NURO Biz（NUROアクセス）が『RBB TODAY ブロードバンドアワード 2025 法人版』で小規模事業者部門「通信速度の部」「継続意向の部」の最優秀賞含む5冠を獲得！

ソニービズネットワークス株式会社

ソニービズネットワークス株式会社（本社：東京都渋谷区）が提供する、法人向けICTソリューション「NURO Biz（NUROアクセス）」が、インターネットユーザーの投票により利用者満足度の高いインターネット通信サービスを表彰する『RBB TODAY ブロードバンドアワード 2025 法人版』において、小規模事業者部門（個人事業主含む）の「通信速度の部」および「継続意向の部」にて最優秀賞を受賞いたしました。このほか、2部門3カテゴリにおいても最優秀賞・優秀賞を受賞し、合計5冠を獲得いたしました。

「NUROアクセス」は法人向けICTソリューション「NURO Biz」のサービスとして、2013年4月より提供を開始。高品質・高スペックを優れたコストパフォーマンスでご提供しており、提供開始から多くの法人企業様にご利用いただいております。

今回の『RBB TODAY ブロードバンドアワード 2025 法人版』において「NUROアクセス」は、大企業部門の「通信速度の部」優秀賞、中小企業部門の「総合満足度」優秀賞と「継続意向の部」最優秀賞、小規模事業者部門（個人事業主含む）の「通信速度の部」および「継続意向の部」最優秀賞の、計3部門5カテゴリで受賞いたしました。

当社は今後も、企業のITトータルパートナーを目指して、お客様のビジネスの成長を支えるソリューションサービスを提供してまいります。

■『RBB TODAY ブロードバンドアワード 2025 法人版』 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36584/table/150_1_01d2b4dd685f041db911bcfd984c201f.jpg?v=202604200951 ]

■ 法人向けICTソリューション『NURO Biz』について

2013年よりサービス提供を開始した「NURO（ニューロ）」の法人向けICTソリューションブランド。高品質・ハイスペックと驚きのローコストをかつてないレベルで両立するコストパフォーマンスと、ビジネスに必要なインフラ・アプリケーション・AIソリューションをワンストップで提供しています。

https://biz.nuro.jp/

■ 会社概要

ソニービズネットワークス株式会社は、ソニーのグループ会社であるソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社出資の下、法人向けICTソリューション『NURO Biz』を提供する会社として発足。2019年7月よりソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社の法人向けクラウド・ネットワークサービス事業を統合し、ネットワークからクラウドまで幅広い領域で事業を強化することで、より付加価値の高いサービスをお客様に提供しています。

https://sonybn.co.jp/

※記載されている会社名および商品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。