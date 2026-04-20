BeeCruise、ラクーンコマース、ENGAWAの3社共同で東南アジア向け越境ライブコマースプロジェクトを開始

BEENOS株式会社

BEENOSグループで、海外マーケットプレイスへの出店支援と新規事業開発を行うBeeCruise株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：直井 聖太、以下「BeeCruise」）は、株式会社ラクーンコマース（本社：東京都中央区、代表取締役社長：和久井 岳、以下「ラクーンコマース」）、およびENGAWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：牛山 隆信、以下「ENGAWA」）と共同で、各社の専門性を活かして日本企業の東南アジア市場への展開を目的としたライブコマースプロジェクトを開始いたします。ラクーンコマースが商品の選定を行い、BeeCruiseが越境ECの運営と販売を担当、ENGAWAが越境ライブコマースで販促を実施します。本プロジェクトはフィリピン・マレーシア市場を対象に取り組みを開始し、対象国は順次拡大予定です。

・Japan Premium Select：https://www.japanpremiumselect.store

■背景と目的

東南アジア6カ国のEC市場は2024年に1590億ドル（約23.8兆円、1ドル＝150円と仮定）に達しました。このうちTikTokやShopeeが牽引するライブコマースは、EC流通総額の約20％を占める主要な販売チャネルとなっています（※1）。今回の越境ライブコマースプロジェクトでは、ラクーンコマース、BeeCruise、ENGAWAの3社がそれぞれ強みを持つ専門領域で協業し、日本商品の魅力を現地消費者へ直接訴求することで、東南アジア市場における日本発の越境ECの流通拡大を目指します。東南アジア圏の消費者にとって主要な販売チャネルとなっているライブ配信を通じて、「日本商品の認知拡大」「市場浸透の加速」「継続的な販路拡大」を実現します。

法人向けの越境ECを運営するラクーンコマースが200万点を超える商材の中から東南アジア市場において個人向けに適した商品をセレクトし、BeeCruiseが越境ECサイト「Japan Premium Select」を立ち上げて現地の消費者に商品を直接販売する体制を構築、そしてENGAWAがライブコマースを実施して売上を最大化します。まずは4月よりライブコマースが急速に拡大しているマレーシア、フィリピンを対象にアパレルやバッグなどのファッション分野から商品販売を開始します。取り扱い商品ジャンルや展開国は順次拡大予定です。

※1：https://www.bain.com/insights/e-conomy-sea-2024/

■越境ライブコマースプロジェクトの概要

・ラクーンコマース

商品の手配領域を担当します。法人向け卸売りECサイト「スーパーデリバリー」に掲載されている200万点以上の商品の中から東南アジア地域におけるライブコマース販売に適した商材を選定し、出品企業との調整を行います。

ラクーンコマース公式サイト：https://www.raccoon.ne.jp/commerce

・ENGAWA

ライブコマースを活用した販促領域を担当します。東南アジア市場で高い影響力を持つライバーのアサインとTikTok、Instagramでの配信の進行管理を行います。

ENGAWA公式サイト：https://engawa.global/

・BeeCruise

越境ECの運営領域を担当します。現地消費者向けの越境ECサイト「Japan Premium Select」を立ち上げて商品の販売と運営を行います。BEENOSグループのアセットを活用し国際配送やCS対応などの越境EC実務も担います。

BeeCruise公式サイト（BEENOS Solutions受け）：https://beenos-solutions.com/

■BeeCruiseクロスプラットフォーム事業部マネージャー宮原のコメント

本プロジェクトは、ライブコマースを活用した日本商品の海外展開モデルを構築するための重要な取り組みです。BtoBマーケットプレイスの先駆けである「スーパーデリバリー」を運営するラクーンコマース様、外国人目線で日本企業のグローバルマーケティングコミュニケーションを行うENGAWA様、そして越境ECのリーディングカンパニーであるBEENOSグループで越境ECサイトの運営ノウハウを持つBeeCruiseのパートナーシップにより実現しています。東南アジアは市場の大きさや成長性などから注目されているエリアであり、越境EC支援サービス「Buyee」においても年々流通額が増加しています。現地消費者の日本商品の購入需要に対して3社が協業して影響力の高まるライブコマ―スという販売チャネルの開拓に取り組み、より能動的に働きかけを行うことで圧倒的な流通拡大を目指してまいります。当プロジェクトへの参画に興味のある方は下記よりお問い合わせをお願いします。

・ラクーンコマース公式サイト：https://www.raccoon.ne.jp/commerce

■BeeCruise株式会社について

BeeCruiseはアジア圏、北米を中心とする海外マーケットプレイスへの出店支援を行い、日本企業の海外販路を拡大しています。また新規事業の創出やIPを活用したプロダクト開発、IPに特化したECを運営しています。

(1)社名：BeeCruise株式会社

(2)代表者：代表取締役社長 直井聖太

(3)所在地：東京都品川区西五反田八丁目4番13号

(4)設立年月：2017年10月

(5)資本金：100百万円