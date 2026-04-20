“その恋をいつも隣で見ていたい”電子限定の新たなBLウェブマガジン「Fejju＜フェジュ＞」創刊！

株式会社 幻冬舎

株式会社幻冬舎コミックス(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：石原正康)は、『心うるおう、じれきゅんBL』をテーマにした電子限定BLウェブマガジン「Fejju（フェジュ）」を2026年4月20日(月)に創刊致します。

創刊号は、今回がデビューとなるフレッシュな作家陣も多く、「Fejju」でしか読めない魅力にあふれています。

電子限定BLウェブマガジン「Fejju」は毎月20日配信！

「Fejju vol.1」

創刊日： 2026年4月20日(月) ※毎月20日配信

特別定価：500円+税

公式HP：https://fejju.gentosha-comics.net/

公式X： https://x.com/Fejju_official

掲載作品

「斜木くんは御曹司の求婚から逃れたい」著：砂川13番「斜木くんは御曹司の求婚から逃れたい」(https://fejju.gentosha-comics.net/story/03NWIyGV)

著：砂川13番

【平凡高校生】×【S級御曹司】押しかけ求婚ラブコメディ！

フツー・オブ・フツーの斜木一郎は、どこにでもいる平凡な高校３年生。男子校の姫的存在のクラスメイトに片想いしているけれど、告白する勇気もなく、この先の毎日もただただ普通に過ぎていくと思っていた。そんなある夜、突如ヘリコプターで現れた御曹司・ユアンに「約束通り結婚するぞ！」とプロポーズされて…!?

「好きって言っちゃやだ」著：甘頼「好きって言っちゃやだ」(https://fejju.gentosha-comics.net/story/fEr3Imvv)

著：甘頼

「蒼依は俺じゃなきゃだめなんだよ――」男子高校生のアオハル・こじらせ恋愛

蒼依と瑞樹は幼馴染み。幼稚園からずっと一緒で、優しくて可愛い瑞樹は女の子にモテる。それなのにいつまでも彼女を作らないのは自分がべったりだから…？そう思った蒼依は、瑞樹の恋を応援することに。でも、そんな決意とは裏腹に「蒼依のことが好き」と瑞樹に告白されて「これからは俺を意識してね」と迫られて…？

「rocket」著：江口（仮）「rocket」(https://fejju.gentosha-comics.net/story/pIilF77N)

著：江口（仮）

高校で保健医をしている南は子供の頃から宇宙やSF映画が大好き！ ある日、女生徒たちから「イケメン転校生」と噂の化野が、校舎の屋上で遙か上空に向かって不思議なジェスチャーをしている姿を見て、まるで宇宙との交信をしているように思ってしまったことからなんだか彼のことが妙に気になってしまい…!?

「極道ラブは一日にして成らず」著：木野ハルコ「極道ラブは一日にして成らず」(https://fejju.gentosha-comics.net/story/reEY-Il9)

著：木野ハルコ

母親が亡くなり天涯孤独となった二十歳の榊原凪は、実は新興ヤクザの神城会初代会長の忘れ形見だったことから跡目候補として組長代行・日下部怜司によって迎えられ、その庇護下にはいった。

しかし凪は、かつて自分を助けてくれた怜司への“憧れ”が、再会した瞬間に“一目惚れ”だったのだと気付いてしまう。跡目としての教育を学ぶ一方で、「いつか抱かれたい…！」と夜な夜な妄想にも励んでしまい…!?

「タイニーフリクション」著：鯨田ヒロト「タイニーフリクション」(https://fejju.gentosha-comics.net/story/G0JcqFqU)

著：鯨田ヒロト

まだまだ売り出し中のため、後輩ホストの一聖と寮で同居中のユズ。田舎出身でやる気には溢れているユズは、先輩ホストに恵まれ、売れるために頑張りたい…！ と思っているものの、生意気な後輩・一聖には売上やホストとしての立ち居振る舞いなど、何かとマウントを取られがちな日々。そんな中、新規客のBL作家たちに気に入られるため、一聖と疑似カップル売りをすることになってしまい…!?

「こいあいあわい」著：遠出「こいあいあわい」(https://fejju.gentosha-comics.net/story/DfH3rTpv)

著：遠出

「これって”ふつう”じゃないのかな」

ミニシアターでバイトをしている大学生・羽田野景は、バイト中に出会った若手俳優・高槻昴流と付き合いはじめてそろそろ一年になる。俳優として活躍する昴流は、いつか自分の元からいなくなる…そう一線を引いていたはずの景だったが、ある日友人の「恋愛観」を聞いて、少しずつ自分の中にある昴流への想いと向き合うようになって…？

「初恋は生徒会室で」著：背筋「初恋は生徒会室で」(https://fejju.gentosha-comics.net/story/Bvxbv4mq)

著：背筋

生徒会長を務める深山聡のもとにやってきたのは、コワモテな新入生・遠藤亮一。春から生徒会に入ることになった遠藤は、背も高く無口なせいで周囲から避けられているという。そんなある日の放課後、深山は遠藤から思わぬ趣味を打ち明けられて…？

・配信情報

ウェブマガジン「Fejju」：毎月20日配信

「Fejju」掲載各作品単話：翌月1日配信

・詳細情報

最新情報はこちらにて随時更新致します！

Fejju公式X：@Fejju_official(https://x.com/Fejju_official)

Fejju公式サイト：https://fejju.gentosha-comics.net/

告知動画：https://youtube.com/shorts/EzVXF66SNHk?feature=share

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SDwP1-cHI80 ]