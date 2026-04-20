【共同開催】KDDI×アクリート、次世代メッセージ規格「RCS」の最新活用を解説するオフラインセミナーを4月22日に開催

株式会社アクリート

株式会社アクリート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：株本 幸二、東証グロース：4395、以下 アクリート）は、KDDI株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：松田 浩路、東証プライム：9433、以下 KDDI）と共同で、2026年4月22日（水）に、次世代メッセージング規格「RCS（Rich Communication Services）」をテーマとしたオフラインセミナーを開催いたします。

本セミナーでは、従来のSMSを大きく進化させたRCSの最新動向に加え、アクリートが提供する「RCSコネクト」についてご紹介いたします。

セミナー開催の背景と目的

企業と顧客をつなぐコミュニケーション手段として、高い到達率を誇るSMSは不可欠な存在となっています。一方で、よりリッチな視覚表現や双方向性の高い体験へのニーズが高まっており、世界的にRCSへの移行が加速しています。日本でもRCS対応が進んでおり、これからRCSは本格的な転換期を迎えます。

本セミナーは、通信キャリアであるKDDIと、法人向けSMS配信事業のパイオニアであるアクリートの両社が共同で開催し、参加者の皆様にRCSをより深く理解していただくことを目的にしています。

セミナーの主な内容

本セミナーでは、RCSの基本概念から、日本市場におけるRCSの今後の展開をご説明し、アクリート独自の「RCSコネクト」が提供する付加価値を紹介いたします。

開催概要

- 開催日時： 2026年4月22日（水）- 会場： KDDI株式会社 本社（東京都港区高輪2-21-1 THE LINKPILLAR 1 NORTH 13F）- 主催： KDDI株式会社、株式会社アクリート- 形式：オフライン開催 ※完全招待制会社概要

【株式会社アクリートについて】

- 会社名：株式会社アクリート（東証グロース：4395）- 代表者名：代表取締役社長 株本 幸二- 所在地：東京都千代田区神田小川町3-28-5 axle御茶ノ水3階301- 設立：2014年5月- 資本金：736,334千円- 事業内容：A2P-SMS配信サービス事業- URL：https://www.accrete-inc.com/

アクリートは、2003年よりSMS配信サービスを提供し、法人向けSMS配信事業のパイオニアとして、多くの企業に信頼性の高いサービスを提供しています。長年にわたる知見と技術力に基づき、高品質・高安定性・高セキュリティを誇る大規模配信プラットフォームを自社で開発・運用しており、グローバルIT企業や国内大手企業をはじめ、多数の企業にご利用いただいています。

【KDDI株式会社について】

- 会社名：KDDI株式会社（東証プライム：9433）- 代表者名：代表取締役社長CEO 松田 浩路- 所在地：東京都港区高輪2丁目21番1号 THE LINKPILLAR 1 NORTH- 設立：1984年6月1日- 資本金：141,852百万円- 事業内容：電気通信事業- URL：https://www.kddi.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

広報メールアドレス：pr@accrete-inc.com

サービスに関するお問い合わせフォーム：https://www.accrete-inc.com/contact/

※アクリートは、株式会社アクリートの日本における登録商標または商標であり、本内容に記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。