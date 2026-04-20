【Dior】サブリナ・カーペンターが『COACHELLA 2026』でディオールを着用
クリスチャン・ディオール合同会社
(C) Alfredo Flores / Sarah Carpenter
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2026年4月17日、アメリカ カリフォルニア州のインディオで開催された『COACHELLA 2026』にて、サブリナ・カーペンターがディオールを纏い、パフォーマンスを披露しました。
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サブリナ・カーペンターは、ブラウンのレザーカラーが付いたレッドコットンのコートを着用しました。
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また、スパンコールとシフォンスリーブの刺繍があしらわれたピンクのドレスも着用しています。
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レッドのカシミヤセーターでもパフォーマンスをしました。
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刺繍があしらわれたブラックのトップスとフリンジスカートも纏いました。
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レースとサテンのボディスーツにホワイトレースのケープを合わせたルックも披露しました。
＠Dior #Dior #ディオール
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