SNS累計10億回再生のTripClear、世界シェアNo.1「Insta360」と次世代の没入体験を届ける映像メディアを始動

株式会社TripClear

株式会社TripClear（本社：東京都渋谷区、代表取締役：永田 拓巳）は、360度カメラで世界シェアNo.1を誇るInsta360（運営：Insta360 Japan株式会社）と新プロジェクトを開始いたしました。

本提携に伴い、累計動画再生数10億回を超える当社のクリエイティブ知見と、Insta360の革新的なカメラテクノロジーを融合。圧倒的な主観映像を通じて、視聴者へ新たな撮影インスピレーションを提供するとともに、SNSにおける「体験型コンテンツ」の次世代スタンダードを構築してまいります。

"見る"から"体験する"へ。なぜ今、POV（主観視点）コンテンツがSNSマーケティングのトレンドなのか。

Insta360のPOVアカウント(https://www.instagram.com/insta360jp_pov/)

デジタルコミュニケーションが飽和する中、SNSマーケティングの新たなスタンダードとして「POV（Point of View）」視点が注目を集めています。かつての「映え」を重視した第三者視点の投稿から、視聴者がその場にいるかのような没入感を提供する「自分事化」コンテンツへと、ユーザーの嗜好は劇的に変化しました。

POV(主観視点)の投稿■トレンドは広告から「自分事」への転換

従来のSNSは「他人のキラキラした生活を眺める」客観的な視点が主流でした。しかし現在は、視聴者がその場にいるような錯覚を覚える「POV（主観視点）」が席巻しています。

アサイーボウルが出来るまで

非日常の日常化

料理、旅行、職人の手仕事などを「撮影者の目線」で追体験させるスタイル。

ASMRとの親和性

視覚だけでなく、手元の音や質感を強調することで、より深い没入感を演出。

■今後の需要「超・没入型」の加速

Apple Vision Proなどの空間コンピューティングの普及により、「平面の動画」から「空間の体験」へと需要がシフトしていくことが予想されます。既に下記の分野で活用されています。

スキージャンプ選手の目線

擬似体験型コマース

商品を使用している「自分の視点」を事前に体験することで、購買心理のハードルを劇的に下げます。

スキルの可視化

伝統工芸や技術継承の分野で、マニュアルを超えた「職人の目線」をコンテンツ化する動きが今後加速。

今後の展開

今、SNSユーザーは単なる「情報の消費」ではなく、心が動く「疑似体験」を求めています。

TripClearは、企業の採用面においてもリアルな働き手の世界を没入体験することにより求職者のエンゲージメントを向上させることに寄与していきます。

「一人称視点のプロフェッショナル」として、世界中の日常を、誰かの特別な体験へと変えていく挑戦を続けてまいります。

■Insta360Japan株式会社について

2015年に創業したInsta360は、全天球VRカメラで世界シェアNo.1を誇る、業界のリーディングカンパニー。「未来のカメラマン」（Future Camera Man）というビジョンを持ち、「未来のカメラマン」として、イメージングアルゴリズム、AI、機械制御、音響、光学の研究を推し進め、人々が自分の人生をより良く記録・共有しやすい世界の実現を目指します。

【会社概要】

社名：Insta360 Japan株式会社

本社所在地：東京都中央区

代表取締役：劉 靖康

事業内容：Insta360 Japanは、世界シェアトップクラスの360°カメラ・アクションカメラメーカー「Insta360」の日本法人です。「テクノロジーで体験を共有する喜びを革新する」をミッションに、個人クリエイターから企業ユーザーまでを対象とした映像ソリューションを提供しています。

HP：https://www.insta360.com/jp/

■株式会社TripClearについて

視聴者が自らその場にいるような感覚に陥る「POV（主観視点）」動画の制作が強みのSNSマーケティング会社。旅行、小売、飲食といった「体験」が価値となる業界において、静止画や俯瞰動画では伝えきれない、商品の質感やサービスの空気感をダイレクトに届けています。視聴者の「行きたい」「買いたい」「働きたい」という衝動を最大化させ、集客、売上、採用に貢献していきます。

【会社概要】

社名：株式会社TripClear

本社所在地：東京都渋谷区

代表取締役：永田拓巳

事業内容：SNSマーケティング支援、ソフトウェア開発事業

設立：2024年

HP：https://tripclear.jp/top

【お問い合わせ】

info@tripclear-inc.com