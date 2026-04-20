『初音ミク』たちが「サイバーメイド」姿に！ピアプロキャラクターズの描き下ろしビジュアルを使用した高級感溢れるメタルグッズ、4月27日より予約開始

株式会社サイバーエージェント アニメ＆IP事業本部

株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内隆裕、東証プライム市場：証券コード4751）は、人気キャラクター「ピアプロキャラクターズ」の新規描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを、2026年4月27日（月）より受注販売開始することをお知らせいたします。

「ピアプロキャラクターズ」とは、初音ミク、鏡音リン、鏡音レン、巡音ルカ、MEIKO、KAITOの総称であり、たくさんの創作の連鎖（ピアプロ）を生み出してきたこのキャラクターたちを「ピアプロキャラクターズ」と呼んでいます。

本商品では、「サイバーメイド」をテーマに、人気イラストレーター・にゃもふぇ氏が描き下ろしたビジュアルを採用。そのメカニカルな世界観にマッチするよう重厚感のあるアルミ素材を使用しております。金属特有の光沢が、サイバーメイド風衣装や輝きをより一層引き立てる、コレクション性の高いラインナップとなっています。

■グッズラインナップ

【A3メタルアート：全6種】

●商品名 ：A3メタルアート 初音ミク

A3メタルアート 鏡音リン

A3メタルアート 鏡音レン

A3メタルアート 巡音ルカ

A3メタルアート MEIKO

A3メタルアート KAITO

●素材 ：本体/アルミ、フレーム/アクリル、金属脚/鉄

●サイズ ：プレート本体/A3（約H420×W297mm）

※フレーム含む商品サイズ約H450x327mm

●生産国 ：日本

●価格 ：\49,500（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。

【A5メタルアート：全6種】

●商品名 ：A5メタルアート 初音ミク

A5メタルアート 鏡音リン

A5メタルアート 鏡音レン

A5メタルアート 巡音ルカ

A5メタルアート MEIKO

A5メタルアート KAITO

●素材 ：本体/アルミ フレーム/アクリル 金属脚/鉄

●サイズ ： プレート本体/A5（H210×W148mm）

※フレーム含む商品サイズ約H240×W178mm

●生産国 ：日本

●価格 ：\16,500（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。

【メタルカード：全6種】

●商品名 ：メタルカード 初音ミク

メタルカード 鏡音リン

メタルカード 鏡音レン

メタルカード 巡音ルカ

メタルカード MEIKO

メタルカード KAITO

●素材 ：アルミ

●サイズ ：約H88×W63mm

●生産国 ：日本

●価格 ：\1,980（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。

【メタルキーホルダー：全6種】

●商品名 ：メタルキーホルダー 初音ミク

メタルキーホルダー 鏡音リン

メタルキーホルダー 鏡音レン

メタルキーホルダー 巡音ルカ

メタルキーホルダー MEIKO

メタルキーホルダー KAITO

●素材 ：本体/アルミ、ナスカン/亜鉛合金

●サイズ ：約H60×W60mm

●生産国 ：日本

●価格 ：\1,925（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。

●販売元 ：株式会社サイバーエージェント

●著作権表記：Art by nyamofe (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

■販売詳細

・予約受付期間：2026年4月27日（月）16:00～2026年5月27日（水）23:59

・お届け時期 ：2026年9月中旬より順次発送予定

・予約受付場所：

Cyber Goods Store

https://cybergoods-store.jp/collections/hatsune-miku-metal-260427

※発送予定時期は変更となる可能性がございます。

■ピアプロキャラクターズについて

「初音ミク」「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」「MEIKO」「KAITO」の総称です。今では「バーチャルシンガー」としても多方面で活躍するようになり、国内では初音ミクたちのライブと創作の楽しさを体験できる企画展を併催したイベント『初音ミク「マジカルミライ」』が、2013年からの累計で58万人以上を動員。2026年はOSAKA、TOKYO、HAMAMATSUの3都市で開催される。また国外では、初音ミクの世界ツアーシリーズ「HATSUNE MIKU EXPO」が、これまでに50都市で120公演を巡演。2025年11月にはシリーズ初のアジアツアーを完走、2026年には北米ツアーと欧州ツアーを控えている。他にもイベントに限らず、伝統芸能や著名なアーティストとのコラボレーションなど、様々な関連コンテンツが国内外で展開されている。

公式サイト：https://piapro.net/pages/character

■サイバーエージェント 会社概要

社名 ：株式会社サイバーエージェント

所在地 ：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers

設立 ：1998年3月18日

資本金 ：7,440百万円（2024年9月末現在）

代表者 ：代表取締役 山内隆裕

事業内容 ：メディア&IP事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業



■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社サイバーエージェント 広報担当 田口

E-mail：support@caanime.com