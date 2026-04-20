【新CM】バッファロー×森江康太監督作品・ヨルシカ「千鳥」MVとのコラボレーションCMを公開 ～アーティストの挑戦を支えるプロジェクト第4弾～

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之、以下バッファロー）は、アーティストの革新的な挑戦をITインフラで支え、創造の可能性を最大化するプロジェクトの第4弾として、映像作家 / CGクリエイターの森江康太氏と、森江氏が監督した、二人組バンド・ヨルシカの楽曲「千鳥」MVとコラボレーションしたテレビCMを、2026年4月21日（火）より放映いたします。

CM概要

Morie Kohta (MORIE Inc.)YORUSHIKA“Chidori” Music Video

ヨルシカのアルバム『二人称』で20曲目に収録されている「千鳥」。

宮沢賢治の「風がおもてで呼んでゐる」という詩を題材に描かれたこの楽曲は、

躍動感のあるホーンセクションが印象的な、爽やかさの中に新しさを感じさせる一曲となっています。

ミュージック・ビデオの監督は、CGクリエイターの森江康太氏が務めました。

“1秒も1ミリも無駄にはできない。”Artist’s Voice

この制作の裏側を支えているのがバッファローの「マウス」と「スマートスイッチ」。

特に「マウス」は手にしっかりフィットする形状で、

さまざまな持ち方に馴染みやすく、細かな動きにも的確に応えてくれる商品です。

長時間の作業でもストレスを感じにくい、快適な使い心地を実現しています。

森江康太氏から、バッファロー商品へのコメントをいただきました。

( 01 )マウスBSMBU510MBK(https://www.buffalo.jp/product/detail/bsmbu510mbk.html)

「操作の安定性が向上するフィット感」



“僕たちの仕事は、とても細かな調整の積み重ねです。手元で少し動かしたことが、そのまま画面上にも正確に反映されてほしい。だから、マウスは無線ではなく有線を選んでいます。中でもこのバッファローのマウスは、しっかり握れる形状で長時間使っていても疲れにくいですし、細かな調整もしやすい。精度と使いやすさの両方を感じられるので、気に入っています。”

( 02 )スマートスイッチBS-MS2016P(https://www.buffalo.jp/product/detail/bs-ms2016p.html)

「安心できる国内メーカー」

“僕たちは常に大切なデータを扱っているので、10Gbps対応というスペックの高さはもちろんですが、やはり何かあったときにも安心できることがすごく重要なんです。その点で、バッファロー製品は他のメーカーと比べても安心感が圧倒的に大きいと感じています。それに、僕自身がPCに触り始めた頃からずっと目にしてきたメーカーでもあるので、長年積み重ねてきたブランドとしての信頼感も大きいですね。”

創造を支える、プロフェッショナルな仕事

アーティストの挑戦を支えるバッファローのプロジェクト

主役は、アーティスト。作品に私たちの名前はありません。

その創造の裏側、最高のパフォーマンスとクオリティを支えるのが私たちの仕事。

求められるのは、確実さ、速さ、安心 -- 何よりもアーティストが集中できる時間と空間です。

だから、バッファローがITの退屈を引き受ける。それが「見えない、美学」であり、誇りです。

バッファローは、アーティストの革新への挑戦を支え続けます。

Special Sitehttps://www.buffalo.jp/contents/topics/special/cm-movie/



アーティストとの共創により完成したCMを、作品として展示するギャラリー/ポートフォリオサイトを公開中です。



ぜひ、アーティストたちの作品と、バッファローの仕事をご覧ください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17378/table/446_1_a14698998531e14539caf66e0c5e5588.jpg?v=202604200951 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/17378/table/446_2_ad9a0da58edcc6c7cf04f8f97f68ad14.jpg?v=202604200951 ]Special Web Page :https://www.buffalo.jp/contents/topics/special/cm-movie/

CM本編

バッファロー×Morie Kohta (MORIE Inc.)YORUSHIKA“Chidori” Music Video[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5AdyRrLeQzk ]

Director Shintaro Kamei (SIMONE) / DP Ryo Oguma

1st AC Keisuke Sanuki / Gaffer Shinnosuke Yugi

Music Yorushika / Edit Ryo Oguma

Copy Writer Takuma Watanabe (SIMONE) / Business Producer Haruka Hirano (SIMONE)

Production Manager Yuko Igarashi (SIMONE), Keijiro Miyasaka (FIX)

Co-Director Taro Shimura (BUFFALO) / Associate Producer Hiroaki Kawasaki (BUFFALO)

Production Coordinator Reika Ogai (BUFFALO), Takeru Kato (BUFFALO)

CM放送情報

放送開始日

2026年4月21日(火)から

TBSテレビ系列「THE TIME,」（5:20 - 8:00）内にて、火曜日7時台に放送

放送地域

全国

出演アーティストご紹介

森江康太(MORIE Inc.)

島根県松江市出身のCGクリエイター。2005年からCGアニメーターとして活動し、2016年に自身が代表を務めるMORIE Inc.を立ち上げる。現在はディレクター、CGアニメーター、映像作家など多岐に渡り活躍している。これまで手掛けた作品は、NHK連続テレビ小説『ひよっこ2』タイトルバック、NHKスペシャル『恐竜超世界』、映画ドラえもん『のび太の新恐竜』、GReeeeN MV『星影のエール』、YOASOBI MV『大正浪漫』、日清カップヌードルCM『HUNGRY DAYS ワンピース頂上騎馬戦篇』など。ヨルシカのMVは『ノーチラス』『春泥棒』『左右盲』『晴る』に続き、今回の『千鳥』が5本目の担当作品となる。

MORIE Inc. 公式サイト（外部サイト）(http://morie-inc.com/)

※速度表記が記載されている場合、特別な断りが無ければ規格値であり、実環境での速度ではありません。

※各会社名・商品名などが記載されている場合は、一般に各社の商標または登録商標です。

※価格が記載されている場合は、希望小売価格です。

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