株式会社クロス・マーケティング

株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区 代表取締役社長兼CEO：五十嵐 幹、以下当社）は、5月15日（金）にカンファレンスを開催いたします。



詳細・お申込みはこちら

https://www.cross-m.co.jp/conference/cross_insights_hub_2026(http://www.cross-m.co.jp/conference/cross_insights_hub_2026?utm_source=pr)



■カンファレンス内容

クロス・マーケティングの大好評カンファレンス「Cross Insights Hub」。今回は初のグローバルマーケットをテーマに開催致します。

本カンファレンスは、海外市場への進出や市場拡大に関心を持つ企業を対象に、グローバルマーケティングの第一人者より海外事業拡大についての実践的な知見と深い洞察を提供します。

また各国の最新の市場動向や消費者インサイトを現地拠点から直接お届けします。

多角的な視点から海外ビジネスの成功に必要な要素を深く掘り下げ、2026年以降羅針盤にできる具体的なアクションやソリューションを皆さまと一緒に模索していくカンファレンスとなっています。



■タイムテーブル

01基調講演

10:00~10:50 北米、欧州

日本発「ハイチュウ」はいかにして世界の「HI-CHEW」になったのか？

味覚・文化の壁を越え熱狂を生むインサイト活用とブランド戦略

02

11:00~12:15 アメリカ、イギリス、アジア

海外Z世代の「生の声」から価値観に迫る

～各国グループインタビューから読み解く消費・キャリア・将来意識のリアル～

03

12:30~13:20

なぜ日本で売れる商品が海外で苦戦するのか？

グローバルマーケットで陥りがちな「あるある罠」を突破する「構造×顧客理解」戦略

04

13:30~14:20 インド

日本企業が今知るべきインド市場：ミドルクラス×Z世代が創る消費の未来



05

14:30~15:20 ベトナム

急成長ベトナム市場のリアル ― 日本企業が知るべき機会と参入の壁 ―

06

15:30~16:20 南米、アフリカ

データを超えた「現地の手触り」：統計には映らないアフリカ・南米市場の真実

07

16:30~17:20

次世代のマーケティング判断を加速させる AIを活用した最先端のグローバルリサーチ

■開催概要

名称：Cross Insights Hub 2026 Global 現地の声とデータから導く、グローバルマーケットの攻略地図

日時：2026年5月15日（金）9:50～17:30（入退出自由）

参加方法：Zoomによるオンラインセミナー・事前申込制 ※お申込み後に視聴URLをお送り致します。

参加費：無料

詳細・お申込みはこちら：

https://www.cross-m.co.jp/conference/cross_insights_hub_2026(http://www.cross-m.co.jp/conference/cross_insights_hub_2026?utm_source=pr)

※競合企業などご参加をお断りする場合がございます。

今後も当社は、さまざまな手法を取り入れながら、お客様のマーケティングパートナーとして、ニーズに適したマーケティングリサーチ、マーケティングソリューションを提供していきます。



【会社概要】

会社名： 株式会社クロス・マーケティング https://www.cross-m.co.jp/

所在地： 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F

設立： 2003年4月1日

代表： 代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

事業内容： マーケティング・リサーチ事業、マーケティング・リサーチに関わるコンサルテーション

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社クロス・マーケティング セミナー事務局

seminar@cm-group.co.jp