「そのお尻のままでいいんですか？」【REDY’S GYM × 美尻トレーナーKEN】スペシャルイベント開催

株式会社LOIVE

全国に190店舗以上の女性専用ブティック型フィットネススタジオを運営する株式会社LOIVE（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：前川彩香）は、女性専用ボディメイクジム「REDY'S GYM（レディーズジム） 銀座店」にて、SNSでも話題の“美尻トレーナー”KEN氏によるスペシャルイベントを開催します。美尻トレーニングに関心を持つ方に向けた、体験型イベントです。

【REDY’S GYM × 美尻トレーナーKEN】スペシャルイベント開催

■今、注目を集めるトレーナーによるスペシャルイベント

募集時には多数の応募が集まるなど、今注目を集めるトレーナーKEN氏。

SNSを中心に“美尻トレーナー”として話題となり、お尻トレーニングを軸としたプログラムで支持を広げています。

本イベントは、そんなKEN氏のプログラムを実際に体験できる機会として企画しました。

「気になっているけど始められていない」「自己流のトレーニングに不安がある」

「KENさんにアドバイスしていただきたい」そんな方に向けて、トレーニングに触れるきっかけを提供します。

■イベントの特徴

１. 本イベント限定のオリジナルプログラム

KEN氏監修による、美尻トレーニングを中心としたオリジナルプログラムを実施。

トレーニング経験の有無を問わず参加しやすい内容となっています。

２. 少人数制の特別セッション

トレーナーとの距離が近い環境で参加できる特別セッションを実施予定。

日頃のトレーニングに関する疑問やポイントについて、直接聞くことができます。

３. 女性専用ジムならではの参加しやすさ

REDY'S GYMは女性専用のボディメイクジムとして、初心者の方でも参加しやすい環境を整えています。トレーニングに不安がある方でも安心してご参加いただけます。



詳細はREDY'S GYM Instagramをご覧ください

https://www.instagram.com/redysgym/

■開催概要

開催日程

・2026年5月17日（日）

・2026年5月24日（日）

開催時間： 9:00～11:25

開催場所：REDY'S GYM銀座店

応募フォーム：https://forms.gle/vprdmeK1XkK3oMEJ6

■参加特典

・KEN氏による特別セッション

・ご新規の方限定で、さらに次回レッスン無料体験

※内容は変更となる場合がございます

■トレーナーKEN氏について

パーソナルトレーナーとして活動しながら、SNSを中心にトレーニングの魅力を発信。オンラインプログラムの提供やイベント開催など、幅広く活動しています。

主な実績

・トレーナー歴：約8年

・Instagramフォロワー：約17万人

・TikTokフォロワー：約7万人

・オンラインプログラム会員数：2,000名以上

・イベント主催実績：多数

■ REDY'S GYM 銀座店 店舗概要

住所： 〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目9-12 ダイヤモンドビル 5F

■REDY'S GYMとは

マルチファンクショナルマシンを使ったグループで行う筋トレスタジオ。NYテイストの暗闇スタジオで、真っ赤なライトの中は爆音サウンドで没入感を演出。高価格のパーソナルで行うトレーニングを、グループで行うことで安価な価格を実現し、インストラクターの細かな指導により、より効果的に理想のボディメイクを目指すことができます。

全国3店舗展開(渋谷・神戸三宮・銀座/2026年4月時点)



女性専用ボディメイクジム『REDY'S GYM』