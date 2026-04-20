システムファイブ、最新ドローンLiDARスキャナによる三次元計測検証会 岡山県倉敷市 4/23(木)に開催

株式会社システムファイブ

株式会社システムファイブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川行洋）は、株式会社スカイシーカーと協力し、岡山県倉敷市にて「最新ドローンLiDARスキャナによる三次元計測検証会」を開催いたします。開催日は2026年4月23日（木）です。

概要

本イベントでは、導入コストや運用メリットの整理に加え、最新機種「DJI Zenmuse L3」の特長解説、L2とのデータ比較検証を実施。

さらに、デモフライトおよびDJI Terraによる解析実演を通じて、実務での活用イメージを具体的にご確認いただけます。

商談会のお時間もございますので、ぜひこの機会にご参加ください。

お申し込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe59bMoj2l_B_OAp61-Ta5_CJjUDjBv8MH_dIx5SShNkwrIig/viewform

対象

測量や建設コンサル業の方

見どころ

日時

- 導入コストからメリット、機種比較まで「導入判断に必要な情報」がひと通り分かる- DJI Zenmuse L3とL2の比較により、実データベースで性能差を確認できる- デモフライトから解析まで一連の流れを体験でき、実務での活用イメージが具体的に掴める

2026年4月23日 (木) 14:00～16:00（受付13:30～）

※雨天荒天時はデモ飛行中止となります。

内容

- 導入コストについて- 三次元計測導入のメリット- DJI Zenmuse L3のご紹介- Zenmuse L2 vs Zenmuse L3 取得データ比較検証- デモフライト・DJI Terraによる解析実演- 個別商談

※内容が一部変更となることもございますので、ご了承ください。

紹介する機材

会場

- DJI Zenmuse L3(https://dji-info.system5.jp/collections/zenmuse/products/dji-zenmuse-l3)- DJI Matrice 400(https://dji-info.system5.jp/collections/matrice/products/dji-matrice-400)

ドローンビジネスラボラトリー/株式会社スカイシーカー岡山営業所

〒710-1306 岡山県倉敷市真備町有井1612-1(https://maps.app.goo.gl/k2iiTrXs9znonELr6)（駐車場あり）

※駐車台数に限りがございますので、予めご了承ください。

参加費

無料（要申込）

お申し込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe59bMoj2l_B_OAp61-Ta5_CJjUDjBv8MH_dIx5SShNkwrIig/viewform

主催・お問い合わせ

株式会社スカイシーカー

ウェブサイト：https://skyseeker.jp/

協力

株式会社システムファイブ

株式会社システムファイブについて

1989年に名古屋で創業した映像システムインテグレーターで、半蔵門の「PROGEAR半蔵門」では映像機器・音響機器の専門ショールームを運営しています。

ドローンに関しては世界最大手であるDJI社の、コンシューマー機、産業機、物流機の国内正規一次販売代理店としてドローンなど多様な製品を展開し、様々なオプションを組み合わせてお客様の課題を解決するソリューションを提供しています。

社名 ： 株式会社システムファイブ（System5 Co., Ltd.）

代表者 ： 代表取締役社長 小川 行洋

本社所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一ビル1階

ウェブサイト： https://www.system5.jp/