『第17回ユカリア フレンドシップミーティング』7月4日に開催

株式会社ユカリア

株式会社ユカリア（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：三沢 英生）は、2026年7月4日（土）に『第17回ユカリア フレンドシップミーティング』を虎ノ門ヒルズフォーラムにて開催します。

今回のテーマは「歴史的転換点に立つ日本のヘルスケア」です。基調講演に、東京大学大学院医学系研究科 教授 南学正臣氏および福聚山 慈眼寺 住職 大阿闍梨 塩沼亮潤氏の登壇が決定しました。生成AIや医療DXの実装が進む一方で、医療法人の倒産件数が過去最高を更新するなど、ヘルスケアを取り巻く環境は複合的かつ構造的な変化の渦中にあります。こうした歴史的転換点において求められる医療・介護のあるべき姿を、テクノロジー・医学・精神の各視点から掘り下げます。

■第17回ユカリア フレンドシップミーティング 概要

【日 時】2026年7月4日（土） 11:00～16:30（開場10:30）

【会 場】虎ノ門ヒルズフォーラム 東京都港区虎ノ門1-23-3 虎ノ門ヒルズ森タワー5階

※オンライン配信はありません

【参加費】無料（事前登録制）

【お申込】事前登録が必須です。

下記フォーム、二次元コードからお申し込みいただけます。

https://x.gd/KOGvJ(https://x.gd/KOGvJ)

■プログラム

11:00 開会の挨拶

11:10 基調講演１. 福聚山 慈眼寺 住職 大阿闍梨 塩沼亮潤 氏

12:10 ランチミーティング

13:30 基調講演２. 東京大学大学院医学系研究科 教授 南学正臣 氏

14:30 提携医療法人DX/AI推進事例発表

15:00 パネルディスカッション

16:00 閉会の挨拶

※詳細は次回のプレスリリースにて公開予定です

■ユカリア フレンドシップミーティングについて

ユカリアは2007年より経営支援・運営支援をしている提携医療法人の経営陣をお招きし、ユカリアグループおよび病院での活動を共有するためのフォーラムとして『フレンドシップミーティング』を開催してまいりました。2020年以降は新型コロナウイルス感染症の流行を受け開催を見合わせておりましたが、2024年の再開を機に『ユカリア フレンドシップミーティング』に名称を変更し、アカデミアや製薬企業、金融機関、投資家など、幅広いステークホルダーの皆さまをご招待するイベントへと生まれ変わりました。あわせて刷新したロゴは“つながる仲間の輪”（ユカリア リング）がモチーフです。『ユカリア フレンドシップミーティング』を機に、「ヘルスケアの産業化」というビジョンの実現のため、さらに多くの仲間が増えることを願っております。

■株式会社ユカリア

ユカリアは、ビジョン「ヘルスケアの産業化」・ミッション「変革を通じて医療・介護のあるべき姿を実現する」のもと、医療・介護の現場の皆さまと共に、5つの変革テーマ「１.医経分離２.病院運営の最適化３.患者起点のVBHCの追求４.地域包括モデル５.現場に適したDX化」を推進するため、経営支援・運営支援、デジタルテクノロジーを中心とするソリューションの提供を行っています。

所在地 ： 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング 19階

事業内容 ： 医療経営総合支援事業、シニア関連事業、高度管理医療機器事業

ホームページ： https://eucalia.jp/