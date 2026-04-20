日本市場向けオールテレーンクレーン「AC 5.250-2」を発売～クラス最⾧70mブームの250tつり新モデル～

株式会社タダノ

株式会社タダノ（本社：香川県高松市、代表取締役社⾧：氏家 俊明）は、最大クレーン性能250tつりオールテレーンクレーン「AC 5.250-2」を2026年4月20日(月)より発売を開始いたします。

1．開発コンセプト

欧州排出ガス規制EU StageV（注1）対応のエンジンを搭載。

クラス最⾧の70mのロングブームや高揚程作業を可能にする油圧ジブ、シングルエンジン方式を採用し、フルモデルチェンジを実施した本機は、日本市場において新たな価値を提供します。

オールテレーンクレーンACシリーズは、世界戦略機種として全世界への供給を目的とし、日・独共同で開発しています。

（注1）EU StageV（ユーロ ステージ ファイブ）： 現在、世界中で実施されている排ガス規制のうち、最も厳しい排出ガス規制のひとつ。

2．主な製品特徴

１. クラス最⾧の新開発ロングブーム

250tつりクラス最⾧の70mブームを採用。高揚程作業に対応します。

２. 2 種のジブを設定

ブーム先端に装着のジブは、「フルオートラフィングジブ（FLJ）」を標準仕様とし、「油圧チルトジブ（HOJ）」を追加で設定頂けます。

「フルオートラフィングジブ（FLJ）」は、ブーム⾧さと併せて最大⾧さ92.8mを実現。

「油圧チルトジブ（HOJ）」は、6mのインサートジブを追加し、ブーム⾧さと併せて最大⾧さ112m。さらに作業領域が拡大します。

３. 作業効率の良い公道走行姿勢

公道走行時は旋回体+起伏シリンダ付きの走行姿勢とし、現場での組立作業や搬送準備時間の短縮が可能です。

４.シングルエンジン方式を採用

クレーン部とキャリヤ部共通のシングルエンジン方式を採用し、定期メンテナンスの負担を低減。

またエンジンは、欧州EU StageV対応のメルセデスベンツ製エンジンを搭載し、低騒音型建設機械指定を取得しています。

５.搬送性を改善

カウンタウエイトの搬送分割単位を最大10tとする事で搬送性を改善。また、最大カウンタウエイトを80t として安定性能の確保も実現しています。

3．概要

製品名：AC 5.250-2

販売価格(装備等により異なります)

・フルオートラフィングジブ仕様：430,000 千円[税別]

・フルオートラフィングジブ＋油圧チルトジブ仕様：460,000 千円[税別]

発売日：2026 年4 月20 日(月)

販売目標台数：年間 15 台

製品ページ

https://www.tadano.com/japan/products/at/ac-5-250-2/

株式会社タダノについて

1955 年に日本初の油圧式トラッククレーンを発売して以来、タダノは業界のリーディングカンパニーとして、お客様の安全と地球環境に配慮した新たな価値を提供するための戦略を推進しています。2023 年には世界初となるフル電動のラフテレーンクレーンを発売しました。中期経営計画（24-26）に掲げる「Reaching new heights」のスローガンのもと、当社は地域社会・国際社会発展への貢献と地球環境の保全に役立つ事業活動を推進し、すべてのステークホルダーの期待に応え「世界に、そして未来に誇れる企業」を目指します。

【会社概要】

会社名：株式会社タダノ

所在地：香川県高松市新田町甲34 番地

代表者：代表取締役社⾧・CEO 氏家 俊明

URL：https://www.tadano.co.jp/（コーポレートサイト）

事業内容：建設用クレーン、車両搭載型クレーン、高所作業車及び運搬機械等の製造販売