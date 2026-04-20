【情報戦略テクノロジー×DXHR】「AIリスキリング」で企業のDX内製を加速。最先端の生成AI教育アセットを提供開始。

株式会社情報戦略テクノロジー

株式会社情報戦略テクノロジー(https://www.is-tech.co.jp/)（東京都渋谷区、代表取締役社長 高井淳、以下「当社」）は、生成AIに関する専門トレーニング、AI駆動開発人材の育成、その他ソリューションを提供するDXHR株式会社(https://dxhr.inc/)（本社：東京都渋谷区、代表取締役：前田 一成、以下「DXHR社」）と業務提携契約を締結いたしました。本提携により、企業のDX推進の鍵を握る「AI人材の育成」を中核に据え、生成AI・AI駆動開発を前提としたDX内製支援サービスを強力に推進していくことをお知らせいたします。

■業務提携の背景

デジタルトランスフォーメーション（DX）が加速する中、多くの企業が最新テクノロジーの導入を進めていますが、それを使いこなし、ビジネス価値に変換できる「AI人材」の不足が深刻な経営課題となっています。単なるシステムの導入に留まらず、現場の社員一人ひとりがAIを道具として使いこなし、自律的に業務を改善できる組織文化の醸成こそが、真の内製には不可欠です。

本業務提携では、日本初の生成AI専門教室を開設したDXHR社の高度な教育アセットを活用し、当社が提唱する「0次DX」の各プロセス（内製支援、人材育成、組織改革）において、「教育」による抜本的な変革を企図しています。これにより、外部ベンダーに依存しない「自走できるIT組織」への転換を強力に支援してまいります。

■教育を起点とした「0次DX」の強化

DXHR社との協業により、従来のeラーニングにとどまらない、ハンズオン形式を組み合わせた実践的なハイブリッド型トレーニングを提供いたします。

- 経営層・非エンジニア向け：業務改革（BPR）の内製支援

IPAのタスクディクショナリーに基づき、AI活用による業務削減効果を可視化する「Productivity-X（PX）研修」を実施します。現場主導でAIを用いた業務フロー再設計（BPR）を実現し、組織全体のAIリテラシーを底上げします。

- エンジニア・PM向け：AI駆動型開発へのシフト

生成AIを活用したコーディング効率化を図る「AI駆動型開発研修」に加え、最先端のエンジニアランクである「FDE（Forward Deployed Engineer）育成プログラム」を提供します。これにより、高単価かつ高付加価値な案件に対応可能な、真のAIエキスパート集団への変革を支援します。

■当社取締役 川原 翔太のコメント

当社は「DX内製支援」を通じて企業の変革を支えてきましたが、今やAIは開発効率を高めるのに不可欠な要素です。今回のDXHR社との提携により、日本最高峰のAI教育ノウハウを当社の支援プロセスに統合できることを大変嬉しく思います。エンジニアだけでなく、経営層や実務担当者が「AIを駆使して自ら作る」力を養うことで、真の意味でのDX内製を実現し、お客様の競争力強化に貢献してまいります。

■DXHR株式会社 代表取締役 前田 一成のコメント

私たちDXHRは、“すべてのビジネスパーソンがAIを使いこなせる社会”の実現を目指し、生成AI専門のトレーニング事業を展開してまいりました。情報戦略テクノロジー様は、大手企業のDX内製支援において豊富な実績と深い知見をお持ちであり、今回の業務提携を通じて、当社の教育アセットをより多くの企業様にお届けできることを大変光栄に思います。経営層から現場エンジニアまで、一人ひとりが“AIを武器に自ら変革を起こせる”人材へと成長できるよう、両社の強みを掛け合わせた実践的なプログラムを提供してまいります。

【DXHR株式会社】

会社名：DXHR株式会社

代表者：代表取締役 前田 一成

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア39F

事業内容：人材事業(人材紹介/派遣/業務委託)、事業開発‧コンサルティング事業、M&A支援事業(FA/仲介)、AIリスキリング事業

URL：https://dxhr.inc/

■今後の展望

本提携に基づく共同研修事業は、2026年5月中旬より本格的な提供開始を予定しております。まずは当社の既存の大手エンドクライアントや、ビジネスパートナー企業へ向けて順次サービスを展開し、AIを活用した「人材教育」から「システム実装」までを一気通貫で支援する体制を構築いたします。

両社のシナジーを通じて「AI駆動型」の組織を創出し、日本企業のシステム内製化とデジタル競争力の向上に継続して貢献してまいります。

■業績に与える影響

本件が当連結会計年度の連結業績に与える影響は軽微であります。今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

【 会 社 概 要 】

会 社 名 ：株式会社情報戦略テクノロジー

（東証グロース・155A）

代 表 者 ：代表取締役社長 高井 淳

所 在 地 ：東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号

恵比寿ガーデンプレイスタワー15F

電 話：03-6277-3461

事業内容：大手企業向けDX内製支援サービス等

U R L ：https://www.is-tech.co.jp/