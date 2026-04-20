《雄大グループ》食のチカラで元気になる！“こどもの日プロジェクト”を6年連続で実施

雄大株式会社

《食のチカラで元気になる！“こどもの日プロジェクト”を実施》

静岡県東部を拠点に複数の外食事業を展開する雄大グループ株式会社は、地元養護施設の子供たちを食のチカラで応援します。今年で6年目となる当プロジェクトは、こどもの日プレゼントとして、地元養護施設(社会福祉法人輝望会 沼津市立あしたか学園/社会福祉法人共生会 児童養護施設松風荘)の子供たちを同グループ店舗である「焼肉カルビ一丁沼津店」へ招待し食べ放題でお食事をご提供させて頂きます。

【URL】https://www.yudai.co.jp/hq/

【概要】

○実施日：2026年4月30日(木)17:00～/ 5月1日(金)13:30～

○提供先：社会福祉法人共生会児童養護施設松風荘・沼津市立あしたか学園

○会 場：焼肉カルビ一丁沼津店

(2026年4月30日(木)17:00～ 社会福祉法人共生会児童養護施設松風荘

5月1日(金)13:30～ 沼津市立あしたか学園

○提供方法：店舗にてご提供させて頂きます。

○食べ放題メニュー内容

カルビ一丁 https://www.yudai.co.jp/karubi/menu/buffet/index.html

※HPをご参照下さい。

▶︎当プロジェクトに込めた想い

当プロジェクトは、「未来を担う子どもたちに、食を通じて笑顔と元気を届けたい」という想いからスタートし、本年で6年目を迎えました。

活動を重ねるなかで、私たちは子どもたちの笑顔に幾度となく出会い、そのたびに“食”が持つ力、そして地域のつながりの尊さを実感してまいりました。テーブルを囲み、楽しそうに笑い合う子どもたちの姿は、私たちスタッフにとって何よりの喜びであり、次の一歩を踏み出す原動力となっています。

食事は単なる栄養補給ではありません。人と人を結び、心を通わせる、かけがえのない時間です。この取り組みを通じて、子どもたちが「食べることの楽しさ」や「仲間と過ごす喜び」を改めて感じてもらえたなら、これ以上の幸せはありません。

雄大グループはこれからも、食の持つ可能性を信じ、子どもたちの笑顔を支え続けるとともに、地域社会の持続的な発展に貢献してまいります。

雄大グループ株式会社 代表取締役 土屋大雅

▶︎雄大グループについて

雄大グループは、静岡県沼津市を拠点に、県東部エリアを中心として事業を展開する複合エンターテインメント企業グループです。グループの中核である雄大株式会社の飲食事業をはじめ、携帯電話販売事業、ゴルフ練習場運営、インターネット関連事業、教育事業、フィットネス事業など、幅広い分野で地域に根差したサービスを提供しています。

経営理念の一つに「地域一番企業」を掲げ、地域清掃活動や地域イベントへの積極的な参画など、社会貢献活動にも継続的に取り組んでいます。地域とともに成長し、地域から最も信頼される企業であり続けることを目指しています。

【会社概要】

会社名：雄大グループ株式会社

所在地：静岡県沼津市三園町13-35

代表者：土屋 大雅

設立：1986年1月11日

URL：https://www.yudai.co.jp/hq/

事業内容：飲食業、通信業、レジャー事業、IT事業、保育事業、日本語学校、障害児通所支援施設、

美容院事業、不動産事業、フィットネス事業

【お客様からのお問い合わせ先】

雄大グループ株式会社 本部

TEL：055-931-1111（代表）