アマチュア写真家を対象に第60回 キヤノンフォトコンテストを開催 5月7日から8月31日まで作品を募集
キヤノンフォトコンテストは、1953年に始まった国内のアマチュア写真愛好家を対象にしたフォトコンテストで、本年の開催で60回目を迎えます。「自由部門」「自然部門」「動体部門」「人物部門」「アンダー30部門」と、第55回（2021年）から新設した「WEB部門」を含め計6部門で作品を募集します。
すべての応募作品を第一線で活躍するプロの写真家が審査し、各部門でゴールド賞、シルバー賞、ブロンズ賞、佳作を選出するとともに、全部門の応募作品の中で最も優れた作品を「グランプリ」※1として表彰します。
●募集部門：自由部門／自然部門／動体部門／人物部門／アンダー30部門／WEB部門
●審査員 ：五十嵐顕、須藤絢乃、立木義浩、鶴巻育子、三輪薫／上田優紀（WEB部門）（敬称略）
●募集期間：2026年5月7日（木）～8月31日（月）※2
●結果発表：2026年12月1日（火）予定。入賞者には10月中旬までに内定を通知します。
●応募資格：国内在住のアマチュアの方に限ります。
※1．グランプリ選考対象は、自由部門、自然部門、動体部門、人物部門、アンダー30部門となります。
※2．プリント応募の5部門（WEB部門以外）は当日消印有効。WEB部門は8月31日23:59まで。
■第60回 キヤノンフォトコンテスト概要
●募集部門：
「自由部門」 スナップ・ドキュメンタリー・イメージクリエイト作品など
「自然部門」 自然風景・花・生きものなど
「動体部門」 鉄道・飛行機・船・スポーツ・モータースポーツなど
「人物部門」 ポートレートなど
「アンダー30部門」 テーマや被写体は自由 応募資格：1995年5月7日以降生まれの方
「WEB部門」 テーマや被写体は自由
●募集期間：2026年5月7日（木）～8月31日（月）※1
●結果発表：2026年12月1日（火）予定（入賞者には10月中旬までに内定を通知します）
●賞と賞金：
●主催：キヤノンマーケティングジャパン株式会社
●審査員 ：五十嵐顕、須藤絢乃、立木義浩、鶴巻育子、三輪薫／上田優紀（WEB部門）（敬称略）
※1．プリント応募の5部門（WEB部門以外）は当日消印有効。WEB部門は8月31日23:59まで。
※2．グランプリ選考対象は、自由部門、自然部門、動体部門、人物部門、アンダー30部門となります。
＊賞と賞金、審査員は予告なしに変更する場合があります。
■前回、第59回 キヤノンフォトコンテスト(2025年)の応募数とグランプリ作品
●応募数：
●グランプリ作品：知花結「溢れる」（沖縄県）（応募部門：アンダー30部門）
■応募要項
1．応募資格
国内在住のアマチュアの方に限ります。
2．応募規定
●35mmサイズ以下の撮像素子のデジタルカメラ、または35mmサイズ以下のフィルムカメラで撮影した未発表のオリジナル作品に限ります。
●「自由部門」「自然部門」「動体部門」「人物部門」「アンダー30部門」はプリント作品のみ応募を受け付けます。「WEB部門」のみデジタルデータでの応募となります。
●1人1部門につき10作品まで応募可能です。規定数の範囲内で、複数の部門に同時に応募することもできます。（組写真1組は写真5枚以内とし、1組で1作品とします）
●応募作品について、カラー／モノクロは問いません。
●プリント作品は返却しません。
●「アンダー30部門」は1995年5月7日以降生まれの方にご応募いただけます。
●応募にあたりCanon IDの登録が必要となります。
＊応募に関する注意事項はリーフレット「第60回キヤノンフォトコンテスト 細則」をご覧ください。
https://personal.canon.jp/-/media/Project/Canon/CanonJP/Personal/event/photocontest/contest60/common/pdf/cpc2026-60leaflet.pdf?sc_lang=ja-JP&hash=31CBED65166E7527FA50D45B9119E4C7(https://personal.canon.jp/-/media/Project/Canon/CanonJP/Personal/event/photocontest/contest60/common/pdf/cpc2026-60leaflet.pdf?sc_lang=ja-JP&hash=31CBED65166E7527FA50D45B9119E4C7)
3．応募方法
＜自由部門／自然部門／動体部門／人物部門／アンダー30部門＞
キヤノンフォトコンテストホームページ（canon.jp/photocon）からダウンロードし、印刷した応募票を貼付したプリント作品を、下記宛先まで郵送してください。
＜WEB部門＞
キヤノンフォトコンテストホームページ（canon.jp/photocon）の応募フォームよりご応募いただけます。
４．送付先・問い合わせ先
〒261-8773 千葉県千葉市美浜区中瀬1-7-2
キヤノンビジネスサポート株式会社「第60回 キヤノンフォトコンテスト」係
電話番号：0570-07-0098（受付時間：平日9時～12時、13時～17時 休業：土・日・祝日・弊社休業日）
＊事務局開設期間：2026年5月7日～2027年1月31日
・一般の方のお問い合わせ先：キヤノンフォトコンテスト事務局 0570-07-0098（直通）
・キヤノンフォトコンテストホームページ：https://personal.canon.jp/event/photocontest/contest60