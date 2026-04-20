MMORPG『鬼斬』はデジタルグッズ販売サービス「V-tamp」にてゲーム内でのボイス実装を競うコラボ投票イベントのエントリーを4月29日（水）より開始！

サイバーステップ株式会社

サイバーステップ株式会社が開発・運営する和風MMORPG『鬼斬』は、株式会社CrossVisionが運営するデジタル推し活グッズ販売サービス「V-tamp」にて、『鬼斬』のゲーム内でのボイス実装を競う投票イベントが開始することをお知らせします。

本イベントは、2026年4月29日（水）よりエントリーの受付を開始します。詳細はコラボ投票イベントページをご確認ください。

毎日投票で推しがゲーム声優に！ 「鬼斬」×「V-tamp」コラボ投票イベント開催決定！

コラボ投票イベントページ :https://ec.v-tamp.com/events/onigiri2026/rank_bord

「V-tamp」にて、『鬼斬』のゲーム内でのボイス実装を競う「鬼斬」×「V-tamp」コラボ投票イベントを2026年4月29日（水）より実施します。

◎参加を希望するV-tuber / V-ライバーの方はコチラ！

コラボ投票イベントページ :https://ec.v-tamp.com/events/onigiri2026/rank_bord

イベントではエントリーしたVTuberが『鬼斬』のキャラクターである「お嬢だるま」「静御前」「ミロク」のセリフに挑戦しサンプルボイスを登録します。上位となったVtuberは鬼斬ゲーム内に「プレイヤーボイス（ボイスチケット）」と「フラッグアクセサリー」が実装されます。

我こそは！というVtuberの方はV-tampの応募ページより詳細をご確認ください！

エントリーフォーム :https://ec.v-tamp.com/events/onigiri2026/entry_form

◆エントリー期間

2026年4月29日（水）12:00から2026年5月19日（火）23:59まで

◎推しのV-tuber / V-ライバーを応援したい方はコチラ！

ユーザーの皆様は、サンプルボイスを聞いて推しや気になるVtuberに投票、もしくは「コラボ応援グッズ」を購入することで応援することができます。投票で上位となったVtuberは鬼斬ゲーム内に「プレイヤーボイス（ボイスチケット）」と「フラッグアクセサリー」が実装されますので、ゲーム内で推しのボイスを聞きたい方は是非奮って参加してください。

詳細は、「V-tamp」のコラボ投票イベントページをご確認ください。

コラボ応援グッズとは：

V-tampで販売されるアイテムで、「コレクション」から3Dモデルや購入お礼ボイスを楽しむことができます。

本コラボイベントの応援グッズは３D応援旗となり、購入お礼ボイスは「お嬢だるま」「静御前」「ミロク」のいずれかのキャラクターに挑戦した別パターンのボイスとなっています。

◆投票期間

2026年5月17日（日）12:00から2026年5月31日（日）23:59まで

「V-tamp」とは

V-tampは、配信者がイラストや音声を使って、画面上でかんたんに3Dデジタルグッズを作り、販売できるサービスです。

デザインや販売の知識がなくても、直感的な操作でオリジナルグッズを形にできます。

ただ売るだけでなく、配信者の世界観やファンに合った展開もサポート。

グッズを通して、活動の幅と収益を広げていくことができます。

『V-tamp』公式サイト :https://ec.v-tamp.com/

◆会社概要

社名：株式会社CrossVision

所在地：東京都千代田区九段南一丁目5番6号りそな九段ビル5F KSフロア

代表者：代表取締役 奥井 颯平

URL：https://crossvision-inc.com/

「鬼斬」とは

「鬼斬」は、2014年よりサービスしている和風MMOアクションRPGです。

他に類を見ない和風MMORPGとして8年におよび、PC、PS4、 Steamなどのプラットフォームで展開。また、日本を中心に、多くの国の方々にお楽しみいただいております。

混沌の國『日本』を舞台に多彩な武器を駆使し、4人のプレイヤーに加え最大4人のNPCたちと共に世界を旅して一緒に戦うことができます。

簡単操作で爽快なアクションをお楽しみください。



◆サービス概要

タイトル：鬼斬

ゲームジャンル：MMOアクションRPG

プラットフォーム：PC / PlayStation(R)4 / PC（Steam）

価格：無料（アイテム販売）

公式サイト：https://onigiri.cyberstep.jp/

公式Twitter：https://twitter.com/JP_onigiri

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