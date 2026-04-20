HCS キャリア教育における副教材「小学生のためのお仕事ノート」「中学生のためのお仕事ブック」に協賛

北陸コンピュータ・サービス株式会社

北陸コンピュータ・サービス株式会社（富山市婦中町、代表取締役社長 小嶋達也）は、子どもたちの職業理解とキャリア形成を支援する副教材「小学生のためのお仕事ノート富山市2026年度版」と「中学生のためのお仕事ブック富山市2026年度版」に協賛しました。

「お仕事ノート(小学生用)」「お仕事ブック(中学生用)」は文部科学省が推進するキャリア教育の副教材として、教育委員会の支援を得て、株式会社中広が発行し、市区町村単位で配布されています。地域企業の仕事が具体的に紹介されており、子供たちが将来の夢を描くきっかけを提供しています。弊社はこの趣旨に賛同し、富山市2026年度版に協賛しました。弊社の紹介ページでは、ＩＣＴの力を用いて課題を解決する仕組みを具体的な事例とともに紹介しています。今後も地域と社会の持続的な発展に寄与する活動を継続してまいります。

【小学生のためのお仕事ノート】

PDFはこちらをクリック(https://www.hcs.co.jp/wp-content/uploads/a23a80be4d313ace93833fa384ca6df9.pdf)

【中学生のためのお仕事ブック】

PDFはこちらをクリック(https://www.hcs.co.jp/wp-content/uploads/5e8fe68bb37004eec3b0a7d5f8b0a6cf.pdf)

【本リリースについてのお問い合わせ先】

北陸コンピュータ・サービス株式会社

総合企画部 柴田 （Mail：yshoji@hcs.co.jp 電話：076-495-9840）