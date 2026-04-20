iFLYTEK、東京・虎ノ門の書店「magmabooks」にてAIスマートノート＆翻訳機の体験イベントを開催

iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS 株式会社

iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS株式会社は、2026年4月20日（月）から4月24日（金）までの5日間、東京・虎ノ門の書店「magmabooks（マグマブックス）」にて、AIスマートノート「AINOTE2」「AINOTE Air2」、およびデュアルスクリーン方式を採用したAI翻訳機の体験イベントを開催いたします。会場となる「magmabooks」は、約270坪・2フロアに及ぶ「知の森」をコンセプトとした次世代型書店であり、来場者はフルジャンルの書籍に囲まれた空間のなかで、iFLYTEKの最新AIデバイスを実際に手に取り、「書く」「記録する」「翻訳する」体験をお楽しみいただけます。入場無料・予約不要でどなたでもご参加いただけます。

iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：趙翔、以下「iFLYTEK」）は、2026年4月20日（月）から4月24日（金）までの5日間、東京都港区虎ノ門の書店「magmabooks（マグマブックス）」にて、AIスマートノート「AINOTE2」「AINOTE Air2」、および「デュアルスクリーンAI翻訳機」の3製品を展示・体験できる期間限定イベントを開催いたします。

本イベントでは、来場者が実際にAIデバイスを手に取り、ペン先から流れ出る手書き入力、音声のリアルタイム文字起こし、対面翻訳などを体験することで、iFLYTEKが提案する「AIで拡張された知的体験」の世界観をお伝えいたします。

■ 開催の背景

生成AIの急速な進化により、「書く」「記録する」「学ぶ」「言語の壁を越える」といった日常的かつ創造的な行為を、AIが支援する時代が本格的に到来しています。一方で、こうした新しいAIデバイスは、実際に手に取り、ペンを走らせ、声を発してこそ真価が伝わる製品であり、生活者との「リアルな接点」の重要性が高まっています。

会場となる「magmabooks」は、「創造性を引き出す空間」をコンセプトに2025年4月にオープンした次世代型書店であり、3階の曲面書棚に並ぶフルジャンルの書籍、2階の「知の森（Forest of knowledge）」では、ジャンルを超えてテーマに沿って選書された古今東西の知と出会うことができます。読書体験と知的アウトプットが連続的につながるこの空間は、AIが人の思考や創造を後押しする新時代の知的活動の舞台として、iFLYTEKの製品思想と強く共鳴します。

本イベントは、書店という「知の入口」において、来場者お一人おひとりが問いを立て、手を動かし、言葉を越えて他者とつながる体験を、iFLYTEKのAIデバイスとともにご提供する試みです。

■ 展示製品の主な特長

本イベントでは、以下3製品を常時展示し、スタッフによるデモンストレーションおよび自由体験をご用意しております。

- AINOTE2：プロフェッショナル向けAIスマートノート。高精度な手書きOCRと、会議・講義の録音を即座に要約・議事化するAI機能を搭載。- AINOTE Air2：薄型・軽量でモバイル性を追求したAIスマートノート。日々の発想メモから出張先での資料作成まで、場所を選ばず知的生産を支援。- デュアルスクリーンAI翻訳機：表裏の両面に画面を備えたデュアルスクリーン方式により、対面での双方向コミュニケーションを快適に。訪日・海外出張・接客などあらゆるシーンで言語の壁を取り除きます。

【書く体験を再発明する AIスマートノート「AINOTE2」】

AINOTE2は、紙に書く感覚をそのままに、手書き文字を即座にデジタル化・検索可能にするAIスマートノートです。会議・講義・取材などのシーンで音声を自動で録音・文字起こしし、要点を構造化してまとめるAI要約機能を搭載。「考える・書く・まとめる」という知的生産のプロセスを、1台でシームレスにサポートします。

【軽やかな発想をいつでもどこでも AIスマートノート「AINOTE Air2」】

AINOTE Air2は、AINOTEシリーズのコア機能を継承しながら、薄型・軽量設計を追求したモデルです。バッグに忍ばせやすいサイズ感で、カフェ、通勤中、出先の打ち合わせなど、日常のあらゆるシーンに「発想のキャンバス」を持ち歩くことができます。

【対面で心が通う翻訳体験 デュアルスクリーンAI翻訳機】

デュアルスクリーンAI翻訳機は、表裏両面に画面を備える独自のデュアルスクリーン設計を採用。話し手と聞き手が同時に訳文を確認でき、画面を覗き込ませる必要がないため、ビジネス商談・観光案内・接客応対など、目線を合わせて会話したい場面で真価を発揮します。

■ イベント概要

開催期間

2026年4月20日（月）～2026年4月24日（金） 計5日間

開催時間

平日：11:00～19:00

会場

magmabooks（マグマブックス） 〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目22番1号 グラスロック 2階

展示製品

AINOTE2／AINOTE Air2／デュアルスクリーンAI翻訳機





■ 会場「magmabooks」について

magmabooksは、「創造性を引き出す空間」を提供し、本を読む前・読んでいる間だけでなく、読んだ後までトータルに体験をデザインすることで、読書を通じた知的興奮を未来へつなげるためのサポート役となることを目指す書店です。2階・3階の約270坪・2フロアで構成され、3階はフルジャンルの書籍が並ぶ曲面書棚、2階はテーマに沿って選書された本と出会える「知の森 - Forest of knowledge -」を展開しています。併設のラウンジ「magmalounge」、ギャラリースペース「magmaspace」など、読書体験を拡張する空間が設けられています。

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目22番1号 グラスロック 2・３階

営業時間：[平日/土] 11:00 ~ 21:00 [日祝] 11:00 ~ 20:00 ／ magmalounge：平日 10:00～21:00、土日祝 10:00～20:00

■ iFLYTEKについて

iFLYTEKは、1999年に中国・合肥で設立された音声AIと人工知能分野のリーディング企業です。最先端のAI技術を通じ、1.3億人以上のユーザー（うちAINOTE利用者175万人以上）に信頼され、41.3億台を超えるデバイスでサービスを提供しています。また、1,000万人以上のパートナーと共に、AIを基盤とした革新的なサービスを展開しています。



【iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS株式会社（概要）】

本社：〒105-0011 東京都港区芝公園1丁目7番6号 KDX浜松町プレイス7階C

代表者：代表取締役 趙翔

設立：2020年1月

資本金：1億5,250万円

TEL：03-6809-2765

事業内容：AI・音声技術を活用したデジタル製品の開発・製造・販売（iFLYTEKグループの日本法人）

公式サイト：https://www.iflytek.co.jp/

■ 商標について

・iFLYTEK、AINOTE は、iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS株式会社またはその関連会社の商標または登録商標です。

・magmabooks、magmalounge、magmaspaceは、株式会社丸善CHIホールディングスまたはその関連会社の商標または商号です。

・その他、本資料に記載されている会社名・製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。