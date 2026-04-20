システムファイブ、最新ドローンLiDARスキャナによる三次元計測検証会 岡山県倉敷市 4/23(木)に開催
株式会社システムファイブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川行洋）は、株式会社スカイシーカーと協力し、岡山県倉敷市にて「最新ドローンLiDARスキャナによる三次元計測検証会」を開催いたします。開催日は2026年4月23日（木）です。
概要
本イベントでは、導入コストや運用メリットの整理に加え、最新機種「DJI Zenmuse L3」の特長解説、L2とのデータ比較検証を実施。
さらに、デモフライトおよびDJI Terraによる解析実演を通じて、実務での活用イメージを具体的にご確認いただけます。
商談会のお時間もございますので、ぜひこの機会にご参加ください。
お申し込みはこちら :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe59bMoj2l_B_OAp61-Ta5_CJjUDjBv8MH_dIx5SShNkwrIig/viewform
対象
測量や建設コンサル業の方
見どころ- 導入コストからメリット、機種比較まで「導入判断に必要な情報」がひと通り分かる
- DJI Zenmuse L3とL2の比較により、実データベースで性能差を確認できる
- デモフライトから解析まで一連の流れを体験でき、実務での活用イメージが具体的に掴める
日時
2026年4月23日 (木) 14:00～16:00（受付13:30～）
※雨天荒天時はデモ飛行中止となります。
内容- 導入コストについて
- 三次元計測導入のメリット
- DJI Zenmuse L3のご紹介
- Zenmuse L2 vs Zenmuse L3 取得データ比較検証
- デモフライト・DJI Terraによる解析実演
- 個別商談
※内容が一部変更となることもございますので、ご了承ください。
紹介する機材- DJI Zenmuse L3(https://dji-info.system5.jp/collections/zenmuse/products/dji-zenmuse-l3)
- DJI Matrice 400(https://dji-info.system5.jp/collections/matrice/products/dji-matrice-400)
会場
ドローンビジネスラボラトリー/株式会社スカイシーカー岡山営業所
〒710-1306 岡山県倉敷市真備町有井1612-1(https://maps.app.goo.gl/k2iiTrXs9znonELr6)（駐車場あり）
※駐車台数に限りがございますので、予めご了承ください。
参加費
無料（要申込）
お申し込みはこちら :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe59bMoj2l_B_OAp61-Ta5_CJjUDjBv8MH_dIx5SShNkwrIig/viewform
主催・お問い合わせ
株式会社スカイシーカー
ウェブサイト：https://skyseeker.jp/
協力
株式会社システムファイブ
株式会社システムファイブについて
1989年に名古屋で創業した映像システムインテグレーターで、半蔵門の「PROGEAR半蔵門」では映像機器・音響機器の専門ショールームを運営しています。
ドローンに関しては世界最大手であるDJI社の、コンシューマー機、産業機、物流機の国内正規一次販売代理店としてドローンなど多様な製品を展開し、様々なオプションを組み合わせてお客様の課題を解決するソリューションを提供しています。
社名 ： 株式会社システムファイブ（System5 Co., Ltd.）
代表者 ： 代表取締役社長 小川 行洋
本社所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一ビル1階
ウェブサイト： https://www.system5.jp/