日本マイクロソフトより「ゼロタッチデバイス管理パートナー」として正式認定

アドレス・サービス株式会社

アドレス・サービス株式会社（本社：千葉県東金市士農田、代表取締役社長：竹尾 正、以下「当社」）は、日本マイクロソフト株式会社（以下、日本マイクロソフト）より正式に「ゼロタッチデバイス管理パートナー」として認定されたことをお知らせいたします。 本認定により、当社は Windows Autopilot や Microsoft Intune を活用した高度なデバイス管理・キッティングの自動化支援を、これまで以上に高品質で提供できる体制を確立しました。

■ ゼロタッチデバイス管理とは

ゼロタッチデバイス管理は、PC・タブレット・スマートフォンなどの端末を、開封して電源を入れるだけで自動的に初期設定できる仕組みです。 IT担当者が端末を手作業で設定する必要がなく、

導入作業の効率化 設定ミスの防止 セキュリティ強化 を同時に実現します。

■ 「ゼロタッチデバイス管理パートナー」認定とは

「ゼロタッチデバイス管理パートナー」は、日本マイクロソフトが提供する Microsoft Intune および Windows Autopilot を活用し、法人・文教向けにデバイスをクラウド経由で安全に管理・運用するノウハウを有する企業を認定するプログラムです。 当社はこの認定を通じて、お客様のデバイス運用における負担軽減と、安全で効率的なIT環境の構築・運用を支援してまいります。

■ 認定取得の背景

当社はこれまで、IT機器の修理・保守、コールセンター、製造請負、物流支援、キッティング業務など、企業のIT運用を幅広く支えてきました。 近年はリモートワークの普及や端末台数の増加により、より安全で効率的なデバイス管理が求められています。 こうしたニーズに応えるため、当社は 日本マイクロソフトの技術基準に基づく審査を経て認定を取得しました。 これにより、企業・学校・行政を含む幅広いお客様に対し、世界標準のデバイス管理ソリューションを提供できる体制が整いました。

■ 認定取得による提供価値

当社は今回の認定を通じ、以下の価値を提供いたします。

・端末設定の完全自動化

Windows Autopilot を活用し、開封から利用開始までの設定を自動化。

・IT担当者の負担軽減

大量導入・多拠点展開・リモートワーク環境でも効率的な端末管理を実現。

・セキュリティと統一管理の強化

Microsoft Intune によるポリシー統一、アプリ配布、リモート管理を実現。

・地域の学校・行政への支援強化

GIGAスクール端末や自治体のセキュリティ要件にも対応可能。

■ 今後の展開

当社は本認定を機に、ゼロタッチデバイス管理を中心としたキッティング業務をさらに拡充し、企業・学校・行政など地域社会のデジタル環境を支えるパートナーとして、より一層の価値提供を目指します。

【会社概要】

会社名：アドレス・サービス株式会社

所在地：千葉県東金市士農田17-9

代表者：代表取締役社長 竹尾 正

事業内容：修理サービス、コールサービス、物流サービス、製造請負サービス、システム開発、映像コンテンツ企画・制作、ECサイト制作・運営

URL：https://www.adservice.co.jp/