ホークス承認ライセンス商品「涼（すず）マント」発表。既に6,000人が友だち追加、真夏の球場観戦を変える冷感アイテム

PropTech Japan株式会社※画像はイメージです。

RE Shoppingは、福岡ソフトバンクホークス承認ライセンス商品「涼マント」を発表いたします。LINE公式アカウントには発売前に6,000人が友だち追加しており、本日4月20日（月）12:00よりRE Shopping（https://re-shopping.jp/）にて先行販売を開始いたします。

「涼マント」は、水で濡らして絞って振るだけで体感温度が-15℃下がる冷感ポンチョと、応援タオルをセットにした商品です。UVカット率98%（UPF50+）を搭載し、真夏の球場観戦における暑さと紫外線の両方から身体を守ります。

■ 開発背景：猛暑が深刻化する夏、球場観戦の「暑さ」が課題に

2025年の夏は記録的な猛暑となり、「暑さ対策グッズ」への需要がかつてないほど高まっています。2026年も全国的な猛暑が予想される中、球場での長時間の観戦は熱中症のリスクが高く、「暑すぎて辛かった」「応援に集中できなかった」というファンの声が少なくありません。

こうした背景から、ホークスファンが真夏の球場でも最終回まで快適に応援を楽しめるアイテムとして「涼マント」を開発いたしました。

■ 特徴1：水で濡らして振るだけ。体感温度-15℃の瞬間冷却

「涼マント」最大の特長は、電源が不要な冷却メカニズムです。水で濡らして軽く絞り、5～6回振るだけで気化熱が発生し、体感温度が-15℃下がります（製造元実測値）。ペットボトルの水があれば球場のどこでもすぐに冷却でき、効果が薄れてきたら再び濡らして振るだけで何度でも復活します。

真夏のゲームで3時間以上応援する球場観戦において、電池切れの心配がなく繰り返し使える冷感ポンチョは、従来のハンディファンや冷却シートでは難しかった「長時間の涼しさ」を実現します。

■ 特徴2：UVカット98%＋フード付きで、日差しからも守る

※画像はイメージです。

冷却効果に加え、UPF50+（UVカット率98%）の紫外線カット機能を搭載しています。フード付きのポンチョ型デザインにより、肩・背中・首元・頭までカバー。真夏の球場観戦で気になる暑さと日差しの両方から身体を守ります。

前開き＋ボタン1つ留めの設計で着脱もかんたん。ポリエステル100%の速乾素材を採用しており、洗濯機で丸洗いが可能です。

■ 特徴3：応援タオルとのセットで「応援しながら涼しい」を実現

「涼マント」は冷感マント（ポンチョ）単体ではなく、応援タオル（約30cm × 84cm）とのセット商品です。マントで全身を涼しく保ちながら、タオルで首元を冷やしたり、応援時に振ったりと、「応援しながら涼しい」という観戦体験を提供します。タオルはお子さんの首元にも巻けるサイズで、親子でお揃いの応援スタイルを楽しむことができます。

■ 使い方はかんたん3ステップ

1. 水で濡らして絞る - ペットボトルの水でもOK。球場の洗面所でもすぐに準備できます

2. 5～6回振る - 気化熱が発生し、生地がひんやりと冷たくなります

3. 羽織る - フードをかぶれば首元から頭までしっかり冷却

球場での応援はもちろん、テーマパークの待ち時間、夏フェス、BBQ、子供の運動会の応援など、夏のあらゆるシーンで活躍します。

※画像はイメージです。

■ 全9種類のカラーバリエーション

カラー3色（イエロー・ピンク・ブラック）に加え、柳田選手Ver・周東選手Verの選手デザインを各3色で展開。合計9種類のラインナップから、自分だけの応援スタイルに合った1着をお選びいただけます。

販売概要

ECサイトだけでなく、家賃のクレカ支払いが可能なアプリ「RentEase」内でもご購入いただけます。既存のユーザー様は新たに会員登録する必要なくポイントを使用してご購入いただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/153722/table/28_1_c41286cd8de20b2fde254ca721a41602.jpg?v=202604200951 ]

■ 購入者向けキャンペーン

「涼マント」を購入された方を対象に、2つのキャンペーンを実施いたします。

キャンペーン1：購入者限定プレミアム抽選（合計104名様）

購入完了で自動エントリー。＜みずほ＞プレミアムシート観戦ペアチケット（15組30名様）やエキサイトシート観戦ペアチケット（25組50名様）をはじめ、ピンクフルデーペア観戦チケット（5組10名様）、ピンクストライプユニフォーム（10名様）、ピンクフルオリジナルグッズ（4名様）など、合計104名様に豪華賞品が当たります。

さらに、決済完了順で先着1,000枚を購入された方には、他の購入者より早い配送（早期配送）および直筆サイン入りユニフォーム抽選（2名様）の対象となります。

※画像はイメージです。キャンペーン2：LINE友だち追加で毎月観戦ペアチケット

LINE公式アカウントに友だち追加してエントリーするだけで、毎月抽選で50組100名様にホークス観戦ペアチケットプレゼントを実施中！

エントリーはこちら：

https://liff.line.me/2009265890-wnaqcP0z/landing?follow=%40210itldg&lp=h4KKDF&liff_id=2009265890-wnaqcP0z(https://liff.line.me/2009265890-wnaqcP0z/landing?follow=%40210itldg&lp=h4KKDF&liff_id=2009265890-wnaqcP0z)

■ みずほPayPayドームでの展開--約2万席にバナーが登場

5月1日より、みずほPayPayドームのスタンド約2万席の肘掛け部分に「涼マント」のバナー広告を展開いたします。

ホークスの本拠地であるみずほPayPayドームは、年間を通じて約300万人のファンが来場する九州最大級のエンターテインメント施設です。その観客席の肘掛け一つひとつにバナーが設置されることで、試合中に自然と目に入る広告接点を実現します。

QRコードからLINE友だち追加で毎月観戦ペアチケットへ簡単にご参加いただき、涼マントを知っていただくきっかけになればと思っております。

※画像はイメージです。

■ PropTech Japan株式会社について

PropTech Japan株式会社は、「すべての人々にスマートで快適な暮らしを届ける」を企業理念に掲げ、不動産テック領域での革新的なサービスを創出しています。テクノロジーと人間性を融合させることで、関わるすべての人々の生活をより豊かにすることを目指し、お客様の期待を超えるソリューションを提供し続けます。

【会社概要】

社名 ： PropTech Japan株式会社 (PropTech Japan Co., Ltd.)

本社所在地： 東京都港区東麻布1-12-5 ACN東麻布ビル 6階

取締役 ： 伊藤 幹人

事業内容 ： 不動産テック事業、賃貸向けアプリの開発及び提供 など

設立 ： 2024年2月

HP ：https://re-shopping.jp/

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