放送クオリティと機動力の両立｜ ポータブルデータトランスミッターPDT-FP1向けLive Multi Studioアプリ提供開始

株式会社WOWOW

TBSテレビとWOWOWは、両社が共同開発した独自プロトコルによる映像・音声・制御信号伝送ソフトウェア「Live Multi Studio」（以下「LMS」）において、ソニー株式会社のポータブルデータトランスミッター「PDT-FP1」に対応した専用アプリおよびライセンスを、2026年4月20日(月)から提供開始します。本連携により、超低遅延かつ高品質なワイヤレス映像伝送を実現し、スポーツ中継や報道取材、イベント配信の現場に劇的な機動力の向上をもたらします。

Live Multi Studioとは

TBSとWOWOWが共同で開発した独自プロトコルによる映像・音声・制御信号伝送ソフトウェアです。放送現場の要求水準を満たす品質の高さにより、映像制作分野をはじめ、メディアアート、VTuberイベントなど、さまざまな分野で多くの利用実績を重ねています。

＜LMSの主な特長＞- 公衆インターネット網で、ポートの開放等を意識せず、簡単に接続- 遠隔からでも違和感なく、機器操作が行なえる超低遅延環境を提供- ネットワークの乱れによる映像信号の欠落や揺らぎを修復- 映像や音声以外にも、制御信号を送受信することが可能

＜公式サイト＞https://livemulti.jp/studio/

＜公式紹介動画＞https://youtu.be/_1o4fQOmHwA

■4月20日提供開始 PDT-FP1向けLMSライセンス

LMSはこれまで、iOSアプリ、mac/Windows対応のPCアプリ、TouchDesignerプラグインを提供してまいりましたが、この度新たにソニー製 ポータブルデータトランスミッターPDT-FP1向けのアプリを提供開始しました。

アプリUIイメージ

＜PDT-FP1について＞

高速・低遅延映像伝送を実現する、5G対応の無線通信機器。

独自のアンテナ構造と配置により、国内外の5Gミリ波帯やSub6通信、スタンドアローン方式の5G通信、ローカル5Gなどの幅広いバンドに対応し、高速・低遅延通信を実現します。

（接続状況は、通信環境に依存します。）

ソニー公式サイト https://www.sony.jp/ichigan/products/PDT-FP1/

ソニー「PDT-FP1」イメージソニー「PDT-FP1」をカメラに接続したイメージ■本連携がもたらす革新的な「低遅延」と「機動力」- カメラマウント可能な「ポケットサイズ」の伝送システムPDT-FP1は、6.1型有機ELモニターを搭載し、HDMI入力/ USB端子（データ入力/充電）と有線LAN端子を備えながらも小型・軽量な設計で、カメラとの併用に適した本体形状です。従来の放送用無線伝送機（ボンディングエンコーダー等）と比較して、優れた携帯性を実現しています。手持ち撮影やジンバル撮影の超低遅延映像伝送においてカメラに直接マウントしても、機材の重さを意識せずに自由なカメラワークに集中できます。- 5G通信性能の最大化による「配線不要」の実現これまで中継車や有線LANが必須だった現場でも、LMSアプリの入ったPDT-FP1一台で安定した超低遅延映像の送出が可能になります。これにより、現場の機材量は従来の数分の一へと削減されます。- プロの現場に耐えうる「熱管理」と「長時間駆動」PDT-FP1は内蔵冷却ファンを搭載。炎天下の過酷な撮影環境でも熱暴走を防ぎ、LMSによるエンコード・伝送を安定して持続させます。また、給電用とデータ通信用の独立した2系統のUSB Type-Cポートにより、長時間の中継にも対応可能です。■実証実績

『東京2025世界陸上』等。また、審判カメラなど、徹底した軽量化が求められる現場で圧倒的なパフォーマンスを発揮。

■サービス概要- 製品名： Live Multi Studio PDT-FP1プラン（専用アプリおよびライセンス）- リリース日： 2026年4月20日(月)- 価格： \99,000(税込) / 6か月- 購入方法： Live Multi Studio公式サイトからお申し込み■ウェビナー情報

新規リリースしたPDT-FP1向けLMSアプリについて、2026年3月30日(月)開催のウェビナーで詳しくご紹介しました。アーカイブ動画を無料で視聴可能です。

（下記URLからイベント登録いただくことで視聴用URLが通知されます）

ウェビナー「【アーカイブ配信】【ワイヤレス伝送革命】映像制作の常識を変えるソニー「PDT-FP1」とLIVE MULTI STUDIO（2026年3月30日に実施した配信のアーカイブ）」

https://tbs-lms-web4-archive.peatix.com/