分析型マッチングプラットフォーム「VMate」がYouTuber・ストリーマーに対応し、施策目的応じた横断キャスティングを実現する『VMate Influencers』をリリース

SPADE株式会社

SPADE株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：大橋 祐介）は、2026年4月22日より、分析型マッチングプラットフォーム「VMate（ブイメイト）」の対応領域を拡大し、YouTuberやストリーマーと企業をマッチングする新サービス『VMate Influencers』の提供を開始いたします。 VTuber専門プラットフォームとして培った分析力とシステム基盤を活かし、施策の目的に応じて最適な配信者を選び分けながら、公募から効果分析までを一元管理できる仕組みを提供します。

■ 開発の背景：私たちは広告代理店ではありません

インフルエンサーマーケティングにおいて、システム（プラットフォーム）を謳っていても、実際は一般的なチャットツールや表計算ソフトを組み合わせたアナログな案件管理に留まるケースが少なくありません。

私たちは単なる広告代理店ではありません。

広告の現場出身者が本気で作った“仕組みの会社”です。

属人的な勘に頼った選定や不透明な中間費用（ブラックボックス）を排除し、企業が自らデータに基づいた論理的なキャスティングを行える仕組みとして「VMate」を開発しました。

今回、ご利用企業様からの強いご要望に応え、VTuberだけでなくYouTuberやストリーマーへと対応領域を拡張いたしました。

■ 『VMate Influencers』が提供する新たな価値

1. 施策目的に応じて最適な配信者を選び分け

起用できるインフルエンサーの幅が広がったことで、1つのプラットフォーム上で施策の使い分けが可能になります。

YouTuber・ストリーマーの価値： 幅広い一般層へのリーチや、情報量を活かした商品・サービスの理解促進に向いた施策設計に最適です。

VTuberの価値： 熱狂的なファンコミュニティとIP性を活かし、視聴者の圧倒的な熱量による好意形成や、強い購買意欲喚起（CVRの高さ）に絶大な効果を発揮します。

2. 選択肢は広がっても、企業の運用管理は分かれない

最大の強みは、配信者のジャンルが変わっても企業側の運用体制を分ける必要がないことです。

募集掲載から選考、メッセージのやり取り、投稿確認、独自の分析レポートの確認、そして報酬の「月末一括後払い」に至るまで、すべての工程を1つの画面で一気通貫して管理可能。

インフルエンサー施策にかかるキャスティング工数の約50%を自動化・削減できます。

■ こんな課題を持つ企業様をお待ちしています

当社は、インフルエンサー施策を「やりっぱなし」にしたくない企業様のためのプラットフォームです。

VTuberかYouTuberかで迷っており、施策目的に応じて選び分けたい企業様 キャスティングを属人的な運用に依存させず、自社で内製化してノウハウを蓄積したい企業様 不透明な中間費用を排除し、設定した予算内で最大の効果を生み出したい企業様 認知獲得だけでなく、データに基づく効果検証・改善につなげたい企業様

■ サービス概要

サービス名：VMate Influencers

ローンチ時期：2026年4月中旬予定

サービスサイト：https://www.vmate.work

【会社概要】

社名：SPADE株式会社

設立年月日：2025年4月1日

代表者：代表取締役 大橋 祐介

所在地：東京都台東区浅草橋4-10-8 TFAビル2F

事業内容：VTuberマッチングプラットフォーム運営、マーケティング支援