完全新規IP『プラグマタ』が、発売から2日で販売本数100万本突破！

株式会社カプコン

株式会社カプコンは、2026年4月17日（金）※に発売した完全新規IP『プラグマタ』の全世界販売本数が100万本を突破したことをお知らせします。

『プラグマタ』は近未来の月面世界を舞台に、ヒュー・ウィリアムズとアンドロイドの少女ディアナの冒険を描いた、SFアクションアドベンチャーゲームです。

本作は完全新規IPとして、若手スタッフを中心とした開発体制のもと、アクションゲームにパズル要素を融合した斬新なゲーム性や、AIに支配された独自の世界観を作り上げました。また、既存のファン層やブランド認知を持たない中、これらの特徴をより多くの方に伝えるため、体験版の早期配信をはじめとするマーケティング施策を展開してきました。加えて、当社が掲げるマルチプラットフォーム戦略のもと、早期にNintendo Switch(TM) 2 への対応を追加するなど、幅広いユーザーへのゲーム体験提供を推進しています。これらの施策が奏功し大きな反響を獲得、完全新規IPながら、発売から2日で全世界販売本数100万本を達成し、好調な滑り出しとなりました。

当社はこれからも、卓越したゲーム開発力を遺憾なく発揮し、オリジナリティ溢れるゲームタイトルを創造し続け、ユーザーの皆様のご期待に応えてまいります。

※日本国内、およびアジア地域のNintendo Switch 2 版は2026年4月24日（金）に発売予定

■商品概要

■対応ハード：PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Nintendo Switch 2

■CERO レーティング：C（15才以上対象）

■希望小売価格：

プラグマタ（通常版）

パッケージ版：7,990円（税込） ※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売

ダウンロード版：7,990円（税込）

プラグマタ デラックスエディション

パッケージ版：8,990円（税込） ※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売

ダウンロード版：8,990円（税込）

■発売予定日：

PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam：好評発売中！（2026年4月17日（金））

Nintendo Switch 2 ：2026年4月24日（金）

■ジャンル：SFアクションアドベンチャー

■公式サイト：https://www.capcom-games.com/pragmata/ja-jp/(https://www.capcom-games.com/pragmata/ja-jp/)

■ゲーム公式X：https://x.com/PRAGMATA_JP(https://x.com/PRAGMATA_JP)

※Nintendo Switch、amiiboは任天堂の商標です。

※"PlayStation"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X ロゴ、Series S ロゴ、Series X|S ロゴ、Xbox One、

Xbox Series X、Xbox Series S、および Xbox Series X|S は、Microsoft グループの商標です。

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