会社には、スタートアップメディア「BRIDGE」を運営する株式会社THE BRIDGE、ソフトウェア受託開発を行う株式会社グルコース、SNSマーケティング支援の株式会社NAVICUSがあります。

株式会社PR TIMES会社概要

ミッション：行動者発の情報が、人の心を揺さぶる時代へ

会社名 ：株式会社PR TIMES （東証プライム、名証プレミア 証券コード：3922）

所在地 ：東京都港区赤坂1-11-44 赤坂インターシティ8F

設立 ：2005年12月

代表取締役：山口 拓己

事業内容 ：- プレスリリース配信サービス「PR TIMES」（https://prtimes.jp/）の運営

- ストーリー配信サービス「PR TIMES STORY」（https://prtimes.jp/story/）の運営

- クライアントとメディアのパートナーとして広報・PR支援の実施

- 動画PRサービス「PR TIMES TV」（https://prtimes.jp/tv）の運営

- アート特化型オンラインPRプラットフォーム「MARPH」（https://marph.com/）の運営

- カスタマーサポートツール「Tayori」（https://tayori.com/）の運営

- タスク・プロジェクト管理ツール「Jooto」（https://www.jooto.com/）の運営

- 広報PRのナレッジを届けるメディア「PR TIMES MAGAZINE」（https://prtimes.jp/magazine/）の運営

- プレスリリース専用エディター「PR Editor」（https://preditor.prtimes.com/）の運営

- 「STRAIGHT PRESS」(https://straightpress.jp/)等のWebニュースメディア運営、等

URL ：https://prtimes.co.jp/