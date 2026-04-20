【Dior】サブリナ・カーペンターが『COACHELLA 2026』でディオールを着用

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クリスチャン・ディオール合同会社

2026年4月17日、アメリカ カリフォルニア州のインディオで開催された『COACHELLA 2026』にて、サブリナ・カーペンターがディオールを纏い、パフォーマンスを披露しました。



(C) Alfredo Flores / Sarah Carpenter

サブリナ・カーペンターは、ブラウンのレザーカラーが付いたレッドコットンのコートを着用しました。



(C) Alfredo Flores / Sarah Carpenter

また、スパンコールとシフォンスリーブの刺繍があしらわれたピンクのドレスも着用しています。



(C) Alfredo Flores / Sarah Carpenter

レッドのカシミヤセーターでもパフォーマンスをしました。



(C) Alfredo Flores / Sarah Carpenter

刺繍があしらわれたブラックのトップスとフリンジスカートも纏いました。



(C) Alfredo Flores / Sarah Carpenter

レースとサテンのボディスーツにホワイトレースのケープを合わせたルックも披露しました。




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