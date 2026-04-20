株式会社AI INNOVATION、株式会社Polyscapeと「売上・利益に直結するAI活用とは？経営インパクトを生むAI導入」をテーマにしたセミナーを4月28日に開催

株式会社AI INNOVATION

株式会社AI INNOVATIONは、AI活用による事業インパクト創出をテーマとしたイベント「売上・利益に響かないAI導入は無駄！事業にインパクトを与えるAI活用の最前線」を、2026年4月28日（火）に東京都品川区の「BLOCKS MEGURO」にて株式会社Polyscape様と開催いたします。

近年、多くの企業がAI導入を進める一方で、「業務が便利になった」という現場レベルの改善に留まり、売上や利益といった財務指標へのインパクト創出に至っていないケースが増えています。

本イベントでは、AIを単なる効率化ツールとしてではなく、「売上・粗利・営業利益を動かす経営資源」として再定義。新規事業や部分的な業務改善に偏らず、既存事業の収益構造に直接影響を与えるAI活用の在り方について議論します。

当日は、実際に企業現場でAI導入を推進し、経営成果に結びつけている実務家が登壇し、ROI（投資対効果）を前提としたAI活用の意思決定や組織への実装方法について、具体的な知見を共有します。

前回イベントの様子

■開催背景

AI導入が急速に進む中で、多くの企業がPoC（概念実証）や部分的な業務効率化に留まり、事業成果に結びつかないという課題に直面しています。

特に、ボラティリティの高い新規事業や、現場への浸透に時間を要する業務改善施策に比べ、既存事業の粗利をわずかに改善する方が、結果として大きな財務インパクトを生むケースもあります。

こうした背景を踏まえ、本イベントでは「どの領域にAIを適用すべきか」「どのように意思決定すべきか」という本質的な問いに向き合います。

■登壇者

遠藤 皇士（株式会社AI INNOVATION 代表取締役 / CAIO）

プロフィール：

「AIと人が共鳴し、感動が挑戦を生む」をビジョンに掲げ、AI技術を用いた本質的な課題解決を推進。 社内では、全社的AI推進構想 AIRS（AI Resonance Strategy） を策定し、全社員へのAI研修とAIスキルの可視化を実施。

社外では各社のAI責任者で構成されるCAIO評議会の運営に参画し、CAIOの役割定義と社会全体のAI活用推進に取り組む。BeaTRIBESアンバサダー。

自社プロダクトとして採用AIエージェント 「採用INNOVATION」 をリリースし、AIエージェント活用による「採用の仕組みそのものの変革」に挑戦。

島田 寛基（株式会社Polyscape 代表取締役 CEO）

プロフィール：

京都大学工学部情報学科卒業後、英国エディンバラ大学大学院にて人工知能修士（MSc in Artificial Intelligence）を取得。 2016年にLAPRAS株式会社を創業し、日本初のAIヘッドハンティングサービスを開発。Forbes Under 30 Asia 2021に選出される。 現在は2社目となる株式会社Polyscapeを創業。アカデミックな知見とシビアな経営視点を融合し、最新のAI技術をROI（投資対効果）を最大化する設計に落とし込むプロダクト実装を得意とする。

モデレーター：高澤 紳悟（株式会社Polyscape VP of Business Development）

プロフィール：

新卒でレコード会社に入社しアーティストプロモーションに従事後、複数のIT企業でエンタメ新規事業企画を行う。

現在はプロダクト開発とAI技術に精通したモノづくり集団であるPolyscapeにて、企業のAI活用・DX推進を支援。AIエージェントによる業務自動化や社内ナレッジのRAG化など、複数業種へのAI導入支援を行っている。

■こんな方におすすめ

・AI導入の意思決定に迷っている経営者・役員・事業責任者

・AI導入の価値を経営視点で説明したい推進担当者

・組織としてAI活用を進めたい人事・採用責任者

・クライアントにAI導入提案を行うコンサルタント



特に、 「AIを導入したが、成果が見えない」 「どの領域に投資すべきか判断できない」 「現場がAIを使いこなせない」 といった課題を抱える方にとって、実務に直結する内容となっています。

■コメント(遠藤)

Polyscapeの島田さんという素晴らしい経歴を持つ方とのトークセッションを予定しております。

本セッションでは、日々の業務の中での気づきや実践的なAI活用のリアル、また運営しているAIコミュニティから得た知見などをお伝えできればと思っています。

ご参加いただく皆様にとって価値ある時間となるよう尽力いたしますが、私自身も島田さんとの議論を通じて多くの学びを得られることを楽しみにしております。

また、オフラインでは交流会の時間もご用意しており、登壇者をはじめ経営層の方々にもご参加いただく予定です。ぜひ有意義な時間にしていただければ幸いです。

オンラインでの配信もございますので、お気軽にご参加ください。

■開催概要

・イベント名：売上・利益に響かないAI導入は無駄！事業にインパクトを与えるAI活用の最前線

・日時：2026年4月28日（火）18:00～20:00

・会場：BLOCKS MEGURO 2階会議室orオンライン

・住所：東京都品川区上大崎2丁目15-19

・参加費：一般 1,000円（会員・入居者無料）※招待コードで無料参加可

・定員：30～50名

・参加条件：法人限定

※後日アーカイブ配信あり

■プログラム

17:50- 開場

18:00-18:10 登壇者紹介

18:10-18:50 トークセッション

18:50-19:00 質疑応答

19:00-20:00 交流会

■参加方法

招待コードをご希望の方は、株式会社AI INNOVATIONまでお問い合わせください。

■主催

株式会社AI INNOVATION

株式会社Polyscape

■本件に関するお問い合わせ先

（担当者名）株式会社AIINNOVATION 代表 遠藤皇士

HPのお問い合わせ欄より、お問い合わせください。

https://aiinnovation.jp/

■株式会社AI INNOVATIONについて

会社名 ：株式会社AI INNOVATION

本社所在地 ：東京都渋谷区初台1-45-6MGビル5F

代表取締役 ：遠藤 皇士

事業内容 ：AI戦略立案支援、AI導入コンサルティング、データ活用基盤構築、生成AI活用支援など

特徴 ：企業の既存事業における収益改善・業務改革に直結するAI活用を強みとし、ROIを重視したAI導入を支援

HP ：https://aiinnovation.jp/

■株式会社Polyscapeについて

会社名 ：株式会社Polyscape

本社所在地 ：東京都港区三田2-14-5フロイントゥ三田504号室

代表取締役 ：島田 寛基

事業内容 ：AIプロダクト開発、データ基盤構築、AI導入支援、業務効率化ソリューション提供

特徴 ：企業のデータ活用を加速するプロダクトとコンサルティングを提供し、事業成長に直結するAI活用を支援

HP ：https://polyscape.io/